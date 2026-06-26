Οι ΗΠΑ σκέφτονται σοβαρά να διοργανώσουν και το Μουντιάλ 2038 με 64 ομάδες
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Μουντιάλ 2026 Μουντιάλ 2038 ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Τζιάνι Ινφαντίνο

Οι ΗΠΑ σκέφτονται σοβαρά να διοργανώσουν και το Μουντιάλ 2038 με 64 ομάδες

Σύμφωνα με το BBC οι ΗΠΑ μετά την επιτυχία του Μουντιάλ 2026 και την τεράστια ανταπόκριση του κόσμου σκέφτονται να ζητήσουν και το τουρνουά του 2038 και μάλιστα θα δαπανήσουν  2 δισεκατομμύρια δολάρια

Οι ΗΠΑ σκέφτονται σοβαρά να διοργανώσουν και το Μουντιάλ 2038 με 64 ομάδες
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Το Μουντιάλ του 2038 σκέφτονται να ζητήσουν οι ΗΠΑ. 

Οι Αμερικανοί που φιλοξενούν με επιτυχία το τουρνουά του 2026, το οποίο πραγματοποιείται με γεμάτα γήπεδα σε όλη τη χώρα, σκέφτονται να κάνουν πρόταση στη FIFA για να πάρουν και το Μουντιάλ 2038. 



«Δεν υπάρχει καλύτερη χώρα που να είναι σε θέση να φιλοξενήσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και νομίζω ότι το βλέπουμε αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν σκέφτεσαι ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί κάποια στιγμή να επεκταθεί σε 64 ομάδες, νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το διαχειριστούν» δήλωσε ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μέσω του BBC και άναψε... φωτιές. 

Το Μουντιάλ 2038 αναμένεται να έχει 64 ομάδες, από 48 που είναι σήμερα, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι ΗΠΑ θα κάνουν προσφορά που θα αγγίζει τα 2 δισ. δολάρια.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί άριστες σχέσεις με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και αφού υπάρχει η πρόθεση από τους Αμερικανούς σίγουρα θα υπάρξουν άμεσα και συζητήσεις για το 2038. 

Το τουρνουά του 2030 θα φιλοξενήσει από  την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, ενώ η Ουρουγουάη, η Αργεντινή και η Παραγουάη θα έχουν επίσης κάποια παιχνίδια στα εδάφη τους. 

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Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034 έχει ανατεθεί στη Σαουδική Αραβία.

Οι ΗΠΑ είχαν διοργανώσει και το Μουντιάλ του 1994 και επέστρεψαν το 2026.
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