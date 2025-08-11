Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι: Η La Liga ενέκρινε για πρώτη φορά τη διεξαγωγή αγώνα εκτός Ισπανίας
Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι: Η La Liga ενέκρινε για πρώτη φορά τη διεξαγωγή αγώνα εκτός Ισπανίας
Το ισπανικό πρωτάθλημα περνά σε νέα εποχή ανακοινώνοντας τον πρώτο αγώνα που θα διεξαχθεί εκτός των συνόρων, στις 20 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι ανάμεσα σε Μπαρτελόνα και Βιγιαρεάλ
Σε νέα εποχή φαίνεται πως επιχειρεί να μπει η La Liga θέλοντας να διεξάγει για πρώτη φορά παιχνίδι του πρωταθλήματος εκτός των συνόρων της Ισπανίας και συγκεκριμένα να ανοίξει τα φτερά του στην άλλη όχθη του Ατλαντικού και την Αμερική.
Σύμφωνα με τη marca το... πείραμα θα ξεκινήσει με το προγραμματισμένο για τις 20 Δεκεμβρίου, Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα, το οποίο θα πραγματοποιούνταν στο «Θεράμικα» την έδρα της Βιγιαρεάλ. Όμως μετά από πρόταση της ομοσπονδίας πιθανότατα θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι και συγκεκριμένα στο «Hard Rock Stadium» το οποίο είχε φιλοξενήσει και αγώνες του Παγκοσμίου Συλλόγων αλλά θα είναι και από τα βασικά γήπεδα ενόψει Μουντιάλ του 2026.
Αμφότερες οι ομάδες έχουν ενημερωθεί για τις προθέσεις της Ομοσπονδίας κι έχουν ανάψει με τη σειρά τους το πράσινο φως, αναδιοργανώνοντας το πρόγραμμά τους με δεδομένο πως το υπερατλαντικό ταξίδι πιθανότατα θα επηρεάσει ορισμένες συνθήκες.
Από εκεί και πέρα θα κατατεθεί αίτημα τόσο προς τη FIFA, όσο και προς την UEFA ώστε να παρθούν οι σχετικές άδειες από τις δυο αρμόδιες Ομοσπονδίες.
Θυμίζουμε ότι από το 2019 το Σούπερ Καπ διεξάγεται σε μορφή Final 4 στη Σαουδική Αραβία.
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία: Παιχνίδι σταμάτησε στον αέρα - Κόσμος κρέμονταν ανάποδα για 20 λεπτά
Αδιανόητο περιστατικό στην Αυστρία: Άντρας κρεμάστηκε έξω από τρένο που βρισκόταν εν κινήσει για να καπνίσει
Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς στον επικήδειο για την κόρη του: Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια
Σύμφωνα με τη marca το... πείραμα θα ξεκινήσει με το προγραμματισμένο για τις 20 Δεκεμβρίου, Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα, το οποίο θα πραγματοποιούνταν στο «Θεράμικα» την έδρα της Βιγιαρεάλ. Όμως μετά από πρόταση της ομοσπονδίας πιθανότατα θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι και συγκεκριμένα στο «Hard Rock Stadium» το οποίο είχε φιλοξενήσει και αγώνες του Παγκοσμίου Συλλόγων αλλά θα είναι και από τα βασικά γήπεδα ενόψει Μουντιάλ του 2026.
Αμφότερες οι ομάδες έχουν ενημερωθεί για τις προθέσεις της Ομοσπονδίας κι έχουν ανάψει με τη σειρά τους το πράσινο φως, αναδιοργανώνοντας το πρόγραμμά τους με δεδομένο πως το υπερατλαντικό ταξίδι πιθανότατα θα επηρεάσει ορισμένες συνθήκες.
Από εκεί και πέρα θα κατατεθεί αίτημα τόσο προς τη FIFA, όσο και προς την UEFA ώστε να παρθούν οι σχετικές άδειες από τις δυο αρμόδιες Ομοσπονδίες.
Θυμίζουμε ότι από το 2019 το Σούπερ Καπ διεξάγεται σε μορφή Final 4 στη Σαουδική Αραβία.
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία: Παιχνίδι σταμάτησε στον αέρα - Κόσμος κρέμονταν ανάποδα για 20 λεπτά
Αδιανόητο περιστατικό στην Αυστρία: Άντρας κρεμάστηκε έξω από τρένο που βρισκόταν εν κινήσει για να καπνίσει
Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς στον επικήδειο για την κόρη του: Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα