Μίλαν: Κλείνει τον Γκονσάλο Ράμος της Παρί, κοντά στα 50 εκατ. ευρώ η μεταγραφή
SPORTS
Γκονσάλο Ράμος Παρί Σεν Ζερμέν Μίλαν

Μίλαν: Κλείνει τον Γκονσάλο Ράμος της Παρί, κοντά στα 50 εκατ. ευρώ η μεταγραφή

Ο 25χρονος Πορτογάλος στράικερ, δις πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρί Σεν Ζερμέν, προβάρει τη φανέλα της Μίλαν

Μίλαν: Κλείνει τον Γκονσάλο Ράμος της Παρί, κοντά στα 50 εκατ. ευρώ η μεταγραφή
Πλησιάζει στη Μίλαν ο Γκονσάλο Ράμος. 

Ο 25χρονος Πορτογάλος στράικερ που έχει κατακτήσει 2 σερί χρονιές το Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία υπογράφει στη Μίλαν. 

Η ομάδα του Μιλάνου και η Παρί φέρεται να έχουν συμφωνήσει σε ένα ποσό που θα φτάνει με τα μπόνους τα 50 εκατ. ευρώ ενώ ο παίκτης θα έχει συμβόλαιο 4 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Ο Ράμος έχει συμβόλαιο έως το 2028 με την ομάδα της Γαλλίας. 

Ο παίκτης είναι εισήγηση του νέου προπονητή της Μίλαν και συμπατριώτη του, Ρούμπεν Αμορίμ.

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