Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Παραδοσιακό Asado για τους Αργεντίνους: Έψησαν 500 κιλά μοσχάρι με τους Λαουτάρο και Εμιλιάνο Μαρτίνεζ να κλέβουν την παράσταση, βίντεο
Παραδοσιακό Asado για τους Αργεντίνους: Έψησαν 500 κιλά μοσχάρι με τους Λαουτάρο και Εμιλιάνο Μαρτίνεζ να κλέβουν την παράσταση, βίντεο
Το έκαναν και πριν τον αγώνα με την Αυστρία και το αποτέλεσμα ήταν ξανά νίκη, τώρα χαλαροί μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης απόλαυσαν το asado με 500 κιλά αργεντίνικο κρέας
Το καθιερωμένο asado έκαναν ξανά οι παίκτες της Αργεντινής μια μέρα πριν το τελευταίο ματς των ομίλων με την Ιορδανία, έχοντας βέβαια εξασφαλίσει την υπόθεση πρωτιά στον όμιλο του Μουντιάλ 2026.
Το asado argentino είναι παραδοσιακό μπάρμπεκιου που κάνουν στην Αργεντινή κυρίως σε γιορτές, ή όταν θέλουν να γιορτάσουν κάποιο μεγάλο γεγονός.
Η Αλμπισελέστε το έκανα και πριν τον αγώνα με την Αυστρία, αλλά τώρα σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Όλη η ομάδα και το τιμ μαζεύτηκε στην αυλή του προπονητικού κέντρου που η ομάδα προπονείται και με πρωταγωνιστή στο ψήσιμο τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ ξεκίνησε το τελετουργικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιήθηκε πάνω από 500 κιλά μοσχαρίσιο κρέας.
Το φορτίο στάλθηκε από την Αργεντινή στις ΗΠΑ, καθώς το συγκεκριμένο μπάρμπερκιου σχεδιαζόταν μήνες πριν, περνώντας το φορτίο από αυστηρούς υγειονομικούς και τελωνειακούς ελέγχους.
Πρωταγωνιστές ήταν, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ που έψησε και έκοψε πολύ κρέας και παρέα του ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ.
Τα παραδοσιακά ορεκτικά ήταν το τυρί στη σχάρα (προβολόνε), μαζί με λουκάνικα και συκώτι, ενώ πάντα για κυρίως πιάτο, χρησιμοποιούνται κομμάτια, όπως το ribeye, το διάφραγμα και παϊδάκια.
Το asado argentino είναι παραδοσιακό μπάρμπεκιου που κάνουν στην Αργεντινή κυρίως σε γιορτές, ή όταν θέλουν να γιορτάσουν κάποιο μεγάλο γεγονός.
Η Αλμπισελέστε το έκανα και πριν τον αγώνα με την Αυστρία, αλλά τώρα σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Όλη η ομάδα και το τιμ μαζεύτηκε στην αυλή του προπονητικού κέντρου που η ομάδα προπονείται και με πρωταγωνιστή στο ψήσιμο τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ ξεκίνησε το τελετουργικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιήθηκε πάνω από 500 κιλά μοσχαρίσιο κρέας.
Το φορτίο στάλθηκε από την Αργεντινή στις ΗΠΑ, καθώς το συγκεκριμένο μπάρμπερκιου σχεδιαζόταν μήνες πριν, περνώντας το φορτίο από αυστηρούς υγειονομικούς και τελωνειακούς ελέγχους.
Πρωταγωνιστές ήταν, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ που έψησε και έκοψε πολύ κρέας και παρέα του ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ.
Τα παραδοσιακά ορεκτικά ήταν το τυρί στη σχάρα (προβολόνε), μαζί με λουκάνικα και συκώτι, ενώ πάντα για κυρίως πιάτο, χρησιμοποιούνται κομμάτια, όπως το ribeye, το διάφραγμα και παϊδάκια.
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