Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι: Η La Liga ενέκρινε για πρώτη φορά τη διεξαγωγή αγώνα εκτός Ισπανίας

Το ισπανικό πρωτάθλημα περνά σε νέα εποχή ανακοινώνοντας τον πρώτο αγώνα που θα διεξαχθεί εκτός των συνόρων, στις 20 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι ανάμεσα σε Μπαρτελόνα και Βιγιαρεάλ