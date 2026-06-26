Παραδοσιακό Asado για τους Αργεντίνους: Έψησαν 500 κιλά μοσχάρι με τους Λαουτάρο και Εμιλιάνο Μαρτίνεζ να κλέβουν την παράσταση, βίντεο

Το έκαναν και πριν τον αγώνα με την Αυστρία και το αποτέλεσμα ήταν ξανά νίκη, τώρα χαλαροί μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης απόλαυσαν το asado με 500 κιλά αργεντίνικο κρέας