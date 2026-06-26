Κλοπ για την ήττα της Γερμανίας από το Εκουαδόρ: «Μας καταβρόχθισαν στη μεσαία γραμμή»

Η ήττα (2-1) της Γερμανίας από το Εκουαδόρ, στον 5ο όμιλο, ενώ δεν επηρέασε την πρόκρισή της στους «32» του Μουντιάλ 2026 έχει σημάνει...συναγερμό ενόψει των νοκ άουτ.

Στους ρόλους τους ως αναλυτές για το MagentaTV, οι Γιούργκεν Κλοπ και Ματς Χούμελς ήταν ιδιαίτερα επικριτικοί για την απόδοση της ομάδας του Γιούλιαν Νάγκελσμαν και προειδοποίησαν για την ανάγκη άμεσης αντίδρασης.

Ο Κλοπ ανέφερε ότι οι τέσσερις φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές επέλεξαν «λάθος τακτική» εναντίον «ενός επιθετικού αντιπάλου».

Επιπλέον, ο Γερμανός προπονητής επεσήμανε ότι «από το 12ο λεπτό και μετά μας έλειπε η επιθετικότητα» και επέκρινε την ομάδα για την άμυνα «σε χαμηλό μπλοκ.



Πάρα πολλά πράγματα δεν λειτούργησαν. Δεν έδινε την εντύπωση ότι θα περάσουμε με άνεση στους επόμενους γύρους», δήλωσε ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ.

Ο νυν επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της Red Bull τόνισε επίσης την έλλειψη νοοτροπίας:

«Πρέπει να συνδυάσουμε την ποιότητά μας με μια εξαιρετική νοοτροπία», τόνισε και απαίτησε υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού:

«Πρέπει να αυξήσουμε τον ρυθμό. Ο Ισημερινός έπαιξε με πολύ περισσότερο πάθος επειδή πάλευε για να παραμείνει στο τουρνουά. Πρέπει τουλάχιστον να ανταποκριθούμε σε αυτήν την ένταση».

Προειδοποίησε επίσης ότι «η απώλεια της κατοχής είναι αρκετά κακή, αλλά η απώλειά της σε λάθος περιοχές είναι καταστροφή» και υπενθύμισε ότι «μας καταβρόχθισαν στις μάχες της μεσαίας γραμμής».

Ο πρώην διεθνής Γερμανός Ματς Χούμελς, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014, θεώρησε ότι η ήττα θα πρέπει να χρησιμεύσει ως αφύπνιση για να αποφευχθεί η επανάληψη των ίδιων λαθών στη φάση των «32», για την οποία η Γερμανία εξακολουθεί να περιμένει τον αντίπαλό της.