Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Μπαντιό, οι πράσινοι δίνουν 5 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια στον Σενεγαλέζο

Ο Σενεγαλέζος είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει στον Παναθηναϊκό με τις απολαβές του να φτάνουν στα 5 εκατ. για τρία χρόνια σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα