ΚΑΕ Ολυμπιακός για Μπαρτζώκα: Οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν, βίντεο
ΚΑΕ Ολυμπιακός για Μπαρτζώκα: Οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν, βίντεο
Το συναισθηματικά φορτισμένο βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζώκα
Την επομένη της επισημοποίησης της παραμονής του Γιώργου Μπαρτζώκα στην τεχνική ηγεσία του Πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού για τρεις ακόμη σεζόν, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με μεγάλες στιγμές του Έλληνα προπονητή στην ομάδα του Πειραιά.
«Τα μεγάλα ταξίδια δεν χτίζονται πάνω σε εύκολες στιγμές, αλλά πάνω στην επιμονή, τη συνέπεια και την ακλόνητη πίστη σε μια φιλοσοφία. Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στο τιμόνι του Ολυμπιακού για τρία ακόμη χρόνια. Επειδή οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ. Και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν» αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο κείμενο με το οποίο συνοδεύει την ανάρτηση του βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Στο τέλος του βίντεο, με υπότιτλους στ' αγγλικά, αναφέρεται: «Όμως οι θρύλοι δεν χτίζονται σε ένα και μόνο κεφάλαιο. Χτίζονται από αυτούς που συνεχίζουν να γράφουν την ιστορία. Και η δική μας ιστορία... συνεχίζεται...».
«Τα μεγάλα ταξίδια δεν χτίζονται πάνω σε εύκολες στιγμές, αλλά πάνω στην επιμονή, τη συνέπεια και την ακλόνητη πίστη σε μια φιλοσοφία. Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στο τιμόνι του Ολυμπιακού για τρία ακόμη χρόνια. Επειδή οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ. Και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν» αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο κείμενο με το οποίο συνοδεύει την ανάρτηση του βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Στο τέλος του βίντεο, με υπότιτλους στ' αγγλικά, αναφέρεται: «Όμως οι θρύλοι δεν χτίζονται σε ένα και μόνο κεφάλαιο. Χτίζονται από αυτούς που συνεχίζουν να γράφουν την ιστορία. Και η δική μας ιστορία... συνεχίζεται...».
Great journeys are not built on easy moments, but on perseverance, consistency and unwavering belief in a philosophy.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 26, 2026
Coach Georgios Bartzokas will remain at the helm of Olympiacos for three more years.
Because principles never change. And winners never stop believing...
🎥… pic.twitter.com/JrnWRi1CpH
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