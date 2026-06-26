Οι ΗΠΑ σκέφτονται σοβαρά να διοργανώσουν και το Μουντιάλ 2038 με 64 ομάδες

Σύμφωνα με το BBC οι ΗΠΑ μετά την επιτυχία του Μουντιάλ 2026 και την τεράστια ανταπόκριση του κόσμου σκέφτονται να ζητήσουν και το τουρνουά του 2038 και μάλιστα θα δαπανήσουν 2 δισεκατομμύρια δολάρια