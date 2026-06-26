Wimbledon: Η κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη
SPORTS
Wimbledon Μαρία Σάκκαρη

Wimbledon: Η κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει πρεμιέρα με τον Κλάρα Τάουσον

Wimbledon: Η κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη
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Έτοιμη για την 10η συμμετοχή της στο Wimbledon είναι η Μαρία Σάκκαρη. 

Η κορυφαία τενίστρια της Ελλάδας είναι ήδη στις εγκαταστάσεις του Wimbledon και μάλιστα προπονήθηκε με το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, την Αρίνα Σαμπαλένκα. 

Η Σάκκαρη έμαθε και το μονοπάτι της στο αρχαιότερο τουρνουά τένις στον κόσμο. Η κλήρωση έβγαλε ότι στον 1ο γύρο θα παίξει με την Κλάρα Τάουσον (Δανία). 

Εάν συνεχίσει να συναντήσει την νικήτρια του αγώνα Καλίνινα-Ραχίμοβα, ενώ στον τρίτο ενδέχεται να συναντήσει την Τζάσμιν Παολίνι.

Η Σάκκαρη είναι στην ίδια πλευρά με την Ίγκα Σβιόντεκ με την οποία μπορεί να παίξει στους «16». Στο Νο1 του ταμπλό είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα και στο Νο2 η Έλενα Ριμπάκινα.
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