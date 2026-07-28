Ο Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε τους «χρυσούς» αθλητές της Εθνικής ομάδας πόλο, φωτογραφίες

Εξ ονόματος της Πολιτείας και του ελληνικού λαού θέλω να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, μας χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, είπε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυνόμενος στους διεθνείς πολίστες