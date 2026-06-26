Μουντιάλ 2026: Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της στον αγώνα Τυνησία-Ολλανδία, δείτε βίντεο
SPORTS
Ολλανδία Τυνησία Μουντιάλ 2026 πρόταση γάμου Κάνσας

Μουντιάλ 2026: Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της στον αγώνα Τυνησία-Ολλανδία, δείτε βίντεο

Εκείνη γονάτισε του πρόσφερε το δαχτυλίδι και εκείνος είπε το πολυπόθητο «ναι»

Μουντιάλ 2026: Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της στον αγώνα Τυνησία-Ολλανδία, δείτε βίντεο
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Η Ολλανδία επικράτησε με 3-1 της Τυνησίας και προκρίθηκε πανηγυρικά ως πρώτη στους «32» του Μουντιάλ 2026. 

Λίγοι όμως τελικά ασχολήθηκαν με το τελικό σκορ αφού ένα ζευγάρι έζησε το συγκεκριμένο ματς με έναν διαφορετικό τρόπο. 

Την παράσταση έκλεψε μια γυναίκα η οποία έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της εν ώρα αγώνα με το κοινό να το χαίρεται και να φωνάζει σε εκείνον να πει το ναι. 

Εκείνη γονάτισε και του προσέφερε το δαχτυλίδι και στη συνέχεια του το φόρεσε, όσο εκείνος είπε το «ναι». 

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