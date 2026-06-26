Wimbledon: Δύσκολη κλήρωση για τον Τσιτσιπά, συναντά τον Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο
SPORTS
Wimbledon Στέφανος Τσιτσιπάς Νόβακ Τζόκοβιτς

Wimbledon: Δύσκολη κλήρωση για τον Τσιτσιπά, συναντά τον Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν και εάν περάσει θα συναντήσει τον Νόλε

Wimbledon: Δύσκολη κλήρωση για τον Τσιτσιπά, συναντά τον Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο
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Δύσκολη κλήρωση για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon το οποίο αρχίζει στις 29 Ιουνίου στο Λονδίνο. 

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κληρώθηκε στον 1ο γύρο με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν (Νο117), θα παίξουν την Δευτέρα, και εάν τον περάσει θα τον περιμένει στον 2ο γύρο ο Νόβακ Τζόκοβιτς. 

Ο Νόλε που έχει κερδίσει 7 φορές το Wimbledon θα κάνει πρεμιέρα στον 1ο γύρο με τον Γίμπινγκ Γου. Όποιος περάσει στον 3ο γύρο το πιθανότερο είναι να παίξει με τον  Αρτούρ Ριντερκνές και στη συνέχεια με τον Αντρέι Ρούμπλεφ. 

Wimbledon: Δύσκολη κλήρωση για τον Τσιτσιπά, συναντά τον Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο


Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στην ίδια πλευρά του ταμπλό με τον Φελίξ Οζέ Αλιασίμ και μπορεί να τον συναντήσει στα προημιτελικά. 


Στο Νο1 του ταμπλό είναι ο Γιανίκ Σίνερ και στο Νο2 ο Σάσα Ζβέρεφ.
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