Τα δίδυμα από την Ρόδο και την Ηλεία και ο Ανδρέας με τα 19.800 μόρια: «Να μην βάλετε παύση στην καθημερινότητα λόγω των Πανελλαδικών»

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«Ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής μου»

Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «από την πρώτη Λυκείου λάτρευα την φυσική και ήθελα να ασχοληθώ με μία σχολή που είχε πολύ φυσική και μαθηματικά» προσθέτοντας: «Αρχικά σκεφτόμουν να πάω στο Φυσικό, αλλά ψάχνοντας σε πρόγραμμα σπουδών κατάλαβα ότι η σχολή Μηχανολόγων - Αεροναυπηγών μού ταιριάζει περισσότερο. Επίσης, έχω επηρεαστεί από τον αδερφό της γιαγιάς μου, ο οποίος ήταν και αυτός αεροναυπηγός. Τον έχω σαν πρότυπό μου, αν και δυστυχώς δεν το γνώρισα ποτέ, γιατί απεβίωσε πριν γεννηθώ. Έχω ακούσει πολλά για αυτόν και τον νιώθω σαν έναν ήρωά μου».