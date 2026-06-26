Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με τον Ντε Φράι, απομένουν οι ανακοινώσεις

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται και τυπικά ο Στέφαν Ντε Φράι, καθώς το Τριφύλλι τα βρήκε σε όλα με τον Ολλανδό στόπερ και τυπικά και ο 34χρονος άσος αναμένεται να υπογράψει στην Ολλανδία την Δευτέρα.Ο έμπειρος άσος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 1+1 έτους και ετήσιες απολαβές στο 1.5 εκατομμύρια ευρώ.Ο Ντε Φράι έρχεται να ενισχύσει το κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού και αποτελεί την μία από τις δύο ενδεκαδάτες κινήσεις των πρασίνων στη συγκεκριμένη θέση αυτό το καλοκαίρι, έχοντας τα χαρακτηριστικά που έχει ζητήσει από τον σύλλογο, ο Γιάκομπ Νίστρουπ.Ο δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός με ύψος 1,89, έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Ίντερ, ενώ στην εθνική Ολλανδίας μετράει 79 ματς και 4 γκολ.Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους πρωταθλητές Ιταλίας κατέγραψε 17 συμμετοχές. Συνολικά, με τους νερατζούρι έχει 296 ματς, 13 γκολ και 8 ασίστ. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Φέγενορντ με την οποία είχε 154 αγώνες, 6 γκολ και 4 ασίστ.Μετακόμισε στη Λάτσιο έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2014, όπου έπαιξε σε 118 ματς, ενώ σημείωσε 10 γκολ κι έδωσε 5 ασίστ. Το 2018 τον απέκτησε η Ίντερ με την οποία έκανε τεράστια καριέρα και ήταν βασικό στέλεχος.

Την τελευταία του χρονιά με τη φανέλα της Ίντερ ο 34χρονος Ολλανδός πραγματοποίησε 17 συμμετοχές ξεπερνώντας τα 1.100 αγωνιστικά λεπτά

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