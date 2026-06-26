Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Wimbledon: Η κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη
Wimbledon: Η κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει πρεμιέρα με τον Κλάρα Τάουσον
Έτοιμη για την 10η συμμετοχή της στο Wimbledon είναι η Μαρία Σάκκαρη.
Η κορυφαία τενίστρια της Ελλάδας είναι ήδη στις εγκαταστάσεις του Wimbledon και μάλιστα προπονήθηκε με το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, την Αρίνα Σαμπαλένκα.
Η Σάκκαρη έμαθε και το μονοπάτι της στο αρχαιότερο τουρνουά τένις στον κόσμο. Η κλήρωση έβγαλε ότι στον 1ο γύρο θα παίξει με την Κλάρα Τάουσον (Δανία).
Εάν συνεχίσει να συναντήσει την νικήτρια του αγώνα Καλίνινα-Ραχίμοβα, ενώ στον τρίτο ενδέχεται να συναντήσει την Τζάσμιν Παολίνι.
Η Σάκκαρη είναι στην ίδια πλευρά με την Ίγκα Σβιόντεκ με την οποία μπορεί να παίξει στους «16». Στο Νο1 του ταμπλό είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα και στο Νο2 η Έλενα Ριμπάκινα.
Η κορυφαία τενίστρια της Ελλάδας είναι ήδη στις εγκαταστάσεις του Wimbledon και μάλιστα προπονήθηκε με το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, την Αρίνα Σαμπαλένκα.
Η Σάκκαρη έμαθε και το μονοπάτι της στο αρχαιότερο τουρνουά τένις στον κόσμο. Η κλήρωση έβγαλε ότι στον 1ο γύρο θα παίξει με την Κλάρα Τάουσον (Δανία).
Εάν συνεχίσει να συναντήσει την νικήτρια του αγώνα Καλίνινα-Ραχίμοβα, ενώ στον τρίτο ενδέχεται να συναντήσει την Τζάσμιν Παολίνι.
Η Σάκκαρη είναι στην ίδια πλευρά με την Ίγκα Σβιόντεκ με την οποία μπορεί να παίξει στους «16». Στο Νο1 του ταμπλό είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα και στο Νο2 η Έλενα Ριμπάκινα.
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