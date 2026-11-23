«Δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία όσο κι αν προσπαθεί» αναφέρει στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό





«Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να βάλει capital controls και στη μνήμη μας», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, κάνοντας αναφορά στις κλειστές τράπεζες, στον νόμο Κατρούγκαλου και στις αλλαγές που έγιναν στις συντάξεις κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.





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Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη Αναλυτικά η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη



Ανάρτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη (video)



Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να βάλει capital controls και στη μνήμη μας.



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Γιατί οι συνταξιούχοι και όλοι οι Έλληνες πολίτες θυμούνται πολύ καλά τις κλειστές τράπεζες και τις ουρές στα ATM.



Θυμούνται τον νόμο Τσίπρα - Κατρούγκαλου, που άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι συνταξιούχοι να παίρνουν λιγότερα.



Που έφερε περικοπές στις επικουρικές και την περιβόητη «προσωπική διαφορά», εξαιτίας της οποίας πολλοί συνταξιούχοι έβλεπαν τις αυξήσεις στα χαρτιά, αλλά όχι στην τσέπη τους.



Στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τους συνταξιούχους αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει με βίντεο.«Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να βάλει capital controls και στη μνήμη μας», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, κάνοντας αναφορά στις κλειστές τράπεζες, στον νόμο Κατρούγκαλου και στις αλλαγές που έγιναν στις συντάξεις κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία για τις αυξήσεις στις συντάξεις και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί από το 2019, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων.Αναλυτικά η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου ΜαρινάκηΑνάρτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη (video)Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να βάλει capital controls και στη μνήμη μας.Δεν εξηγείται διαφορετικά πώς, με τόσο θράσος, μιλάει ειδικά για τους συνταξιούχους.Γιατί οι συνταξιούχοι και όλοι οι Έλληνες πολίτες θυμούνται πολύ καλά τις κλειστές τράπεζες και τις ουρές στα ATM.Θυμούνται τον νόμο Τσίπρα - Κατρούγκαλου, που άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι συνταξιούχοι να παίρνουν λιγότερα.Που έφερε περικοπές στις επικουρικές και την περιβόητη «προσωπική διαφορά», εξαιτίας της οποίας πολλοί συνταξιούχοι έβλεπαν τις αυξήσεις στα χαρτιά, αλλά όχι στην τσέπη τους.

Θυμούνται, επίσης, τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. Του επιδόματος που στήριζε τους πιο αδύναμους συνταξιούχους.



Θυμούνται, ότι περίμεναν τις συντάξεις τους να βγουν δύο και τρία χρόνια.



Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία όσο κι αν εκείνος προσπαθεί.



Και ας έρθουμε στο σήμερα. Να δούμε τι έχει αλλάξει στην πράξη τα τελευταία επτά χρόνια:



Από το 2019, περισσότεροι από 225.000 συνταξιούχοι πήραν μόνιμες αυξήσεις, για 550.000 μειώθηκε η προσωπική διαφορά και 235.000 είδαν να αποκαθίστανται οι περικοπές στις επικουρικές τους.



Καταργήθηκε μία εισφορά αλληλεγγύης για περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχους.



Από το 2023 οι συντάξεις αυξάνονται ξανά κάθε χρόνο, με τη συνολική αύξηση να αναμένεται να πλησιάσει το 19% το 2027. Τότε, καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά.



Η ετήσια οικονομική ενίσχυση έφτασε τα 400 ευρώ για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.



Καταργήθηκαν οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας του νόμου Τσίπρα - Κατρούγκαλου, αλλά και στις συντάξεις όσων συνεχίζουν να εργάζονται.



Και μέσα σε δύο χρόνια εκδόθηκαν περίπου 600.000 συντάξεις, αντιμετωπίζοντας ένα τεράστιο πρόβλημα εκκρεμοτήτων.



Οι νέες αιτήσεις για συντάξεις, πλέον, διεκπεραιώνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο και οι κύριες συντάξεις εκδίδονται μέσα σε δύο το πολύ τρεις μήνες.



Οι συνταξιούχοι, όπως και οι εργαζόμενοι, δικαίως ζητούν περισσότερα.



Και ναι, οφείλουμε όλοι να τρέξουμε προς αυτή την κατεύθυνση.



Το μόνο που δεν χρειάζονται, όμως, είναι ακόμα έναν εμπαιγμό, όπως αυτός που υπέστησαν από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα.