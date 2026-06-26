Οριστικά στη Euroleague με wild card η Μπεσίκτας, στο Euro Cup η Μονακό

Μετά από 6 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο η Μονακό υποχωρεί στο Euro Cup, ενώ τη θέση της θα πάρει για να γίνει η τρίτη τουρκική ομάδα στη Euroleague, η Μπεσίκτας