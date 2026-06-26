Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Μπαντιό, οι πράσινοι δίνουν 5 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια στον Σενεγαλέζο
Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Μπαντιό, οι πράσινοι δίνουν 5 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια στον Σενεγαλέζο
Ο Σενεγαλέζος είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει στον Παναθηναϊκό με τις απολαβές του να φτάνουν στα 5 εκατ. για τρία χρόνια σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα
Μετά την κίνηση-έκπληξη με την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει και την απόκτηση του Μπράνκου Μπαντιό από τη Βαλένθια.
Ο Σενεγαλέζος γκαρντ επέστρεψε και πάλι στο προσκήνιο για τους «πράσινους» οι οποίοι και θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους κατόπιν και επιθυμίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Το «τριφύλλι» βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με τον παίκτη, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Σέρβου προπονητή.
Το συμβόλαιο που προσφέρει ο Παναθηναϊκός έχει διάρκεια τριών ετών ενώ παράλληλα θα καλύψει και την ρήτρα του 1.5 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αποδεσμευτεί ο παίκτης και να μπορεί να μετακομίσει στο «T-Center».
Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να έχει αίσιο τέλος η απόκτηση του Μπαντιό από την Βαλένθια και να αποτελέσει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων».
Από οικονομικής πλευράς, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, οι πράσινοι θα δώσουν συμβόλαιο στον Σενεγαλέζο 5 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια.
Φέτος μέτρησε 40 ματς στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 9.6 στο PIR ανά 20:29 λεπτά συμμετοχής, ενώ σούταρε με 54% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 86% στις βολές.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο Σενεγαλέζος γκαρντ επέστρεψε και πάλι στο προσκήνιο για τους «πράσινους» οι οποίοι και θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους κατόπιν και επιθυμίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Το «τριφύλλι» βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με τον παίκτη, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Σέρβου προπονητή.
Το συμβόλαιο που προσφέρει ο Παναθηναϊκός έχει διάρκεια τριών ετών ενώ παράλληλα θα καλύψει και την ρήτρα του 1.5 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αποδεσμευτεί ο παίκτης και να μπορεί να μετακομίσει στο «T-Center».
Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να έχει αίσιο τέλος η απόκτηση του Μπαντιό από την Βαλένθια και να αποτελέσει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων».
Από οικονομικής πλευράς, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, οι πράσινοι θα δώσουν συμβόλαιο στον Σενεγαλέζο 5 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια.
Φέτος μέτρησε 40 ματς στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 9.6 στο PIR ανά 20:29 λεπτά συμμετοχής, ενώ σούταρε με 54% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 86% στις βολές.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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