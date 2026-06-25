Βίντεο-σοκ από τη Λάρισα: Κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλούσε να την κάψει ζωντανή και έκανε live μετάδοση
Βίντεο-σοκ από τη Λάρισα: Κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλούσε να την κάψει ζωντανή και έκανε live μετάδοση
Στο βίντεο ο δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υγρό, ενώ επαναλαμβάνει ότι είναι αποφασισμένος να βάλει φωτιά στο σπίτι
Νέα στοιχεία για το 50χρονο που συνελήφθη στη Λάρισα επειδή κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Ο κατηγορούμενος κρατούσε ένα τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υλικό, απειλώντας τη γυναίκα και κάνοντας ταυτόχρονα live μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο βίντεο ο δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υγρό, ενώ επαναλαμβάνει ότι είναι αποφασισμένος να βάλει φωτιά στο σπίτι. Παράλληλα, δίνει συνεχώς εντολές στη γυναίκα να μετακινείται μέσα στην κατοικία και στη βεράντα, σύμφωνα με το onlarissa.gr.
Οι αστυνομικοί είχαν πολύωρες διαπραγματεύσεις με τον 50χρονο προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, του πρότειναν ακόμη και να πιουν μαζί καφέ, ενώ του διαβεβαίωναν πως κανείς δεν επρόκειτο να τον αιφνιδιάσει. Ο 50χρονος επέμενε ότι ήθελε να δει ενώπιόν του συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, θεωρώντας ότι είχαν ευθύνη για αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία του με τα παιδιά του. Μάλιστα, κατόπιν δικού του αιτήματος, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με εισαγγελική λειτουργό, χωρίς όμως να αλλάξει άμεσα στάση.
Απόσπασμα από το βίντεο συνολικής διάρκειας 41 λεπτών. Σε αυτό φαίνεται ο δράστης να κρατά τσεκούρι και μπιτόνι. Έχει αφαιρεθεί ο ήχος.
Η δραματική υπόθεση είχε ξεκινήσει όταν ο άνδρας εισέβαλε στην κατοικία της πρώην συζύγου του, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε βάρος του. Σύμφωνα με την αστυνομία, απειλούσε ότι θα πυρπολήσει το σπίτι, γεγονός που κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, διαπραγματευτή, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.
Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση πείστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της. Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η γυναίκα δεν κινδυνεύει από εκείνον, δηλώνοντας πως «θα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω».
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6), ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης στον κατηγορούμενο και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Στο βίντεο ο δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υγρό, ενώ επαναλαμβάνει ότι είναι αποφασισμένος να βάλει φωτιά στο σπίτι. Παράλληλα, δίνει συνεχώς εντολές στη γυναίκα να μετακινείται μέσα στην κατοικία και στη βεράντα, σύμφωνα με το onlarissa.gr.
Οι αστυνομικοί είχαν πολύωρες διαπραγματεύσεις με τον 50χρονο προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, του πρότειναν ακόμη και να πιουν μαζί καφέ, ενώ του διαβεβαίωναν πως κανείς δεν επρόκειτο να τον αιφνιδιάσει. Ο 50χρονος επέμενε ότι ήθελε να δει ενώπιόν του συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, θεωρώντας ότι είχαν ευθύνη για αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία του με τα παιδιά του. Μάλιστα, κατόπιν δικού του αιτήματος, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με εισαγγελική λειτουργό, χωρίς όμως να αλλάξει άμεσα στάση.
Απόσπασμα από το βίντεο συνολικής διάρκειας 41 λεπτών. Σε αυτό φαίνεται ο δράστης να κρατά τσεκούρι και μπιτόνι. Έχει αφαιρεθεί ο ήχος.
Η δραματική υπόθεση είχε ξεκινήσει όταν ο άνδρας εισέβαλε στην κατοικία της πρώην συζύγου του, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε βάρος του. Σύμφωνα με την αστυνομία, απειλούσε ότι θα πυρπολήσει το σπίτι, γεγονός που κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, διαπραγματευτή, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.
Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση πείστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της. Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η γυναίκα δεν κινδυνεύει από εκείνον, δηλώνοντας πως «θα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω».
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6), ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης στον κατηγορούμενο και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
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