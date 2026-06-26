Πρωταθλητής Αγγλίας με τη Λίβερπουλ και αρχηγός της Σουηδίας μάζευε σκουπίδια στις κερκίδες μετά το ματς με την Ιαπωνία, βίντεο
SPORTS
Σουηδία Γκλεν Χάισεν Μουντιάλ 2026 Ιαπωνία Λίβερπουλ

Πρωταθλητής Αγγλίας με τη Λίβερπουλ και αρχηγός της Σουηδίας μάζευε σκουπίδια στις κερκίδες μετά το ματς με την Ιαπωνία, βίντεο

O Γκλεν Χάισεν, πρωταθλητής Αγγλίας με τη Λίβερπουλ το 1990 και επί σειρά ετών αρχηγός της Εθνικής Σουηδίας έμεινε μετά το τέλος του αγώνα με τους «Σαμουράι» για να μαζέψει σκουπίδια

Πρωταθλητής Αγγλίας με τη Λίβερπουλ και αρχηγός της Σουηδίας μάζευε σκουπίδια στις κερκίδες μετά το ματς με την Ιαπωνία, βίντεο
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Σουηδία και Ιαπωνία πήγαν χεράκι χεράκι στους «32» του Μουντιάλ 2026 αφού το τελικό 1-1 βόλεψε και τους δύο. 

Μετά το τέλος του αγώνα οι οπαδοί και των δύο ομάδων προέβησαν σε μια εξαιρετική κίνηση, μαζεύοντας τα σκουπίδια στις κερκίδες.

Ανάμεσα στους θεατές της αναμέτρησης Σουηδία – Ιαπωνία βρέθηκε και ο θρύλος του σουηδικού ποδοσφαίρου, Γκλεν Χάισεν.

Ο πρώην αρχηγός των «Κυανοκίτρινων» στο Μουντιάλ του 1990 και πρωταθλητής Αγγλίας με τη Λίβερπουλ το ίδιο έτος, καθώς και δις Κυπελλούχος UEFA με την Γκέτεμποργκ, παρακολούθησε από κοντά την ισοπαλία (1-1) της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.


Μετά το τελευταίο σφύριγμα στο «AT&T Stadium» του Ντάλας, δεν αποχώρησε μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Αντίθετα, έμεινε στις εξέδρες και άρχισε να μαζεύει τα σκουπίδια που είχαν αφήσει πίσω τους οι φίλαθλοι.

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