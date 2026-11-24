ΚΟΜΒΟΣ: Οι προϋποθέσεις για ναυπηγήσεις στην Ελλάδα – Στο επίκεντρο επενδύσεις και εγγυήσεις
ΚΟΜΒΟΣ: Οι προϋποθέσεις για ναυπηγήσεις στην Ελλάδα – Στο επίκεντρο επενδύσεις και εγγυήσεις
Στο συνέδριο του Κόμβου συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις για νέες ναυπηγήσεις και μετασκευές στην Ελλάδα, με πρόταση για την κατάθεση φακέλου για ένα πρώτο πιλοτικό έργο έως το τέλος Ιουνίου
Ποιος θα χρηματοδοτήσει την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και πώς μπορούν οι επενδύσεις αυτές να ενισχύσουν τα ελληνικά ναυπηγεία και τους εγχώριους προμηθευτές; Στο συνέδριο του Κόμβου, «Η Ναυτιλία σε Μετάβαση: Χρηματοδότηση, καινοτομία και δημιουργία υπεραξίας για την Ελλάδα», εκπρόσωποι της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, της Τράπεζας Πειραιώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συζήτησαν πώς μπορούν να συνδυαστούν δάνεια, εγγυήσεις και ευρωπαϊκοί πόροι για τον εκσυγχρονισμό του στόλου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χάρης Αντωνίου, επιμελητής του συνεδρίου και ταμίας του Κόμβου, πρότεινε τη σύσταση ομάδας εργασίας που θα προσδιορίσει ποιο πλοίο θα αφορά το πρώτο πιλοτικό έργο, σε ποιο ναυπηγείο μπορεί να υλοποιηθεί και πώς θα χρηματοδοτηθεί.
Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου πρότεινε ο Χάρης Αντωνίου, επιμελητής του συνεδρίου και ταμίας του Κόμβου. Όπως είπε, η ομάδα, υπό τον συντονισμό του Κόμβου, θα καταθέσει έως το τέλος Ιουνίου τον φάκελο ενός πρώτου πιλοτικού έργου, προσδιορίζοντας το πλοίο, το ναυπηγείο και το σχήμα χρηματοδότησης.
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Κεντρική φωτ. από αριστερά: Αντώνης Κατραούρας, Μαριάννα Ναθαναήλ, Χαράλαμπος Σημαντώνης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου πρότεινε ο Χάρης Αντωνίου, επιμελητής του συνεδρίου και ταμίας του Κόμβου. Όπως είπε, η ομάδα, υπό τον συντονισμό του Κόμβου, θα καταθέσει έως το τέλος Ιουνίου τον φάκελο ενός πρώτου πιλοτικού έργου, προσδιορίζοντας το πλοίο, το ναυπηγείο και το σχήμα χρηματοδότησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Κεντρική φωτ. από αριστερά: Αντώνης Κατραούρας, Μαριάννα Ναθαναήλ, Χαράλαμπος Σημαντώνης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
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