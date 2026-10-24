Προεκλογικό σινεμά: Ο Τσίπρας προτείνει στους σινεφίλ τον Νονό, απαντά με Μαυρογιαλούρο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

«Έχετε ακούσει τη φράση “Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες”;» είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τα κυβερνητικά πεπραγμένα - Μιας και η (σύντομη) συγγραφική του καριέρα δεν βοήθησε στο rebranding, με χαρά βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινά μια νέα διαδρομή ως κριτικός κινηματογράφου» απάντησε ο κ. Μαρινάκης





Η κίνηση Τσίπρα προκάλεσε την σαρκαστική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι αφού ο πρώην πρωθυπουργός αρέσκεται να μπερδεύει τον κινηματογράφο με την πραγματική ζωή, υπάρχουν και άλλες ταινίες να του θυμίζουν τα πολιτικά του πεπραγμένα. Όπως για παράδειγμα το «Υπάρχει και φιλότιμο», την γνωστή ταινία του 1965 με τον αξέχαστο Λάμπρο Κωνσταντάρα στον ρόλο του «Μαυρογιαλούρρου»



Η επιλογή Τσίπρα με τον Μπράντο



πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι η επικαιρότητα δίνει «ειδήσεις και γεγονότα που θυμίζουν πλοκή κινηματογραφικής ταινίας».



«Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις, είναι απολύτως συμπτωματική. Είναι;» διερωτήθηκε.



Σπύρο Κουλκουδίνα σχετικά με επιδότηση 200.000 ευρώ σε τουριστική επιχείρηση από ευρωπαϊκά κονδύλια που συνδέονται με την αλιεία. Ο βουλευτής έχει απορρίψει όσα αναφέρονται, λέγοντας ότι ακολούθησε «απολύτως νόμιμα» τις διαδικασίες και προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη.



Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο στο μπάσκετ, που ξέσπασε αυτήν την εβδομάδα.



Η απάντηση Μαρινάκη με τον Κωνσταντάρα



Μιας και η (σύντομη) συγγραφική του καριέρα δεν βοήθησε στο rebranding, με χαρά βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινά μια νέα διαδρομή ως κριτικός κινηματογράφου.



Κλείσιμο



Αντί να αναγνωρίσει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους, και μάλιστα όσο ποτέ στο παρελθόν, επιχειρεί με έναν ακραία γκεμπελικό τρόπο να παρουσιάσει την αποκάλυψη της παρανομίας ως απόδειξη κυβερνητικής ενοχής.



Σε μια Δημοκρατία, για κάθε δικαστική υπόθεση τον τελευταίο λόγο έχει πάντα η Δικαιοσύνη. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα υπήρξε επί ημερών του κυρίου Τσίπρα, όπου τον τελευταίο λόγο τον είχε εκείνος και τα «παρα-υπουργεία» δικαιοσύνης. Τότε που με τα δικά του νομοθετήματα άνοιξε ο δρόμος για την πρόωρη αποφυλάκιση του βαρέως εγκλήματος της χώρας.



Επειδή, λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός αρέσκεται να μπερδεύει τον κινηματογράφο με την πραγματική ζωή, υπάρχουν και άλλες ταινίες να του θυμίζουν τα πολιτικά του πεπραγμένα. Όπως για παράδειγμα το «Υπάρχει και φιλότιμο».



Απάντηση Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη



Έναν νέο τρόπο πολιτικής παρέμβασης φαίνεται ότι εγκαινίασε ο Αλέξης Τσίπρας, που ανακοίνωσε ότι κάθε Σάββατο θα προτείνει μία ταινία, αντί σχολίου της επικαιρότητας - ξεκίνησε με τον «Νονό» του Κόπολα, επιχειρώντας να δημιουργήσει συνειρμούς που συνδέονται με κυβερνητικές πρακτικές, καθώς το θρυλικό φιλμ του 1972 μεταξύ άλλων πραγματεύεται την σχέση πολιτικών με το οργανωμένο έγκλημα.Η κίνηση Τσίπρα προκάλεσε την σαρκαστική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίοςΣε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ουποστήριξε ότι η επικαιρότητα δίνει «ειδήσεις και γεγονότα που θυμίζουν πλοκή κινηματογραφικής ταινίας».«Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις, είναι απολύτως συμπτωματική. Είναι;» διερωτήθηκε.Στην πρώτη του παρέμβαση με αυτόν τον τρόπο, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα που αφορούν τον βουλευτή Πιερίας της ΝΔσχετικά με επιδότηση 200.000 ευρώ σε τουριστική επιχείρηση από ευρωπαϊκά κονδύλια που συνδέονται με την αλιεία. Ο βουλευτής έχει απορρίψει όσα αναφέρονται, λέγοντας ότι ακολούθησε «απολύτως νόμιμα» τις διαδικασίες και προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη.Παράλληλα, ο κ.αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο στο μπάσκετ, που ξέσπασε αυτήν την εβδομάδα.Μιας και η (σύντομη) συγγραφική του καριέρα δεν βοήθησε στο rebranding, με χαρά βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινά μια νέα διαδρομή ως κριτικός κινηματογράφου.Θα ήταν διασκεδαστικό, αν δεν ήταν πραγματικά εξοργιστικό, ένας πρώην Πρωθυπουργός να επιχειρεί να χρεώσει στην Κυβέρνηση υποθέσεις παρανομίας που αποκαλύπτονται από τις αρμόδιες Αρχές επί των ημερών της.Αντί να αναγνωρίσει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους, και μάλιστα όσο ποτέ στο παρελθόν, επιχειρεί με έναν ακραία γκεμπελικό τρόπο να παρουσιάσει την αποκάλυψη της παρανομίας ως απόδειξη κυβερνητικής ενοχής.Σε μια Δημοκρατία, για κάθε δικαστική υπόθεση τον τελευταίο λόγο έχει πάντα η Δικαιοσύνη. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα υπήρξε επί ημερών του κυρίου Τσίπρα, όπου τον τελευταίο λόγο τον είχε εκείνος και τα «παρα-υπουργεία» δικαιοσύνης. Τότε που με τα δικά του νομοθετήματα άνοιξε ο δρόμος για την πρόωρη αποφυλάκιση του βαρέως εγκλήματος της χώρας.Επειδή, λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός αρέσκεται να μπερδεύει τον κινηματογράφο με την πραγματική ζωή, υπάρχουν και άλλες ταινίες να του θυμίζουν τα πολιτικά του πεπραγμένα. Όπως για παράδειγμα το «Υπάρχει και φιλότιμο».

«Εξοργιστικό κύριε Μαρινάκη, είναι να παριστάνετε τους ουδέτερους σε υποθέσεις παρανομίας που οι ίδιοι δημιουργήσατε» σχολίασε με τη σειρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου.



Και συνέχισε:



Ποιος αλήθεια έχει ξεχάσει το πραξικόπημα για να ανοίξει ο δρόμος στον εκλεκτό του Μαξίμου στην ΕΟΚ!



Ποιος έχει ξεχάσει ότι, κατ' εντολή Μητσοτάκη, ο γνωστός και από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Αυγενάκης επέβαλε φωτογραφική διάταξη ώστε να μην έχει δικαίωμα υποψηφιότητας ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ κ. Βασιλακόπουλος λόγω ηλικίας (!) ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τον κ. Λιόλιο;



Ή μήπως να μιλήσουμε για τις πρόσφατες αποκαλύψεις για ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που προορίζονταν για τους αλιείς αλλά δόθηκαν σε γαλάζιους ευνοούμενους;



Μήπως δεν αποτελούν πρόβλημα για εσάς οι επιδοτήσεις του βουλευτή Κουλκουδίνα;».



«Αντί λοιπόν να εξοργίζεστε, καλό είναι να συμβουλέψετε τον κ. Μητσοτάκη, που εδώ και καιρό έχει ξεπεράσει τη φήμη της οικογένειας Κορλεόνε, να διαγράψει τον κ. Κουλκουδίνα και να αποπέμψει τον υπεύθυνο για το σκάνδαλο υπουργό» κατέληξε στη δήλωσή της η Θεώνη Κουφονικολάκου.



-Η φωτογραφία του Λάμπρου Κωνσταντάρα είναι από την Finos Films

24.10.2026, 17:44