Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
ΠΑΟΚ: Τέλος ο Σάστρε από τον Δικέφαλο του Βορρά, βίντεο
ΠΑΟΚ: Τέλος ο Σάστρε από τον Δικέφαλο του Βορρά, βίντεο
Ο Ισπανός έπαιξε στον ΠΑΟΚ από το 2022 έως το 2026
Παρελθόν μετά από 4 χρόνια αποτελεί από τον ΠΑΟΚ ο Ζόαν Σάστρε.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ζόαν Σάστρε.
Ο Ζόαν Σάστρε ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2022 από τη Μαγιόρκα, κατέγραψε 119 συμμετοχές, επτά γκολ και δέκα ασίστ, και πανηγυρίσαμε μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας το 2024.
Ο Ζόαν υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ, κέρδισε τον σεβασμό όλων και θα είναι πάντα ένας φίλος! Ευχαριστούμε, Ζόαν! Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας σου!».
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ζόαν Σάστρε.
Ο Ζόαν Σάστρε ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 2022 από τη Μαγιόρκα, κατέγραψε 119 συμμετοχές, επτά γκολ και δέκα ασίστ, και πανηγυρίσαμε μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας το 2024.
Ο Ζόαν υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ, κέρδισε τον σεβασμό όλων και θα είναι πάντα ένας φίλος! Ευχαριστούμε, Ζόαν! Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ζωής και της καριέρας σου!».
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