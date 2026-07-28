Ο Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε τους «χρυσούς» αθλητές της Εθνικής ομάδας πόλο, φωτογραφίες
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε τους «χρυσούς» αθλητές της Εθνικής ομάδας πόλο, φωτογραφίες
Εξ ονόματος της Πολιτείας και του ελληνικού λαού θέλω να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, μας χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, είπε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυνόμενος στους διεθνείς πολίστες
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε τους αθλητές και τον προπονητή της Εθνικής ομάδας πόλο, που κατέκτησαν το Χρυσό Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Σίδνεϊ.
Συγκεκριμένα, στο Προεδρικό Μέγαρο παρευρέθηκαν οι υδατοσφαιριστές Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Αλέξανδρος Παπαναστασίου και Βαγγέλης Πούρος, ο Προπονητής τους Θοδωρής Βλάχος και ο συνεργάτης του Τάσος Σχίζας.
Την ομάδα συνόδευσαν ο Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ), Κυριάκος Γιαννόπουλος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος Γιώργος Αφρουδάκης.
Δείτε φωτογραφίες
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αν. Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Μαυρωτάς.
Υποδεχόμενος τους αθλητές και τους προπονητές τους, ο κ. Τασούλας είπε τα εξής:
«Εξ ονόματος της Πολιτείας και του ελληνικού λαού θέλω να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου. Μας χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια. Χάρη στη δουλειά που κάνατε και χάρη στις οδηγίες του προπονητή σας κ. Βλάχου, χάρη στις συμβουλές και την καθοδήγησή του, η ομάδα δικαιώθηκε. Και όχι μόνο δικαιώθηκε αλλά πετύχατε να ξεπεράσετε εκείνη την κακοτυχία που συχνά μας επιβάλλει την τελευταία στιγμή κάτι να συμβαίνει και να χάνουμε τον μεγαλύτερο στόχο που διεκδικούσαμε. Αυτό τελείωσε. Κατακτήσαμε το Παγκόσμιο Κύπελο και φαντάζομαι ότι τα δώδεκα τελευταία δευτερόλεπτα θα ήταν από τα πιο αγωνιώδη της αθλητικής σας ζωής, όπως ήταν και για τους θεατές του αγώνα. Τώρα ήλθε η ώρα της ξεκούρασης, της χαράς και της αναγνώρισης.
Επιβεβαιώσατε ότι η υδατοσφαίριση, το πόλο εξελίσσεται σε εθνικό μας άθλημα. Ένα άθλημα που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές χάρη στις επιδόσεις και στις επιτυχίες σας. Ήταν σαν να παίζατε εντός έδρας, αν σκεφτώ με πόση πίστη και πόση θέρμη σας υποδέχτηκαν οι ομογενείς μας στο Σίδνεϊ. Και τους ανταποδώσατε γενναιόδωρα την αγάπη τους και την υποστήριξή τους. Αλλά να ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα όλοι παρακολουθούσαμε τις προσπάθειές σας, τα σκαλοπάτια που ανεβήκατε σιγά σιγά μέχρι τον επιτυχημένο τελικό.
Θέλω να σας ευχηθώ να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια, να επιβεβαιώσετε και πάλι αυτή την ανωτερότητα που έχετε κατακτήσει σε παγκόσμιο επίπεδο και να ξέρετε ότι δεν μόνο το χρυσό μετάλλιο, που με τόση δικαιολογημένη υπερηφάνεια κερδίσατε, αλλά είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που προβάλλετε ιδίως για τους νεότερους, ότι με ομαδικότητα, συλλογικότητα, ενότητα και ομοψυχία μπορούμε να φτάνουμε εκεί που μας αξίζει, όσο ψηλά κι αν είναι.
Άρα έχει αξία και το παράδειγμα που δώσατε σε όλους και όχι μόνο το μετάλλιο. Η πολιτεία που είναι εδώ παρούσα, η Ομοσπονδία, ήταν, είναι και είμαι βέβαιος ότι θα είναι κοντά σας, όπως και ο προπονητής σας για να σας εξοπλίσουν με όλα τα απαραίτητα προκειμένου να αναδείξετε το ταλέντο σας, την ψυχή σας και την επιθυμία σας να ακούτε όλο και πιο συχνά τον εθνικό μας ύμνο, στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. Και πάλι συγχαρητήρια γι’ αυτή την αγωνιστική σας επίδοση».
Συγκεκριμένα, στο Προεδρικό Μέγαρο παρευρέθηκαν οι υδατοσφαιριστές Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Αλέξανδρος Παπαναστασίου και Βαγγέλης Πούρος, ο Προπονητής τους Θοδωρής Βλάχος και ο συνεργάτης του Τάσος Σχίζας.
Την ομάδα συνόδευσαν ο Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ), Κυριάκος Γιαννόπουλος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος Γιώργος Αφρουδάκης.
Δείτε φωτογραφίες
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αν. Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Μαυρωτάς.
Υποδεχόμενος τους αθλητές και τους προπονητές τους, ο κ. Τασούλας είπε τα εξής:
«Εξ ονόματος της Πολιτείας και του ελληνικού λαού θέλω να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου. Μας χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια. Χάρη στη δουλειά που κάνατε και χάρη στις οδηγίες του προπονητή σας κ. Βλάχου, χάρη στις συμβουλές και την καθοδήγησή του, η ομάδα δικαιώθηκε. Και όχι μόνο δικαιώθηκε αλλά πετύχατε να ξεπεράσετε εκείνη την κακοτυχία που συχνά μας επιβάλλει την τελευταία στιγμή κάτι να συμβαίνει και να χάνουμε τον μεγαλύτερο στόχο που διεκδικούσαμε. Αυτό τελείωσε. Κατακτήσαμε το Παγκόσμιο Κύπελο και φαντάζομαι ότι τα δώδεκα τελευταία δευτερόλεπτα θα ήταν από τα πιο αγωνιώδη της αθλητικής σας ζωής, όπως ήταν και για τους θεατές του αγώνα. Τώρα ήλθε η ώρα της ξεκούρασης, της χαράς και της αναγνώρισης.
Επιβεβαιώσατε ότι η υδατοσφαίριση, το πόλο εξελίσσεται σε εθνικό μας άθλημα. Ένα άθλημα που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές χάρη στις επιδόσεις και στις επιτυχίες σας. Ήταν σαν να παίζατε εντός έδρας, αν σκεφτώ με πόση πίστη και πόση θέρμη σας υποδέχτηκαν οι ομογενείς μας στο Σίδνεϊ. Και τους ανταποδώσατε γενναιόδωρα την αγάπη τους και την υποστήριξή τους. Αλλά να ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα όλοι παρακολουθούσαμε τις προσπάθειές σας, τα σκαλοπάτια που ανεβήκατε σιγά σιγά μέχρι τον επιτυχημένο τελικό.
Θέλω να σας ευχηθώ να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια, να επιβεβαιώσετε και πάλι αυτή την ανωτερότητα που έχετε κατακτήσει σε παγκόσμιο επίπεδο και να ξέρετε ότι δεν μόνο το χρυσό μετάλλιο, που με τόση δικαιολογημένη υπερηφάνεια κερδίσατε, αλλά είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που προβάλλετε ιδίως για τους νεότερους, ότι με ομαδικότητα, συλλογικότητα, ενότητα και ομοψυχία μπορούμε να φτάνουμε εκεί που μας αξίζει, όσο ψηλά κι αν είναι.
Άρα έχει αξία και το παράδειγμα που δώσατε σε όλους και όχι μόνο το μετάλλιο. Η πολιτεία που είναι εδώ παρούσα, η Ομοσπονδία, ήταν, είναι και είμαι βέβαιος ότι θα είναι κοντά σας, όπως και ο προπονητής σας για να σας εξοπλίσουν με όλα τα απαραίτητα προκειμένου να αναδείξετε το ταλέντο σας, την ψυχή σας και την επιθυμία σας να ακούτε όλο και πιο συχνά τον εθνικό μας ύμνο, στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. Και πάλι συγχαρητήρια γι’ αυτή την αγωνιστική σας επίδοση».
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