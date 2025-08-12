Ομάδα του NFL απέκλεισε παίκτη της λόγω βάρους - Ζυγίζει πάνω από 200 κιλά - Βίντεο





Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα, ενώ προπονείται ατομικά, καθώς το τεχνικό τιμ θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο να μπει στο γήπεδο όντας υπέρβαρος, ακόμα και για ένα άθλημα που είναι σύνηθες τα παραπάνω κιλά.



, ομάδας του NFL ζύγιζε όταν υπέγραψε ως rookie στην ομάδα 230 κιλά και ακολούθησε ειδική διατροφή που του πρότεινε η ομάδα ώστε να μπορεί να ενταχθεί κανονικά.Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα, ενώ προπονείται ατομικά, καθώς το τεχνικό τιμ θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο να μπει στο γήπεδο όντας υπέρβαρος, ακόμα και για ένα άθλημα που είναι σύνηθες τα παραπάνω κιλά.

400-LB DT Desmond Watson, the NFL's heaviest player, checking in 🫡 pic.twitter.com/snpLpAGUhd — Yahoo Sports (@YahooSports) August 9, 2025



Οι Μπουκανίρς τον έχουν ως τώρα συμπεριλάβει στη λίστα των τραυματιών, ενώ ο Ντέσμοντ έσπασε ρεκόρ, καθώς έγινε ο βαρύτερος παίκτης στην ιστορία του NFL.



Η διοίκηση της ομάδας υποστηρίζει ότι ο παίκτης είναι σε καλό δρόμο και σε λίγο καιρό θα μπορεί να ενταχθεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.



Τις τελευταίες μέρες ο Γουάτσον έχει μειώσει το βάρος του στα 203 κιλά, όμως έχει ακόμα πολύ προσπάθεια να καταβάλει για να φτάσει τους επιθυμητούς στόχους της ομάδας. Μέχρι τότε θα κάθετε στην άκρη του πάγκου.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NFL (@nfl)