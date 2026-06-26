«Μια γροθιά μπορεί να σκοτώσει»: Στη δημοσιότητα βίντεο από σοκαριστική επίθεση στη Βρετανία που προκάλεσε τον θάνατο 25χρονου

Η οικογένεια του θύματος αποφάσισε πρόσφατα να δώσει στη δημοσιότητα το βίντεο της επίθεσης, θέλοντας να προειδοποιήσει το κοινό για το πόσο γρήγορα μια στιγμή βίας μπορεί να αποβεί μοιραία