Τσίπρας: Παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα

«Στο ζήτημα του καλωδίου ο Μάρκο Ρούμπιο φάνηκε να παίρνει στάση Πόντιου Πιλάτου» είπε ο πρόεδρος της Αριστερής Ελληνικής Συμπαράταξης, ενώ ανεφέρε πως θέλει να ενώσει την προοδευτική παράταξη και για να τα καταφέρει είναι διατεθειμένος να κάνει τον βουδιστή μοναχό





Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, στον στρατηγικό διάλογο των δύο χωρών και στις πρώτες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ζήτημα του καλωδίου, εκφράζοντας προβληματισμό για το κατά πόσο η αμερικανική πλευρά στηρίζει έμπρακτα τα ελληνικά συμφέροντα και το διεθνές δίκαιο.



« Δεν λέω ότι κακώς παραχωρήθηκε, λέω ότι είναι μια, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη απόφαση, πολύ τολμηρή απόφαση», είπε, επικαλούμενος τις θέσεις που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί για τη δημοκρατία από το κίνημα MAGA, το οποίο εκπροσωπεί και ο Ντόναλντ Τραμπ.



Αναλυτικά η τοποτέθηση του Τσίπρα για την Πνύκα: Αν δεν κάνω λάθος, μόνο μια φορά, το 1959, δόθηκε η δυνατότητα σε υπουργό ξένης κυβέρνησης να μιλήσει στη Πνύκα. Τον Γάλλο υπουργό Πολιτισμού τότε. Επί των ημερών μου είχα προσκαλέσει τον Γάλλο πρόεδρο, τον Μακρόν, να μιλήσει στη Πνύκα. Ήταν να μιλήσει και ο Ομπάμα, για λόγους ασφαλείας επέλεξε να πάει στο Νιάρχος. Προφανώς η Πνύκα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, και θα ήθελα σήμερα να δω αν ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκφωνήσει μια ομιλία που θα λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του σημείου, τον συμβολισμό αυτού του τοπόσημου. Η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε, και η δημοκρατία απειλείται από την άνοδο της ακροδεξιάς και από μια ακραία λογική, ακραία αντίληψη, για το «δίκαιο του ισχυρού». Νομίζω ότι το πνεύμα της Πνύκας δεν συνάδει με την αντίληψη του «δίκαιου του ισχυρού».



Δεν λέω ότι κακώς παραχωρήθηκε, λέω ότι είναι μια, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη απόφαση, πολύ τολμηρή απόφαση, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το κίνημα Μάγκα που εκπροσωπεί, ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά καιρούς είχε τοποθετήσεις οι οποίες ήταν απολύτως οριακές σε σχέση με το θέμα της δημοκρατίας και των κυριότητας. Δεν συνάδει η δημοκρατία με την είσοδο στο Καπιτώλιο. Άρα, βεβαίως, αν ο υπουργός Εξωτερικών μείνει αμιγώς στη θέση και στον ρόλο του ως υπουργός Εξωτερικών και δεν κάνει μια ιδεολογικά φορτισμένη τοποθέτηση, προφανώς δεν θα υπάρχει ζήτημα. Αν όμως συμβεί το αντίθετο, νομίζω ότι είναι μια τολμηρή επιλογή της κυβέρνησης που θα τη χρεωθεί.



«Ο Ρούμπιο παρουσιάζεται σαν Πόντιος Πολάτος»





Αναλυτικά ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Είναι καλό πράγμα ο στρατηγικός διάλογος. Είναι ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου, με τη διαφορά ίσως ότι τότε αυτός ο διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών γέννησε τον East Med, ο οποίος στην αργότερα πήγε στις καλένδες, και σήμερα το ζητούμενο δεν είναι αν συζητάμε, αν διεξάγουμε στρατηγικό διάλογο, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματά της. Μέχρι σήμερα, ομολογώ ότι περιμένω να δω τις δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, αλλά οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι το ζήτημα του καλωδίου να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο εάν περνάει, που δεν περνάει από την Τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσαι να ζητήσεις άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας, σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα κι αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της. Και άκουσα από τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, και θα τα συζητήσουμε κατ' ιδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν «λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση».



Το ζήτημα αυτών των επισκέψεων δεν είναι μονάχα οι φωτογραφίες και οι ωραίες ομιλίες, είναι και το τι πραγματικά κερδίζει η χώρα. Μακάρι να πέφτω έξω, αλλά φοβάμαι ότι αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι ΗΠΑ που μάλλον επιδιώκουν την αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελλάδα, μακάρι λέω να πέφτω έξω, αλλά εγώ θα περίμενα σήμερα μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου και το αναφέρω το δικαιώματος της χώρας να προχωρήσει στην υλοποίηση του διεθνούς δικαίου υπερασπίζοντας τα συμφέροντά τους».



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«Είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό» Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως πρόκριμα των εθνικών εκλογών τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Ο πρώην Πρωθυπουργός καυτηρίασε την στάση της κυβέρνησης απέναντι στην στεγαστική κρίση, έκανε λόγο για ένα «νέο παραγωγικό μοντέλο και μια πολυκεντρική διοίκηση», ενώ προέταξε την στάση του βουδιστή μοναχού απέναντι σε «προοδευτικά» χτυπήματα κάτω από την μέση, όπως είπε.



Σε ερώτηση για το ζήτημα των προεκλογικών συνεργασιών, «η κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω, αν ο ελληνικός λαός με τιμήσει ξανά με την ψήφο του θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, ριζοσπαστική με ένα ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο (σε αντίθεση) με αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το δεξιό, το νεοφιλελεύθερο και πολλές φορές στα όρια της υποτίμησης των αναγκών της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνικής πλειοψηφίας. Με ποιους; Με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, που και προοδευτικές δυνάμεις, που και προοδευτικές δυνάμεις, συμμεριστούν αυτή την ανάγκη, και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης, στη βάση του προγράμματός μας. Με δυο λόγια, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό. Και όσες βολές κι αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό...» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός.



Την επιλογή της κυβέρνησης να παραχωρήσει την Πνύκα στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την ομιλία του σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας , χαρακτηρίζοντάς την «παρακινδυνευμένη» και «πολύ τολμηρή» απόφαση.Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, στον στρατηγικό διάλογο των δύο χωρών και στις πρώτες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ζήτημα του καλωδίου, εκφράζοντας προβληματισμό για το κατά πόσο η αμερικανική πλευρά στηρίζει έμπρακτα τα ελληνικά συμφέροντα και το διεθνές δίκαιο.Συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του «Βήματος» και ερωτηθείς για την επιλογή της Πνύκας είπε:Αν δεν κάνω λάθος, μόνο μια φορά, το 1959, δόθηκε η δυνατότητα σε υπουργό ξένης κυβέρνησης να μιλήσει στη Πνύκα. Τον Γάλλο υπουργό Πολιτισμού τότε. Επί των ημερών μου είχα προσκαλέσει τον Γάλλο πρόεδρο, τον Μακρόν, να μιλήσει στη Πνύκα. Ήταν να μιλήσει και ο Ομπάμα, για λόγους ασφαλείας επέλεξε να πάει στο Νιάρχος. Προφανώς η Πνύκα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, και θα ήθελα σήμερα να δω αν ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκφωνήσει μια ομιλία που θα λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα του σημείου, τον συμβολισμό αυτού του τοπόσημου. Η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε, και η δημοκρατία απειλείται από την άνοδο της ακροδεξιάς και από μια ακραία λογική, ακραία αντίληψη, για το «δίκαιο του ισχυρού». Νομίζω ότι το πνεύμα της Πνύκας δεν συνάδει με την αντίληψη του «δίκαιου του ισχυρού».Δεν λέω ότι κακώς παραχωρήθηκε, λέω ότι είναι μια, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη απόφαση, πολύ τολμηρή απόφαση, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το κίνημα Μάγκα που εκπροσωπεί, ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά καιρούς είχε τοποθετήσεις οι οποίες ήταν απολύτως οριακές σε σχέση με το θέμα της δημοκρατίας και των κυριότητας. Δεν συνάδει η δημοκρατία με την είσοδο στο Καπιτώλιο. Άρα, βεβαίως, αν ο υπουργός Εξωτερικών μείνει αμιγώς στη θέση και στον ρόλο του ως υπουργός Εξωτερικών και δεν κάνει μια ιδεολογικά φορτισμένη τοποθέτηση, προφανώς δεν θα υπάρχει ζήτημα. Αν όμως συμβεί το αντίθετο, νομίζω ότι είναι μια τολμηρή επιλογή της κυβέρνησης που θα τη χρεωθεί.Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ σχολίασε και τις πρώτες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, λέγοντας ότι η στάση του Αμερικανού υπουργού τού έδωσε την εικόνα ενός «Πόντιου Πιλάτου», καθώς, όπως υποστήριξε, απέφυγε να πάρει σαφή θέση για το ζήτημα του καλωδίου και περιορίστηκε στην αναφορά ότι πρόκειται για θέμα που αφορά και άλλες χώρες και θα συζητηθεί κατ’ ιδίαν.Αναλυτικά ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Είναι καλό πράγμα ο στρατηγικός διάλογος. Είναι ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου, με τη διαφορά ίσως ότι τότε αυτός ο διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών γέννησε τον East Med, ο οποίος στην αργότερα πήγε στις καλένδες, και σήμερα το ζητούμενο δεν είναι αν συζητάμε, αν διεξάγουμε στρατηγικό διάλογο, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματά της. Μέχρι σήμερα, ομολογώ ότι περιμένω να δω τις δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, αλλά οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι το ζήτημα του καλωδίου να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο εάν περνάει, που δεν περνάει από την Τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσαι να ζητήσεις άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας, σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα κι αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της. Και άκουσα από τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, και θα τα συζητήσουμε κατ' ιδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν «λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση».Το ζήτημα αυτών των επισκέψεων δεν είναι μονάχα οι φωτογραφίες και οι ωραίες ομιλίες, είναι και το τι πραγματικά κερδίζει η χώρα. Μακάρι να πέφτω έξω, αλλά φοβάμαι ότι αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι ΗΠΑ που μάλλον επιδιώκουν την αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελλάδα, μακάρι λέω να πέφτω έξω, αλλά εγώ θα περίμενα σήμερα μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου και το αναφέρω το δικαιώματος της χώρας να προχωρήσει στην υλοποίηση του διεθνούς δικαίου υπερασπίζοντας τα συμφέροντά τους».Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως πρόκριμα των εθνικών εκλογών τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Ο πρώην Πρωθυπουργός καυτηρίασε την στάση της κυβέρνησης απέναντι στην στεγαστική κρίση, έκανε λόγο για ένα «νέο παραγωγικό μοντέλο και μια πολυκεντρική διοίκηση», ενώ προέταξε την στάση του βουδιστή μοναχού απέναντι σε «προοδευτικά» χτυπήματα κάτω από την μέση, όπως είπε.Σε ερώτηση για το ζήτημα των προεκλογικών συνεργασιών, «η κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω, αν ο ελληνικός λαός με τιμήσει ξανά με την ψήφο του θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, ριζοσπαστική με ένα ρεαλιστικό, εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο (σε αντίθεση) με αυτό που σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το δεξιό, το νεοφιλελεύθερο και πολλές φορές στα όρια της υποτίμησης των αναγκών της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνικής πλειοψηφίας. Με ποιους; Με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, που και προοδευτικές δυνάμεις, που και προοδευτικές δυνάμεις, συμμεριστούν αυτή την ανάγκη, και θα θελήσουν να μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης, στη βάση του προγράμματός μας. Με δυο λόγια, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό. Και όσες βολές κι αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό...» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως «το όραμά μου για την αυτοδιοίκηση είναι να ξανασυστήσουμε την έννοια των δημοτικών κοινοτήτων, την έννοια της συμμετοχής, την έννοια του συμμετοχικού προϋπολογισμού, οι πολίτες να λαμβάνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων για θέματα της» Να προασπίσουμε τους αδόμητους χώρους, το πράσινο και την έννοια του δημόσιου χώρου Κληθείς να σχολιάσει τους ελεύθερους χώρους, «η παθογένεια της πόλης αυτής είναι ο ελάχιστος χώρος πρασίνου και οι ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κάτι όμως για το οποίο δεν μπορούμε να ψέλνουμε τον ούτε τον κύριο Μακογιάννη ούτε αν πριν εδώ, ούτε τον δήμαρχο τον σημερινό, τον Χάρη τον Δούκα, είπατε ότι είναι από το 2006.



Εγώ θα σας πω ότι είναι από πολύ παλιότερα, από την εποχή της που εφευρέθηκε η έννοια της αντιπαροχής, την εποχή του αείμνηστου Καραμανλή ως υπουργού υποδομών. Για να έχετε μια εικόνα των μεγεθών, να σας πω ότι στην Αθήνα αντιστοιχούν μόλις 6,6 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο αδόμητη πράσινη χώροι, ενώ στην Παρίσι είναι 36 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο. Στην Μαδρίτη είναι 27 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο. Είμαστε η τελευταία. Από τις 26 πρωτεύουσες της Ευρώπης, σε χώρο πρασίνου για τους πολίτες της πρωτεύουσας. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα πρόβλημα με το οποίο όμως ήμασταν αναγκασμένοι να ζούμε, διότι δημιουργήθηκε τη δεκαετία του '60, του '70, του '80», όπως παρατήρησε. «Άρα σήμερα το κρίσιμο για την καθημερινότητα των πολιτών είναι να προασπίσουμε όσους αδόμητους ελεύθερους πράσινους χώρους έχουμε μείνει, να ενισχύσουμε το πράσινο στην πόλη και κυρίως να ενισχύσουμε την ιδέα του δημόσιου χώρου. Γιατί ο δημόσιος χώρος στην Ελλάδα είναι λίγο παρεξηγημένος. Το λέω με την έννοια ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη οι πολίτες χαίρονται τον δημόσιο χώρο, στην Ελλάδα μάλλον πρέπει να έχει κάποια εμπορευματική χρήση να το χαρούμε. Χαιρόμαστε πιο πολύ τα Μall παρά το πεδίο του Άρεως», πρόσθεσε.



Με φόντο την πρόταση του Πρωθυπουργού για τον συντελεστή δόμησης, «ο κ. Μητσοτάκης πριν από 7 χρόνια, και κυρίως πριν από 5 χρόνια όταν είχε το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν αξιοποίησε όμως αυτό το τεράστιο δώρο, το τεράστιο εργαλείο, πόρων, 36 δισεκατομμύρια πέρασαν από τα χέρια του. Έφερε στο κοινοβούλιο μια πρόταση για παράταση των ενοικιαστηρίων για 2 χρόνια, για απαγόρευση εξώσεων μέχρι το 2030, και για χαμηλά τιμές στα ενοίκια. Και ποιος το καταψήφισε; Ομοϊδεάτης του κυρίου Μητσοτάκη, ο Φεϊχώ. Και έρχεται χθες ο πρωθυπουργός να καταγγείλει τον Σάντσεθ, ενώ από τα 36 δις έχει πάρει μόνο 1 δις για τη στέγη, αλλά χωρίς να υπάρξει μέχρι σήμερα ούτε μία νέα κατοικία, και όλα τα χρήματα έχουν πάει», όπως είπε ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. «Όταν κυβερνάς 7 χρόνια και έχουν περάσει μεταξύ τους 36 δισεκατομμύρια, και δεν έχει υπάρξει ούτε μία νέα κατοικία, και δεν έχεις κάνει τίποτα με το Airbnb, και δεν έχεις κάνει τίποτα με την προσπάθεια να αξιοποιήσεις τις ανενεργές κατοικίες που με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ την τελευταία υπογραφή είναι 1,8 εκατομμύρια κατοικίες ιδιωτικές και δημόσιες, και δεν ξέρεις επισήμως ως κυβέρνηση πόσες από αυτές είναι δημόσιες... Και δεν έχει κάνει τίποτα για να δώσει κίνητρα και αντικίνητρα προκειμένου αυτά να περάσουν, να μπουν στην αγορά. Το πρόβλημα της στέγης σήμερα, αυτό που αντιμετωπίζουμε ως οξύτατο πρόβλημα πια, είναι ουσιαστικά πρόβλημα υψηλής ζήτησης, ωραίο να έχουμε υψηλή ζήτηση, αλλά χαμηλής προσφοράς. Και έρχεσαι μετά από 7 χρόνια, ενώ η Πορτογαλία έδωσε το 14% του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στέγη και έφτιαξε 26.000 νέες κατοικίες να μας πεις «έχω μια ωραία ιδέα», σημείωσε. Δημόσια γη για κοινωνική κατοικία και περισσότερο πράσινο Στην ίδια κατεύθυνση, «το ζήτημα της στέγης πρέπει πρωτίστως να λυθεί με παρεμβάσεις πριν φτάσουμε στην ιδέα αυτή, δηλαδή διαχείρισης της με κίνητρα και την ενεργή κατοικία, με το Airbnb, με την Golden Visa, που παραμένει στην κατοικία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και πρέπει να φύγει από την κατοικία γιατί ουσιαστικά μειώνει την προσφορά. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ θα έβλεπα την ιδέα της κοινωνικής αντιπαροχής. Δηλαδή, σε δημόσια γη, να δοθεί με ένα εύλογο κέρδος για κάποιους εργολάβους, η δυνατότητα να χτίσουν σπίτια, η γη θα ανήκει στο δημόσιο, θα αξιοποιήσουν και θα βγάλουν κέρδος, αλλά θα μείνει και ένα σημαντικό οικιστικό απόθεμα, προκειμένου να δοθεί προσιτή κοινωνική κατοικία», πρόσθεσε. Ακόμη, «το θέμα των συντελεστών δόμησης είναι ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την Αθήνα, μιας και πολύ καλά γνωρίζετε ότι υπάρχουν και περιορισμοί που αφορούν και την αρχαιολογία, την ανάγκη να υπάρχει ορατότητα προς την Ακρόπολη. Έτσι, εδώ, θυμάστε, με το περίφημο αυτό κτίριο που είναι ακόμα εκεί, παρά το ότι είναι παράνομο. Παρ' όλα αυτά, μια ρηξικέλευθη πολεοδομικά άποψη δεν αφορούσε την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αφορούσε όμως το προηγούμενο θέμα το οποίο συζητάγαμε, την έλλειψη ελεύθερων αδόμητων χώρων από την εποχή του Τρίτση, αν δεν κάνω λάθος, την ακούμε, την ιδέα να υπάρξουν, ολοκληρωμένα projects πολεοδομικών αναπλάσεων, ούτως ώστε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να γίνουν πράσινα και να δοθεί υψηλότερος συντελεστής δόμησης, ώστε η κατοικία να πάει καθ' ύψος», συνέχισε ο κ. Τσίπρας. «Αυτό είναι μια άλλη όμως αντίληψη, δεν έρχεται για να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα, έρχεται για να αντιμετωπίσει αυτό που σας είπα πιο πριν, ότι είμαστε η πόλη η χειρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρους πρασίνου ανά κάτοικο. Και βεβαίως αυτό, προφανώς, και δεν αφορά το κέντρο, αλλά περιοχές οι οποίες δεν θα εμποδίζουν τη θέα προς τον ιερό βράχο της Ακρόπολης», όπως δήλωσε.



Να κρατήσουμε τον τουρισμό χωρίς να αλλοιώνουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων Κατά τον πρώην Πρωθυπουργό, «το ζήτημα είναι η δυνατότητα της πόλης και της χώρας, η ικανότητα να μπορεί να αντέξει τον αριθμό των τουριστικών ροών. Άρα, εγώ δεν θα έλεγα ότι θέλουμε λιγότερους τουρίστες, θέλουμε καλύτερες υποδομές ώστε η παρουσία τους και για τους ίδιους και για εμάς που μένουμε στην πόλη να είναι αρμονική» επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως «η Αθήνα έχει τη δυνατότητα, το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα έχει τη δυνατότητα και για μονάδες ξενοδοχειακές, προκειμένου να κρατήσουμε την υψηλή τουριστική ζήτηση χωρίς όμως να αλλοιώσουμε την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων. Πρέπει να υπάρχει ένας ρυθμιστικός έλεγχος στη χρήση των Airbnb. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς που μπορεί να έχετε ένα ακίνητο πέραν της κατοικίας σας και να το δίνετε Airbnb, αναφέρομαι σε μεγάλες εταιρείες ως επί το πλείστον, αλλοδαπής, προέλευσης, που έρχονται και αγοράζουν μαζικά ακίνητα, ανεβάζοντας πάρα πολύ ψηλά τις τιμές. Χρειάζεται περισσότερο πράσινο, υπόγειες θέσεις στάθμευσης», όπως εξήγησε.



Mega projects χωρίς καθυστερήσεις και εκατομμύρια σε αποζημιώσεις



Τέλος, «δεν γίνεται να οικοδομήσεις μια mega πόλη και συνθήκες ζωής, υψηλής ποιότητας ζωής, μετακινήσεις, ελεύθερους χώρους, χωρίς να έχεις mega projects. Αλλά το αν αυτά θα γίνουν γρηγορότερα ή αργότερα έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον τρόπο και με την πολιτική βούληση που υπάρχει σε κάθε κυβέρνηση, τις σχέσεις με τους εργολάβους, με τα συμφέροντα. Κοιτάξτε, εγώ έχω τέτοια εμπειρία. Ήταν κολλημένο, το χρεώθηκα βέβαια εγώ μετά, αλλά ήταν κολλημένο το μετρό της Θεσσαλονίκης στο 30% επί 14 χρόνια. Και μέσα σε τρία χρόνια από το 30% πήγε στο 80%. Προφανώς τα εγκαίνια αποτέλεσαν τη δικαιολογία για την οποία οι Θεσσαλονικείς, δεν είχαν το μετρό 4 χρόνια νωρίτερα. Διότι η επιμονή της σημερινής κυβέρνησης να μην ανοίξει το μετρό τέσσερα χρόνια νωρίτερα, χωρίς τον σταθμό Βενιζέλου και να αποκολλήσει τα αρχαία για να τα ξαναβάλει στη θέση τους, κόστισε κυκλοφοριακό κόστος, ταλαιπωρία, νεύρα στους Θεσσαλονικείς για 4 χρόνια», υποστήριξε από πλευράς του ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.



«Το Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι, πότε έγινε αυτός ο δρόμος; Πότε ολοκληρώθηκε; Ήταν σταματημένα τα έργα για πάρα πολλά χρόνια και ολοκληρώθηκαν χωρίς claims, χωρίς απαιτήσεις υψηλές των εργολάβων, την περίοδο που ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Είχαμε και τον μνημονιακό κλοιό στον λαιμό μας», διερωτήθη, καταλήγοντας πως «ποια είναι τα ετήσια κόστη στον δημόσιο προϋπολογισμό που πληρώνει το ελληνικό δημόσιο στις απαιτήσεις των εργολάβων για καθυστερήσεις; Είναι τρομακτικό. Έχουμε φτάσει πάνω από 1 δις σε claims. Άρα λοιπόν, ναι, τα mega projects είναι απαραίτητα, είναι αναγκαία. Το φαληρικό Δέλτα έγινε όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Αυτά τα έργα είναι απαραίτητα, είναι αναγκαία. Όμως πρέπει να γίνονται στην ώρα τους και κυρίως να υπάρχει και η πρόνοια για το πώς αξιοποιείς ένα έργο αφού το κατασκευάσεις. Τα Ολυμπιακά Ακίνητα, για παράδειγμα, τα αφήσαμε μέχρι το 2004 και έχουν ρημάξει αυτά τα σπουδαία έργα».

07.10.2026, 16:35