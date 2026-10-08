Το όραμα Τσίπρα για την «ενωμένη Κεντροαριστερά»: Οι αιχμές για το ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα προς Ρούμπιο και Μητσοτάκη

«Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό, ακόμη κι αν δεχτώ χτυπήματα κάτω από τη μέση», είπε για τις επιθέσεις από τον προοδευτικό χώρο – «Πόντιο Πιλάτο» χαρακτήρισε τον Ρούμπιο για τη στάση του στο ζήτημα του καλωδίου, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στεγαστική κρίση





Ριζοσπαστικός ρεαλισμός Στον απόηχο του διλήμματος «ή εμείς ή κανείς», ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε ειδικά για τις προοδευτικές συνεργασίες, απαντώντας πως «η κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω, αν ο ελληνικός λαός με τιμήσει ξανά με την ψήφο του θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, ριζοσπαστική με ένα ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο (σε αντίθεση) με αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το δεξιό, το νεοφιλελεύθερο και πολλές φορές στα όρια της υποτίμησης των αναγκών της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνικής πλειοψηφίας». Προχωρώντας, μάλιστα, ένα βήμα παρακάτω, αναφορικά με τα προοδευτικά κόμματα που θα μπορούσαν δυνητικά να μετάσχουν σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα, ο κ. Τσίπρας απάντησε: «με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, που και προοδευτικές δυνάμεις, θα συμμεριστούν αυτή την ανάγκη, και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης, στη βάση του προγράμματός μας».







«Ενωμένη Κεντροαριστερά» «Με δυο λόγια, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό. Και όσες βολές κι αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό...» αφήνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, αιχμές για την στάση των υπολοίπων προοδευτικών κομμάτων. Το γεγονός, άλλωστε, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε για πρώτη φορά λόγο για «βολές ακόμη και κάτω από την μέση» είναι δηλωτικό του κλίματος στο εσωτερικό της προοδευτικής παράταξης, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να υποδείξει αδυναμία βούλησης για μια ενιαία έκφραση της προοδευτικής παράταξης, η οποία δεν εκπορεύεται από τον ίδιο. Αντιθέτως, επιχείρησε να υπερβεί το διχαστικό κλίμα, επιρρίπτοντας πλαγίως ευθύνες προς τις άλλες δυνάμεις του χώρου, με αποδέκτη του μηνύματος κυρίαρχα το ΠΑΣΟΚ.







«Πόντιος Πιλάτος» ο Ρούμπιο Ταυτόχρονα, ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε και για την επίσκεψη του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Αθήνα, λέγοντας πως «είναι καλό πράγμα ο στρατηγικός διάλογος. Είναι ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου, με τη διαφορά ίσως ότι τότε αυτός ο διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών γέννησε τον East Med, ο οποίος στην αργότερα πήγε στις καλένδες, και σήμερα το ζητούμενο δεν είναι αν συζητάμε, αν διεξάγουμε στρατηγικό διάλογο, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματά της». Παράλληλα, όμως, «το ζήτημα του καλωδίου να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο εάν περνάει, που δεν περνάει από την Τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσαι να ζητήσεις άδεια», όπως υποστήριξε.



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«Ήταν να μιλήσει και ο Ομπάμα» στην Πνύκα Στο ίδιο πλαίσιο, «το ζήτημα αυτών των επισκέψεων δεν είναι μονάχα οι φωτογραφίες και οι ωραίες ομιλίες, είναι και το τι πραγματικά κερδίζει η χώρα», συνέχισε ο κ. Τσίπρας, ενώ εξέφρασε ανοιχτά επιφυλάξεις αναφορικά με την ομιλία του Μάρκου Ρούμπιο στην Πνύκα. «Αν δεν κάνω λάθος, μόνο μια φορά, το 1959, δόθηκε η δυνατότητα σε υπουργό ξένης κυβέρνησης να μιλήσει στη Πνύκα. Τον Γάλλο υπουργό Πολιτισμού τότε. Επί των ημερών μου είχα προσκαλέσει τον Γάλλο πρόεδρο, τον Μακρόν, να μιλήσει στη Πνύκα. Ήταν να μιλήσει και ο Ομπάμα, για λόγους ασφαλείας επέλεξε να πάει στο Νιάρχος. Προφανώς η Πνύκα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, και θα ήθελα σήμερα να δω αν ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκφωνήσει μια ομιλία που θα λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του σημείου, τον συμβολισμό αυτού του τοπόσημου. Η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε, και η δημοκρατία απειλείται από την άνοδο της ακροδεξιάς και από μια ακραία λογική, ακραία αντίληψη, για το «δίκαιο του ισχυρού», όπως παρατήρησε.







Ρόλο γεφυροποιού για την προοδευτική παράταξη διεκδίκησε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας , μιλώντας στους «Διαλόγους για την Αθήνα», σε μια κίνηση υπέρβασης των κομματικών ανταγωνισμών στο προοδευτικό ημισφαίριο.Στον απόηχο του διλήμματος «ή εμείς ή κανείς», ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε ειδικά για τις προοδευτικές συνεργασίες, απαντώντας πως «η κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω, αν ο ελληνικός λαός με τιμήσει ξανά με την ψήφο του θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, ριζοσπαστική με ένα ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο (σε αντίθεση) με αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το δεξιό, το νεοφιλελεύθερο και πολλές φορές στα όρια της υποτίμησης των αναγκών της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνικής πλειοψηφίας». Προχωρώντας, μάλιστα, ένα βήμα παρακάτω, αναφορικά με τα προοδευτικά κόμματα που θα μπορούσαν δυνητικά να μετάσχουν σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα, ο κ. Τσίπρας απάντησε: «με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, που και προοδευτικές δυνάμεις, θα συμμεριστούν αυτή την ανάγκη, και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης, στη βάση του προγράμματός μας».«Με δυο λόγια, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό. Και όσες βολές κι αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό...» αφήνοντας, εμμέσως πλην σαφώς, αιχμές για την στάση των υπολοίπων προοδευτικών κομμάτων. Το γεγονός, άλλωστε, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε για πρώτη φορά λόγο για «βολές ακόμη και κάτω από την μέση» είναι δηλωτικό του κλίματος στο εσωτερικό της προοδευτικής παράταξης, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να υποδείξει αδυναμία βούλησης για μια ενιαία έκφραση της προοδευτικής παράταξης, η οποία δεν εκπορεύεται από τον ίδιο. Αντιθέτως, επιχείρησε να υπερβεί το διχαστικό κλίμα, επιρρίπτοντας πλαγίως ευθύνες προς τις άλλες δυνάμεις του χώρου, με αποδέκτη του μηνύματος κυρίαρχα το ΠΑΣΟΚ.Ταυτόχρονα, ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε και για την επίσκεψη του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Αθήνα, λέγοντας πως «είναι καλό πράγμα ο στρατηγικός διάλογος. Είναι ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου, με τη διαφορά ίσως ότι τότε αυτός ο διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών γέννησε τον East Med, ο οποίος στην αργότερα πήγε στις καλένδες, και σήμερα το ζητούμενο δεν είναι αν συζητάμε, αν διεξάγουμε στρατηγικό διάλογο, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματά της». Παράλληλα, όμως, «το ζήτημα του καλωδίου να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο εάν περνάει, που δεν περνάει από την Τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσαι να ζητήσεις άδεια», όπως υποστήριξε.«Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας, σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα κι αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της. Και άκουσα από τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, και θα τα συζητήσουμε κατ' ιδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν «λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση», συμπλήρωσε ο πρώην Πρωθυπουργός.Στο ίδιο πλαίσιο, «το ζήτημα αυτών των επισκέψεων δεν είναι μονάχα οι φωτογραφίες και οι ωραίες ομιλίες, είναι και το τι πραγματικά κερδίζει η χώρα», συνέχισε ο κ. Τσίπρας, ενώ εξέφρασε ανοιχτά επιφυλάξεις αναφορικά με την ομιλία του Μάρκου Ρούμπιο στην Πνύκα. «Αν δεν κάνω λάθος, μόνο μια φορά, το 1959, δόθηκε η δυνατότητα σε υπουργό ξένης κυβέρνησης να μιλήσει στη Πνύκα. Τον Γάλλο υπουργό Πολιτισμού τότε. Επί των ημερών μου είχα προσκαλέσει τον Γάλλο πρόεδρο, τον Μακρόν, να μιλήσει στη Πνύκα. Ήταν να μιλήσει και ο Ομπάμα, για λόγους ασφαλείας επέλεξε να πάει στο Νιάρχος. Προφανώς η Πνύκα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, και θα ήθελα σήμερα να δω αν ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκφωνήσει μια ομιλία που θα λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του σημείου, τον συμβολισμό αυτού του τοπόσημου. Η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε, και η δημοκρατία απειλείται από την άνοδο της ακροδεξιάς και από μια ακραία λογική, ακραία αντίληψη, για το «δίκαιο του ισχυρού», όπως παρατήρησε.

«Νομίζω ότι το πνεύμα της Πνύκας δεν συνάδει με την αντίληψη του «δίκαιου του ισχυρού». Δεν λέω ότι κακώς παραχωρήθηκε, λέω ότι είναι μια, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη απόφαση, πολύ τολμηρή απόφαση, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το κίνημα Μάγκα που εκπροσωπεί, ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά καιρούς είχε τοποθετήσεις οι οποίες ήταν απολύτως οριακές σε σχέση με το θέμα της δημοκρατίας και των κυριότητας. Δεν συνάδει η δημοκρατία με την είσοδο στο Καπιτώλιο. Άρα, βεβαίως, αν ο υπουργός Εξωτερικών μείνει αμιγώς στη θέση και στον ρόλο του ως υπουργός Εξωτερικών και δεν κάνει μια ιδεολογικά φορτισμένη τοποθέτηση, προφανώς δεν θα υπάρχει ζήτημα. Αν όμως συμβεί το αντίθετο, νομίζω ότι είναι μια τολμηρή επιλογή της κυβέρνησης που θα τη χρεωθεί», επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός.



Δεν μπορούμε να ψέλνουμε ούτε τον Μπακογιάννη, ούτε το Δούκα Στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως «το όραμά μου για την αυτοδιοίκηση είναι να ξανασυστήσουμε την έννοια των δημοτικών κοινοτήτων, την έννοια της συμμετοχής, την έννοια του συμμετοχικού προϋπολογισμού, οι πολίτες να λαμβάνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων για θέματα της», ενώ κληθείς να σχολιάσει τους ελεύθερους χώρους, «η παθογένεια της πόλης αυτής είναι ο ελάχιστος χώρος πρασίνου και οι ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κάτι όμως για το οποίο δεν μπορούμε να ψέλνουμε τον ούτε τον κύριο Μπακογιάννη ούτε αν πριν εδώ, ούτε τον δήμαρχο τον σημερινό, τον Χάρη τον Δούκα, είπατε ότι είναι από το 2006», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Εγώ θα σας πω ότι είναι από πολύ παλιότερα, από την εποχή της που εφευρέθηκε η έννοια της αντιπαροχής, την εποχή του αείμνηστου Καραμανλή ως υπουργού υποδομών. Για να έχετε μια εικόνα των μεγεθών, να σας πω ότι στην Αθήνα αντιστοιχούν μόλις 6,6 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο αδόμητη πράσινη χώροι, ενώ στην Παρίσι είναι 36 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο. Στην Μαδρίτη είναι 27 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο. Είμαστε η τελευταία. Από τις 26 πρωτεύουσες της Ευρώπης, σε χώρο πρασίνου για τους πολίτες της πρωτεύουσας. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα πρόβλημα με το οποίο όμως ήμασταν αναγκασμένοι να ζούμε, διότι δημιουργήθηκε τη δεκαετία του '60, του '70, του '80», όπως παρατήρησε ο πρώην Πρωθυπουργός.



Ο ίδιος ανέφερε πως τα γήπεδα ποδοσφαίρου στο δήμο Αθηναίων περιορίζονται σε δύο, δηλαδή στην Αλεπότρυπα που γειτνιάζει με την κατοικία του και το Ρούφ, ενώ «το κρίσιμο για την καθημερινότητα των πολιτών είναι να προασπίσουμε όσους αδόμητους ελεύθερους πράσινους χώρους έχουμε μείνει, να ενισχύσουμε το πράσινο στην πόλη και κυρίως να ενισχύσουμε την ιδέα του δημόσιου χώρου. Γιατί ο δημόσιος χώρος στην Ελλάδα είναι λίγο παρεξηγημένος. Το λέω με την έννοια ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη οι πολίτες χαίρονται τον δημόσιο χώρο, στην Ελλάδα μάλλον πρέπει να έχει κάποια εμπορευματική χρήση να το χαρούμε. Χαιρόμαστε πιο πολύ τα Μall παρά το πεδίο του Άρεως», όπως παρατήρησε.



Εντείνοντας, την ίδια ώρα, την κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση «ο κ. Μητσοτάκης πριν από 7 χρόνια, και κυρίως πριν από 5 χρόνια όταν είχε το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν αξιοποίησε όμως αυτό το τεράστιο δώρο, το τεράστιο εργαλείο, πόρων, 36 δισεκατομμύρια πέρασαν από τα χέρια του. Έφερε στο κοινοβούλιο μια πρόταση για παράταση των ενοικιαστηρίων για 2 χρόνια, για απαγόρευση εξώσεων μέχρι το 2030, και για χαμηλά τιμές στα ενοίκια» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας.



«Το πρόβλημα της στέγης σήμερα, αυτό που αντιμετωπίζουμε ως οξύτατο πρόβλημα πια, είναι ουσιαστικά πρόβλημα υψηλής ζήτησης, ωραίο να έχουμε υψηλή ζήτηση, αλλά χαμηλής προσφοράς. Και έρχεσαι μετά από 7 χρόνια, ενώ η Πορτογαλία έδωσε το 14% του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στέγη και έφτιαξε 26.000 νέες κατοικίες να μας πεις «έχω μια ωραία ιδέα», υπογράμμισε με νόημα. Στην ίδια κατεύθυνση, «το ζήτημα της στέγης πρέπει πρωτίστως να λυθεί με παρεμβάσεις πριν φτάσουμε στην ιδέα αυτή, δηλαδή διαχείρισης της με κίνητρα και την ενεργή κατοικία, με το Airbnb, με την Golden Visa, που παραμένει στην κατοικία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και πρέπει να φύγει από την κατοικία γιατί ουσιαστικά μειώνει την προσφορά», πρόσθεσε.



Κατά τον πρώην Πρωθυπουργό, «το ζήτημα είναι η δυνατότητα της πόλης και της χώρας, η ικανότητα να μπορεί να αντέξει τον αριθμό των τουριστικών ροών. Άρα, εγώ δεν θα έλεγα ότι θέλουμε λιγότερους τουρίστες, θέλουμε καλύτερες υποδομές ώστε η παρουσία τους και για τους ίδιους και για εμάς που μένουμε στην πόλη να είναι αρμονική» επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως «η Αθήνα έχει τη δυνατότητα, το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα έχει τη δυνατότητα και για μονάδες ξενοδοχειακές, προκειμένου να κρατήσουμε την υψηλή τουριστική ζήτηση χωρίς όμως να αλλοιώσουμε την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων. Πρέπει να υπάρχει ένας ρυθμιστικός έλεγχος στη χρήση των Airbnb», όπως εξήγησε, χωρίς να απορρίπτει και τα Mega projects.



Το μετρό της Θεσσαλονίκης «ήταν κολλημένο, το χρεώθηκα βέβαια εγώ μετά, αλλά ήταν κολλημένο το μετρό της Θεσσαλονίκης στο 30% επί 14 χρόνια. Και μέσα σε τρία χρόνια από το 30% πήγε στο 80%. Προφανώς τα εγκαίνια αποτέλεσαν τη δικαιολογία για την οποία οι Θεσσαλονικείς, δεν είχαν το μετρό 4 χρόνια νωρίτερα. Διότι η επιμονή της σημερινής κυβέρνησης να μην ανοίξει το μετρό τέσσερα χρόνια νωρίτερα, χωρίς τον σταθμό Βενιζέλου και να αποκολλήσει τα αρχαία για να τα ξαναβάλει στη θέση τους, κόστισε κυκλοφοριακό κόστος, ταλαιπωρία, νεύρα στους Θεσσαλονικείς για 4 χρόνια», υποστήριξε από πλευράς του ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.



Η τριπλή ανάπλαση Σε ερώτηση, άλλωστε, για το έργο που θα ήθελε να είχε δρομολογηθεί στην Αθήνα επί των ημερών του, ο κ. Τσίπρας αντέτεινε την «τριπλή ανάπλαση» για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αν και ευχήθηκε «να το χαρούμε» το γήπεδο, στο Βοτανικό.