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Super League: ΔΣ την Τρίτη με βασικό θέμα την εκλογή προέδρου της Λίγκας
Super League: ΔΣ την Τρίτη με βασικό θέμα την εκλογή προέδρου της Λίγκας
Στο ΔΣ θα συζητηθεί και το φορμάτ του νέου πρωταθλήματος αλλά και θέματα VAR
Διοικητικό συμβούλιο την Τρίτη (18:00) μέσω τηλεδιάσκεψης ανακοίνωσε η Super League με το βασικό θέμα να είναι η εκλογή του προέδρου της Λίγκας.
Πριν από εβδομάδες ο Αχιλλέας Μπέος είχε δηλώσει πως θα είναι υποψήφιος ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα επιδιώξει να ανανεώσει τη θητεία του για άλλα δύο χρόνια.
Η ενημέρωση της Super League
«Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Δ.Σ.
2. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 (ανδρών) επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27).
3. Συζήτηση ως προς τη δομή (format) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League αγωνιστικής περιόδου 2026-27, έγκριση ετήσιου συνοπτικού προγράμματος και ζητήματα κλήρωσης αγώνων κανονικής περιόδου.
4. Θέματα VAR και εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras.
5. Σύναψη ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου (και λοιπών συνοδευτικών συμβάσεων) για τους ποδοσφαιριστές και λοιπά πρόσωπα για τις αγωνιστικές περιόδους 2026-27 και 2027-28 και λοιπά εμπορικά θέματα - Θέματα συμβάσεων.
6. Διάφορα».
Πριν από εβδομάδες ο Αχιλλέας Μπέος είχε δηλώσει πως θα είναι υποψήφιος ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα επιδιώξει να ανανεώσει τη θητεία του για άλλα δύο χρόνια.
Η ενημέρωση της Super League
«Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Δ.Σ.
2. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 (ανδρών) επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27).
3. Συζήτηση ως προς τη δομή (format) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League αγωνιστικής περιόδου 2026-27, έγκριση ετήσιου συνοπτικού προγράμματος και ζητήματα κλήρωσης αγώνων κανονικής περιόδου.
4. Θέματα VAR και εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras.
5. Σύναψη ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου (και λοιπών συνοδευτικών συμβάσεων) για τους ποδοσφαιριστές και λοιπά πρόσωπα για τις αγωνιστικές περιόδους 2026-27 και 2027-28 και λοιπά εμπορικά θέματα - Θέματα συμβάσεων.
6. Διάφορα».
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