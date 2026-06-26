Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Οριστικά στη Euroleague με wild card η Μπεσίκτας, στο Euro Cup η Μονακό
Οριστικά στη Euroleague με wild card η Μπεσίκτας, στο Euro Cup η Μονακό
Μετά από 6 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο η Μονακό υποχωρεί στο Euro Cup, ενώ τη θέση της θα πάρει για να γίνει η τρίτη τουρκική ομάδα στη Euroleague, η Μπεσίκτας
Είναι οριστικό... η Μονακό αποχωρεί από τη Euroleague και τη θέση της θα πάρει για τη σεζόν 2026-27 η τουρκική Μπεσίκτας.
Η ομάδα που τον Δεκέμβριο του 2025 ανέθεσε στον Βασίλη Σπανούλη την τεχνική ηγεσία με υψηλές προοπτικές και στόχους βρέθηκε ν' αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί ν' ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού πρωταθλήματος μπάσκετ.
Η Μπεσίκτας στη Euroleague, εγκρίθηκε η δεκαετής άδεια της Ρεάλ Μαδρίτης, οι 20 ομάδες της σεζόν 2026-27
Η Μονακό, η οποία το 2025 απέκλεισε τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του φάιναλ φορ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι και αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό, με αντίπαλο τη Φενερμπαχτσέ, θ' αγωνιστεί στο Eurocup, την ερχόμενη σεζόν.
H Μπεσίκτας μετά την εξαιρετική πορεία της αυτή τη σεζόν υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στη Euroleague για πρώτη φορά από τη σεζόν 2012-13.
Πλέον, η Κωνσταντινούπολη γίνεται η πρώτη πόλη που θα έχει τρεις εκπροσώπους στην Ιστορία της Euroleague.
Η ομάδα που τον Δεκέμβριο του 2025 ανέθεσε στον Βασίλη Σπανούλη την τεχνική ηγεσία με υψηλές προοπτικές και στόχους βρέθηκε ν' αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί ν' ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού πρωταθλήματος μπάσκετ.
Η Μπεσίκτας στη Euroleague, εγκρίθηκε η δεκαετής άδεια της Ρεάλ Μαδρίτης, οι 20 ομάδες της σεζόν 2026-27
Η Μονακό, η οποία το 2025 απέκλεισε τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του φάιναλ φορ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι και αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό, με αντίπαλο τη Φενερμπαχτσέ, θ' αγωνιστεί στο Eurocup, την ερχόμενη σεζόν.
H Μπεσίκτας μετά την εξαιρετική πορεία της αυτή τη σεζόν υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στη Euroleague για πρώτη φορά από τη σεζόν 2012-13.
Πλέον, η Κωνσταντινούπολη γίνεται η πρώτη πόλη που θα έχει τρεις εκπροσώπους στην Ιστορία της Euroleague.
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