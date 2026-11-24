Στο συνέδριο του Κόμβου συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις για νέες ναυπηγήσεις και μετασκευές στην Ελλάδα, με πρόταση για την κατάθεση φακέλου για ένα πρώτο πιλοτικό έργο έως το τέλος Ιουνίου