Πάνος Τελάλης: Το MasterChef ήταν το εισιτήριό μου για την Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφύγω
Πάνος Τελάλης: Το MasterChef ήταν το εισιτήριό μου για την Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφύγω
Έλειπα εννέα χρόνια από την Ελλάδα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο νικητής του τηλεοπτικού προγράμματος στην πρώτη του συνέντευξη
Η δημιουργία της δικής του επιχείρησης στην Ελλάδα είναι το όνειρο του μεγάλου νικητή του MasterChef. Ο Πάνος Τελάλης στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη νίκη του, ανέφερε πως δεν σκοπεύει να πάει ξανά στο εξωτερικό.
Έχοντας ήδη ζήσει εννέα χρόνια στην Ολλανδία και πιο συγκεκριμένα στο Άμστερνταμ, θέλει τώρα πια να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά μόνο στην Ελλάδα. Η συμμετοχή του μάλιστα στο παιχνίδι ήταν που τον έφερε και πάλι στη χώρα.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Παρασκευή 26 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση του δέκατου κύκλου του τηλεοπτικού προγράμματος, ο Πάνος Τελάλης ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το πώς σκοπεύει να ξοδέψει το έπαθλο που κατέκτησε μαζί με τον τίτλο του MasterChef. Ο ίδιος ανέφερε πως θα ξεκινήσει με τις καλοκαιρινές του διακοπές, ενώ στη συνέχεια σκέφτεται να ανοίξει το δικό του εστιατόριο.
«Στις διακοπές που θα κάνω θα σκεφτώ πώς πρέπει να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά. Θέλω πολύ να έχω τη δική μου επιχείρηση, το δικό μου εστιατόριο. Το Masterchef ήταν το εισιτήριό μου για την Ελλάδα. Έλειπα εννέα χρόνια από την Ελλάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφύγω. Αγαπώ πολύ την πατρίδα μου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Έχοντας ήδη ζήσει εννέα χρόνια στην Ολλανδία και πιο συγκεκριμένα στο Άμστερνταμ, θέλει τώρα πια να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά μόνο στην Ελλάδα. Η συμμετοχή του μάλιστα στο παιχνίδι ήταν που τον έφερε και πάλι στη χώρα.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Παρασκευή 26 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση του δέκατου κύκλου του τηλεοπτικού προγράμματος, ο Πάνος Τελάλης ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το πώς σκοπεύει να ξοδέψει το έπαθλο που κατέκτησε μαζί με τον τίτλο του MasterChef. Ο ίδιος ανέφερε πως θα ξεκινήσει με τις καλοκαιρινές του διακοπές, ενώ στη συνέχεια σκέφτεται να ανοίξει το δικό του εστιατόριο.
«Στις διακοπές που θα κάνω θα σκεφτώ πώς πρέπει να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά. Θέλω πολύ να έχω τη δική μου επιχείρηση, το δικό μου εστιατόριο. Το Masterchef ήταν το εισιτήριό μου για την Ελλάδα. Έλειπα εννέα χρόνια από την Ελλάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφύγω. Αγαπώ πολύ την πατρίδα μου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
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