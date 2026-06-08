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Άνω Λιόσια: Ριφιφί σε εργοστάσιο ξυλείας, άρπαξαν χρηματοκιβώτιο και έξι υπολογιστές
ΕΛΛΑΔΑ
Ανω Λιόσια Ριφιφί διάρρηξη

Άνω Λιόσια: Ριφιφί σε εργοστάσιο ξυλείας, άρπαξαν χρηματοκιβώτιο και έξι υπολογιστές

Άφαντοι οι δράστες - Σε εξέλιξη η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας

Άνω Λιόσια: Ριφιφί σε εργοστάσιο ξυλείας, άρπαξαν χρηματοκιβώτιο και έξι υπολογιστές
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Διάρρηξη με τη μέθοδο του ριφιφί σε εργοστάσιο ξυλείας στα Άνω Λιόσια έκαναν άγνωστοι τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε περίπου στις 5.00 το πρωί. Αρχικά, οι δράστες ανέβηκαν σε παρακείμενη ταράτσα και, στη συνέχεια, άνοιξαν μια τρύπα και εισέβαλαν στο εργοστάσιο.

Έκαναν τον χώρο άνω κάτω και απέσπασαν ένα χρηματοκιβώτιο, έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συστύματα UPS.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης

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