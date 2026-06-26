Πέθανε στις ΗΠΑ 7χρονο παιδί που ζύγιζε... 115 κιλά, για ανθρωποκτονία κατηγορούνται οι γονείς του

Το παιδί έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια - Πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια λόγω της «εξαιρετικής και φρικτής αμέλειάς» τους, σύμφωνα με τους εισαγγελείς

