Παραμένει στο μπάσκετ ο Χάρης Γιαννόπουλος: Νέος αθλητικός διευθυντής στο Μαρούσι
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Χάρης Γιαννόπουλος Μαρούσι Basket League

Παραμένει στο μπάσκετ ο Χάρης Γιαννόπουλος: Νέος αθλητικός διευθυντής στο Μαρούσι

Ο 37χρονος έκλεισε την καριέρα του στην ομάδα των βορείων προαστείων και θα αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή

Παραμένει στο μπάσκετ ο Χάρης Γιαννόπουλος: Νέος αθλητικός διευθυντής στο Μαρούσι
Ο Χάρης Γιαννόπουλος ανακοίνωσε μ' ένα συγκινητικό βίντεο ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία 37 ετών, ωστόσο θα παραμείνει στο Μαρούσι απλά σε νέο ρόλο, αυτόν του Αθλητικού Διευθυντή, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος των βορείων προαστίων

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΑΕ Αμαρουσίου:

Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χάρη Γιαννόπουλο ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Αθλητικού Διευθυντή (Sports Director) της ομάδας μας.

Μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, η διοίκηση έκρινε πως πρέπει να παραμείνει στην οικογένεια του Αμαρουσίου και κατ’ επέκταση στον χώρο του μπάσκετ γιατί είναι μια προσωπικότητα που έχει πολλά να προσφέρει.

Άμεσα λοιπόν, ο Γιαννόπουλος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πλούσια διαδρομή του από μια θέση που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια που κάνει η ΚΑΕ να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα.

Σιδεροκέφαλος, Χάρη

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