Πρωταθλητής Αγγλίας με τη Λίβερπουλ και αρχηγός της Σουηδίας μάζευε σκουπίδια στις κερκίδες μετά το ματς με την Ιαπωνία, βίντεο

O Γκλεν Χάισεν, πρωταθλητής Αγγλίας με τη Λίβερπουλ το 1990 και επί σειρά ετών αρχηγός της Εθνικής Σουηδίας έμεινε μετά το τέλος του αγώνα με τους «Σαμουράι» για να μαζέψει σκουπίδια