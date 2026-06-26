Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Μουντιάλ 2026: Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της στον αγώνα Τυνησία-Ολλανδία, δείτε βίντεο
Μουντιάλ 2026: Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της στον αγώνα Τυνησία-Ολλανδία, δείτε βίντεο
Εκείνη γονάτισε του πρόσφερε το δαχτυλίδι και εκείνος είπε το πολυπόθητο «ναι»
Η Ολλανδία επικράτησε με 3-1 της Τυνησίας και προκρίθηκε πανηγυρικά ως πρώτη στους «32» του Μουντιάλ 2026.
Λίγοι όμως τελικά ασχολήθηκαν με το τελικό σκορ αφού ένα ζευγάρι έζησε το συγκεκριμένο ματς με έναν διαφορετικό τρόπο.
Την παράσταση έκλεψε μια γυναίκα η οποία έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της εν ώρα αγώνα με το κοινό να το χαίρεται και να φωνάζει σε εκείνον να πει το ναι.
Εκείνη γονάτισε και του προσέφερε το δαχτυλίδι και στη συνέχεια του το φόρεσε, όσο εκείνος είπε το «ναι».
Λίγοι όμως τελικά ασχολήθηκαν με το τελικό σκορ αφού ένα ζευγάρι έζησε το συγκεκριμένο ματς με έναν διαφορετικό τρόπο.
Την παράσταση έκλεψε μια γυναίκα η οποία έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της εν ώρα αγώνα με το κοινό να το χαίρεται και να φωνάζει σε εκείνον να πει το ναι.
Εκείνη γονάτισε και του προσέφερε το δαχτυλίδι και στη συνέχεια του το φόρεσε, όσο εκείνος είπε το «ναι».
A woman proposed to her boyfriend during the Tunisia vs. Netherlands FIFA World Cup match in Kansas City.— FearBuck (@FearedBuck) June 26, 2026
(Via: Telemundo) pic.twitter.com/YCNfOGlBuU
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