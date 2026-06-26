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Επέστρεψε ο Μπαράλες στον Αστέρα Τρίπολης σε ρόλο team manager
Επέστρεψε ο Μπαράλες στον Αστέρα Τρίπολης σε ρόλο team manager
Η ανακοίνωση ήρθε το πρωί της Παρασκευής (26/6) από πλευράς Αρκάδων, με τον Αργεντινό να εκφράζει παράλληλα την χαρά για την επιστροφή του στην ομάδα
Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε μία μεγάλη επιστροφή.
Ο Χερόνιμο Μπαράλες των 195 συμμετοχών με τη φανέλα των Αρκάδων γύρισε στην ομάδα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα την υπηρετήσει από διαφορετικό ρόλο και συγκεκριμένα αυτόν του team manager.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
Η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης ανακοινώνει τη συνεργασία με τον Χερόνιμο Μπαράλες, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Team Manager στην ομάδα μας.
Ο Jeronimo Barrales επιστρέφει στον ASTERAS AKTOR έχοντας πλέον νέο ρόλο στην ομάδα μας. Την περσινή χρονιά είχε διοικητικό πόστο, του Sport Director και του Team Manager, στην ισπανική ομάδα Cartagena FC.
Ο Barrales ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους με τη φανέλα της ομάδας μας και συνολικά έξι χρόνια, από το 2013 έως το 2015 και από το 2019 έως το 2023. Με 59 γκολ σε 195 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη είναι ο πρώτος σκόρερ την ιστορία του ASTERAS AKTOR στις επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά και πρώτος σκόρερ της ομάδας μας στα 19 χρόνια παρουσίας στην Super League.
Καλωσορίζουμε τον Jeronimo Barrales και πάλι στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.
Οι δηλώσεις του Αργεντινού:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στο σπίτι μου. Έτσι αισθάνομαι τον ΑΣΤΕΡΑ, μία ομάδα με την οποία ως ποδοσφαιριστής έζησα πολύ όμορφες στιγμές και σε μια πόλη που αγάπησα, αλλά και κέρδισα αναγνώριση και ένιωσα επίσης μεγάλη αγάπη. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί στον οργανισμό του ΑΣΤΕΡΑ για να καταφέρουμε επιτυχίες σε μια ομάδα που έχει σπουδαία δυναμική».
Ο Χερόνιμο Μπαράλες των 195 συμμετοχών με τη φανέλα των Αρκάδων γύρισε στην ομάδα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα την υπηρετήσει από διαφορετικό ρόλο και συγκεκριμένα αυτόν του team manager.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
Η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης ανακοινώνει τη συνεργασία με τον Χερόνιμο Μπαράλες, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Team Manager στην ομάδα μας.
Ο Jeronimo Barrales επιστρέφει στον ASTERAS AKTOR έχοντας πλέον νέο ρόλο στην ομάδα μας. Την περσινή χρονιά είχε διοικητικό πόστο, του Sport Director και του Team Manager, στην ισπανική ομάδα Cartagena FC.
Ο Barrales ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους με τη φανέλα της ομάδας μας και συνολικά έξι χρόνια, από το 2013 έως το 2015 και από το 2019 έως το 2023. Με 59 γκολ σε 195 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη είναι ο πρώτος σκόρερ την ιστορία του ASTERAS AKTOR στις επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά και πρώτος σκόρερ της ομάδας μας στα 19 χρόνια παρουσίας στην Super League.
Καλωσορίζουμε τον Jeronimo Barrales και πάλι στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.
Οι δηλώσεις του Αργεντινού:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στο σπίτι μου. Έτσι αισθάνομαι τον ΑΣΤΕΡΑ, μία ομάδα με την οποία ως ποδοσφαιριστής έζησα πολύ όμορφες στιγμές και σε μια πόλη που αγάπησα, αλλά και κέρδισα αναγνώριση και ένιωσα επίσης μεγάλη αγάπη. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί στον οργανισμό του ΑΣΤΕΡΑ για να καταφέρουμε επιτυχίες σε μια ομάδα που έχει σπουδαία δυναμική».
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