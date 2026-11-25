Από τις 09:00 έως τις 18:00 θα λειτουργήσουν Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ – Κανονικά τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ – Στις 10:30 οι απεργιακές συγκεντρώσεις σε πλατεία Κλαυθμώνος και Προπύλαια





Οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό, ο Ηλεκτρικός και το τραμ θα λειτουργήσουν μόνο μεταξύ 09:00 και 18:00, ενώ ο Προαστιακός θα κινείται μεταξύ 9 το πρωί και 8 το βράδυ.







Δεμένα πλοία στα περισσότερα λιμάνια: Τα ναυτεργατικά σωματεία συμμετέχουν με 24ωρη απεργία, προκαλώντας πιθανές ακυρώσεις ή τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια όλης της χώρας ενώ στην κινητοποίηση συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη διεξαγωγή μαθημάτων σε σχολικές μονάδες.



Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν ανακοινώσει πανελλαδική κινητοποίηση σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης.



Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής, καθώς και στα πλοία της Αδριατικής που συνδέονται με την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα. Πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί ενιαία απεργιακή απόφαση από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιβεβαίωση της κατάστασης για κάθε ακτοπλοϊκή σύνδεση.



Τι θα γίνει με τις πτήσεις: Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) πραγματοποιούν 24ωρη κινητοποίηση από τις 00:00 έως τις 23:59 της Τετάρτης, διατηρώντας προσωπικό ασφαλείας για πτήσεις έκτακτης ανάγκης και ανθρωπιστικές αποστολές.







Ακυρώσεις σε πτήσεις εσωτερικού από AEGEAN και SKY express



Προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις θα προκαλέσει η συμμετοχή προσωπικού συγκεκριμένων περιφερειακών αερολιμένων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία.



Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν πτήσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια: της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.



Κλείσιμο



Ειδικότερα, η AEGEAN ακυρώνει τις παρακάτω πτήσεις εσωτερικού:



OA 098/099 Λήμνος – Ικαρία – Λήμνος

OA 040/041 Αθήνα – Ικαρία – Αθήνα

OA 074/075 Aθήνα – Πάρος – Αθήνα

Μετ΄εμποδίων θα γίνουν σήμερα οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ.Οι γραμμές 2 και 3 του, οκαι τοθα λειτουργήσουν μόνο μεταξύ 09:00 και 18:00, ενώ οθα κινείται μεταξύ 9 το πρωί και 8 το βράδυ.Κανονικά θα γίνονται τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ . Οι επιβάτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχει αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες λειτουργίας, καθώς οι μετακινήσεις θα περιοριστούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Το ακριβές πρόγραμμα των πρώτων και τελευταίων συρμών, καθώς και τυχόν ειδικές ρυθμίσεις στη σύνδεση με το αεροδρόμιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τη ΣΤΑΣΥ.Τα ναυτεργατικά σωματεία συμμετέχουν με 24ωρη απεργία, προκαλώντας πιθανές ακυρώσεις ή τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια όλης της χώρας ενώ στην κινητοποίηση συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη διεξαγωγή μαθημάτων σε σχολικές μονάδες.Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν ανακοινώσει πανελλαδική κινητοποίηση σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης.Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής, καθώς και στα πλοία της Αδριατικής που συνδέονται με την Πάτρα και την Ηγουμενίτσα. Πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί ενιαία απεργιακή απόφαση από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιβεβαίωση της κατάστασης για κάθε ακτοπλοϊκή σύνδεση.Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) πραγματοποιούν 24ωρη κινητοποίηση από τις 00:00 έως τις 23:59 της Τετάρτης, διατηρώντας προσωπικό ασφαλείας για πτήσεις έκτακτης ανάγκης και ανθρωπιστικές αποστολές.Οι πτήσεις δεν αναμένεται να επηρεαστούν στο μεγαλύτερο βαθμό τους . Ωστόσο οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους μέσω της αεροπορικής εταιρείας και του αεροδρομίου αναχώρησης, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στον προγραμματισμό.Προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις θα προκαλέσει η συμμετοχή προσωπικού συγκεκριμένων περιφερειακών αερολιμένων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία.Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν πτήσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια: της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.Μάλιστα, τόσο η AEGEAN όσο και η Sky express με ενημέρωσή τους γνωστοποιούν την ακύρωση πτήσεων.OA 098/099 Λήμνος – Ικαρία – ΛήμνοςOA 040/041 Αθήνα – Ικαρία – ΑθήναOA 074/075 Aθήνα – Πάρος – Αθήνα

OA 062/063 Aθήνα – Πάρος – Αθήνα

OA 012/013 Αθήνα – Νάξος – Αθήνα

OA 024/025 Αθήνα – Μήλος – Αθήνα

OA 044/095 Αθήνα – Σητεία – Κάσος – Κάρπαθος – Ρόδος



Σύμφωνα με την AEGEAN, οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εταιρεία.



Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν επίσης:



– να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, καλώντας στο (+30) 210 6261000.



– να κάνουν αίτηση για επιστροφή χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση.



Η SKY express ακυρώνει τις παρακάτω πτήσεις:



25/11/2026 GQ 460 ATH (Αθήνα) AOK (Κάρπαθος)

25/11/2026 GQ 461 AOK (Κάρπαθος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 400 ATH (Αθήνα) JNX (Νάξος)

25/11/2026 GQ 401 JNX (Νάξος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 440 ATH (Αθήνα) KIT (Κύθηρα)

25/11/2026 GQ 441 KIT (Κύθηρα) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 470 ATH (Αθήνα) PAS (Πάρος)

25/11/2026 GQ 471 PAS (Πάρος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 20 ATH (Αθήνα) JSY (Σύρος)

25/11/2026 GQ 21 JSY (Σύρος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 2 ATH (Αθήνα) KSO (Καστοριά)

25/11/2026 GQ 2 KSO (Καστοριά) KZI (Κοζάνη)

25/11/2026 GQ 2 KZI (Κοζάνη) ATH (Αθήνα)



«Οι επιβάτες που έχουν πραγματοποιήσει κρατήσεις για τις συγκεκριμένες πτήσεις θα ενημερωθούν μέσω της διεύθυνσης email που έχουν δηλώσει κατά την κράτησή τους» αναφέρει η Sky express.



Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Πληροφοριών Πτήσεων AFISO Υ.Π.Α. με ανακοίνωσή της αναφέρει πως η απόφαση συμμετοχής στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ έχει γνωστοποιηθεί στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, έχει προσδιοριστεί το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας ανά μονάδα και έχει υποβληθεί προς έκδοση η σχετική αγγελία NOTAM (A4358/26), ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να προσαρμόσουν εγκαίρως τον προγραμματισμό τους.



Κατά τη διάρκεια της απεργίας, στα συγκεκριμένα αεροδρόμια, (Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σητείας και Σύρου) θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά ειδικές κατηγορίες πτήσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργούς, οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούν επιχειρησιακές αποστολές ή συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις, καθώς και τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.



Επίσης, θα πραγματοποιούνται νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης. Θα διασφαλίζεται ακόμη η συνεχής ακρόαση των συχνοτήτων κινδύνου, καθώς και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.



Τι θα γίνει με τα σχολεία Στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, με την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) να έχει απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στους καθηγητές των γυμνασίων και λυκείων.



Η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην πανελλαδική κινητοποίηση, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την κάλυψη των κενών στη Γενική και Ειδική Αγωγή, αυξήσεις στις αποδοχές και μεγαλύτερη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης.



Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.



Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία Σε γενικές γραμμές λόγω της απεργίας της ΑΔΕΔΥ με προβλήματα θα λειτουργήσουν δημόσιες υπηρεσίες, εφορίε , ασφαλιστικά ταμεία και δήμοι.



Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αυξήσεις στους μισθούς, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο. Επίσης διεκδικούν μέτρα για τη στέγη και πλαφόν στα ενοίκια.



Που θα γίνουν συγκεντρώσεις Η ΑΔΕΔΥ έχει προγραμματίσει απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαυθμώνος. Την ίδια ώρα το ΠΑΜΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στα Προπύλαια ενώ στις 11.00 θα γίνει στα Χαυτεία προσυγκέντρωση εργατικών σωματίων . Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.