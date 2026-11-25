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Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου με παλέτες στη Μαγούλα, ξεκίνησε από υπαίθριο χώρο
Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου με παλέτες στη Μαγούλα, ξεκίνησε από υπαίθριο χώρο
Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορίας στην οδό Λουκά στην περιοχή της Μαγούλας.
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην πυροσβεστική μετά από ενημέρωση για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στη Μαγούλα.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα που κατάφεραν να σταματήσουν από τις φλόγες από το να μπουν στο εσωτερικό της επιχείρησης.
Κατά πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε για άγνωστο λόγο πριν τις 4:30 τα ξημερώματα στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης.
Λίγο πριν τις 6:30 το πρωί οι πυροσβέστες είχαν καταφέρει να αντιμετωπίσουν τη φωτιά σβήνοντας μικρές εστίες ανάμεσα σε παλέτες και εύφλεκτα υλικά.
Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορίας στην οδό Λουκά στην περιοχή της Μαγούλας.
Δείτε φωτογραφίες:
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα που κατάφεραν να σταματήσουν από τις φλόγες από το να μπουν στο εσωτερικό της επιχείρησης.
Κατά πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε για άγνωστο λόγο πριν τις 4:30 τα ξημερώματα στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης.
Λίγο πριν τις 6:30 το πρωί οι πυροσβέστες είχαν καταφέρει να αντιμετωπίσουν τη φωτιά σβήνοντας μικρές εστίες ανάμεσα σε παλέτες και εύφλεκτα υλικά.
Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορίας στην οδό Λουκά στην περιοχή της Μαγούλας.
Δείτε φωτογραφίες:
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