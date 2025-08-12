Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Ομάδα του NFL απέκλεισε παίκτη της λόγω βάρους - Ζυγίζει πάνω από 200 κιλά - Βίντεο
Ο Ντέσμοντ Γουάτσον επιλέχθηκε ως rookie από τους Τάμπα Μπέι Μπουκανίρς, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει παίξει ούτε λεπτό στο πρωτάθλημα λόγω του ότι ζυγίζει πάνω από 200 κιλά
Έχουμε συναντήσει στην ιστορία του Παγκόσμιου αθλητισμού περιπτώσεις υπέρβαρων αθλητών που τα κιλά τους δεν τους επέτρεπαν να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση στον αγωνιστικό χώρο.
Τρανό παράδειγμα ήταν ο Άγγλος μπασκετμπολίστας, Τρέισι Πίρσον, ο οποίος ζύγιζε στα ντουζένια του, 147 κιλά και αν μη τι άλλο τραβούσε τα βλέμματα.
Ο Ντέσμοντ Γουάτσον το... τερμάτισε. Ο παίκτης των Τάμπα Μπέι Μπουκανίρς, ομάδας του NFL ζύγιζε όταν υπέγραψε ως rookie στην ομάδα 230 κιλά και ακολούθησε ειδική διατροφή που του πρότεινε η ομάδα ώστε να μπορεί να ενταχθεί κανονικά.
Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα, ενώ προπονείται ατομικά, καθώς το τεχνικό τιμ θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο να μπει στο γήπεδο όντας υπέρβαρος, ακόμα και για ένα άθλημα που είναι σύνηθες τα παραπάνω κιλά.
Οι Μπουκανίρς τον έχουν ως τώρα συμπεριλάβει στη λίστα των τραυματιών, ενώ ο Ντέσμοντ έσπασε ρεκόρ, καθώς έγινε ο βαρύτερος παίκτης στην ιστορία του NFL.
Η διοίκηση της ομάδας υποστηρίζει ότι ο παίκτης είναι σε καλό δρόμο και σε λίγο καιρό θα μπορεί να ενταχθεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.
Τις τελευταίες μέρες ο Γουάτσον έχει μειώσει το βάρος του στα 203 κιλά, όμως έχει ακόμα πολύ προσπάθεια να καταβάλει για να φτάσει τους επιθυμητούς στόχους της ομάδας. Μέχρι τότε θα κάθετε στην άκρη του πάγκου.
400-LB DT Desmond Watson, the NFL's heaviest player, checking in 🫡 pic.twitter.com/snpLpAGUhd— Yahoo Sports (@YahooSports) August 9, 2025
