Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Μίλαν: Κλείνει τον Γκονσάλο Ράμος της Παρί, κοντά στα 50 εκατ. ευρώ η μεταγραφή
Μίλαν: Κλείνει τον Γκονσάλο Ράμος της Παρί, κοντά στα 50 εκατ. ευρώ η μεταγραφή
Ο 25χρονος Πορτογάλος στράικερ, δις πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρί Σεν Ζερμέν, προβάρει τη φανέλα της Μίλαν
Πλησιάζει στη Μίλαν ο Γκονσάλο Ράμος.
Ο 25χρονος Πορτογάλος στράικερ που έχει κατακτήσει 2 σερί χρονιές το Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία υπογράφει στη Μίλαν.
Η ομάδα του Μιλάνου και η Παρί φέρεται να έχουν συμφωνήσει σε ένα ποσό που θα φτάνει με τα μπόνους τα 50 εκατ. ευρώ ενώ ο παίκτης θα έχει συμβόλαιο 4 εκατ. ευρώ ανά έτος.
Ο Ράμος έχει συμβόλαιο έως το 2028 με την ομάδα της Γαλλίας.
Ο παίκτης είναι εισήγηση του νέου προπονητή της Μίλαν και συμπατριώτη του, Ρούμπεν Αμορίμ.
Ο 25χρονος Πορτογάλος στράικερ που έχει κατακτήσει 2 σερί χρονιές το Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία υπογράφει στη Μίλαν.
Η ομάδα του Μιλάνου και η Παρί φέρεται να έχουν συμφωνήσει σε ένα ποσό που θα φτάνει με τα μπόνους τα 50 εκατ. ευρώ ενώ ο παίκτης θα έχει συμβόλαιο 4 εκατ. ευρώ ανά έτος.
Ο Ράμος έχει συμβόλαιο έως το 2028 με την ομάδα της Γαλλίας.
Ο παίκτης είναι εισήγηση του νέου προπονητή της Μίλαν και συμπατριώτη του, Ρούμπεν Αμορίμ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα