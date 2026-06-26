Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Wimbledon: Δύσκολη κλήρωση για τον Τσιτσιπά, συναντά τον Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο
Wimbledon: Δύσκολη κλήρωση για τον Τσιτσιπά, συναντά τον Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν και εάν περάσει θα συναντήσει τον Νόλε
Δύσκολη κλήρωση για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon το οποίο αρχίζει στις 29 Ιουνίου στο Λονδίνο.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κληρώθηκε στον 1ο γύρο με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν (Νο117), θα παίξουν την Δευτέρα, και εάν τον περάσει θα τον περιμένει στον 2ο γύρο ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο Νόλε που έχει κερδίσει 7 φορές το Wimbledon θα κάνει πρεμιέρα στον 1ο γύρο με τον Γίμπινγκ Γου. Όποιος περάσει στον 3ο γύρο το πιθανότερο είναι να παίξει με τον Αρτούρ Ριντερκνές και στη συνέχεια με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στην ίδια πλευρά του ταμπλό με τον Φελίξ Οζέ Αλιασίμ και μπορεί να τον συναντήσει στα προημιτελικά.
Στο Νο1 του ταμπλό είναι ο Γιανίκ Σίνερ και στο Νο2 ο Σάσα Ζβέρεφ.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κληρώθηκε στον 1ο γύρο με τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν (Νο117), θα παίξουν την Δευτέρα, και εάν τον περάσει θα τον περιμένει στον 2ο γύρο ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο Νόλε που έχει κερδίσει 7 φορές το Wimbledon θα κάνει πρεμιέρα στον 1ο γύρο με τον Γίμπινγκ Γου. Όποιος περάσει στον 3ο γύρο το πιθανότερο είναι να παίξει με τον Αρτούρ Ριντερκνές και στη συνέχεια με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στην ίδια πλευρά του ταμπλό με τον Φελίξ Οζέ Αλιασίμ και μπορεί να τον συναντήσει στα προημιτελικά.
Στο Νο1 του ταμπλό είναι ο Γιανίκ Σίνερ και στο Νο2 ο Σάσα Ζβέρεφ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα