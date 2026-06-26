Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές του δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ του Σαββάτου στις περιοχές, Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου