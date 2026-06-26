Επέστρεψε ο Μπαράλες στον Αστέρα Τρίπολης σε ρόλο team manager

Η ανακοίνωση ήρθε το πρωί της Παρασκευής (26/6) από πλευράς Αρκάδων, με τον Αργεντινό να εκφράζει παράλληλα την χαρά για την επιστροφή του στην ομάδα