Η οικογένεια του 15χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλλιθέα θα υποστηρίξει την κατηγορία σε βάρος των δολοφόνων και των συνεργών τους

«Σχόλια και επισημάνσεις για το δολοφονηθέν 15χρονο παιδί και την οικογένειά του (σε social media, ιστοσελίδες, ή/και λοιπά δημοσιογραφικά και τηλεοπτικά μέσα), αποκρούονται από την οικογένεια, η οποία επιφυλάσσεται, παντός δικαιώματος για την προσβολή της μνήμης του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δικηγορική εταιρεία