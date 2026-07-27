Ο Νίκος Οικονομόπουλος δώρισε 10.000 ευρώ για να καλύψει τα έξοδα εξειδικευμένου χειρουργείου ενός μικρού παιδιού
Ο Νίκος Οικονομόπουλος δώρισε 10.000 ευρώ για να καλύψει τα έξοδα εξειδικευμένου χειρουργείου ενός μικρού παιδιού
«Δεν υπολόγισε το ποσό και δεν αναζήτησε δημοσιότητα», αναφέρει η ανακοίνωση
Δέκα χιλιάδες ευρώ δώρισε ο Νίκος Οικονομόπουλος για να καλύψει τα έξοδα ενός εξειδικευμένου χειρουργείου ενός μικρού παιδιού.
Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του σωματείου «Παιδική χαρά», κατά την οποία αναφέρεται πως χρειάζονταν συνολικά 13.000 ευρώ, ποσό που συγκεντρώθηκε σε τρεις μέρες χάρη στην κίνηση του τραγουδιστή: «Μόλις 3 ημέρες χρειάστηκαν. 3 ημέρες γεμάτες αγωνία, κοινοποιήσεις, μηνύματα, προσευχές, μικρά και μεγάλα θαύματα προσφοράς. Και σήμερα μπορούμε να πούμε με χαρά και συγκίνηση πως ο στόχος επετεύχθη. Τα χρήματα για το εξειδικευμένο χειρουργείο του μικρού Γιωργάκη, αλλά και για ολόκληρο το θεραπευτικό του πλάνο, συγκεντρώθηκαν. Από σήμερα, η μητέρα του δεν χρειάζεται να αναρωτιέται πώς θα καταφέρει να σώσει το χεράκι του παιδιού της. Μπορεί να αφιερώσει όλη της τη δύναμη εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Στον Γιωργάκη. Αλλα επειδή όλα για κάποιον λόγο γίνονται … ήταν φαίνεται μοιραίο ο @nikos_oikonomopoulos_official να μάθει για τον μικρό μας ήρωα. Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα. Ρώτησε απλώς πόσα υπολείπονται. Δεν υπολόγισε το ποσό. Δεν αναζήτησε δημοσιότητα. Έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά», σημειώνεται αρχικά.
Στην ανάρτηση αναφέρεται ακόμη πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος Οικονομόπουλος βοηθά το σωματείο και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη: «Χτες πολύ αργά τη νύχτα, κατέθεσε ολόκληρο το ποσό που υπολειπόταν, 10.000 ευρώ, κλείνοντας οριστικά την οικονομική εκκρεμότητα και, μαζί με αυτήν, έναν τεράστιο κύκλο αγωνίας για μια μητέρα που δίνει καθημερινά τη μάχη μόνη της. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν η πρώτη φορά. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, αθόρυβα, με σεβασμό και με πολλή αγάπη, χωρίς να επιδιώκει προβολή. Το γνωρίζουμε γιατί οι ίδιοι οι γονείς μάς έχουν μεταφέρει, ιστορίες στήριξης που έλαβαν από εκείνον στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σπουδαίο απ' όλα. Να μπορεί κάποιος να κάνει τόσο μεγάλο καλό, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να το διαφημίσει. Τέτοιες πράξεις δεν αλλάζουν μόνο τη ζωή ενός παιδιού. Μας θυμίζουν και σε όλους εμάς πόση δύναμη μπορεί να έχει η αληθινή ανθρωπιά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν σε κάθε έναν από εσάς. Σε όσους προσφέρατε από το υστέρημά σας. Σε όσους κοινοποιήσατε. Σε όσους στείλατε μια ευχή, μια προσευχή, έναν καλό λόγο. Αυτό είναι η Παιδική Χαρά. Μια μεγάλη οικογένεια ανθρώπων που πιστεύει ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα».
Δείτε την ανάρτηση
Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του σωματείου «Παιδική χαρά», κατά την οποία αναφέρεται πως χρειάζονταν συνολικά 13.000 ευρώ, ποσό που συγκεντρώθηκε σε τρεις μέρες χάρη στην κίνηση του τραγουδιστή: «Μόλις 3 ημέρες χρειάστηκαν. 3 ημέρες γεμάτες αγωνία, κοινοποιήσεις, μηνύματα, προσευχές, μικρά και μεγάλα θαύματα προσφοράς. Και σήμερα μπορούμε να πούμε με χαρά και συγκίνηση πως ο στόχος επετεύχθη. Τα χρήματα για το εξειδικευμένο χειρουργείο του μικρού Γιωργάκη, αλλά και για ολόκληρο το θεραπευτικό του πλάνο, συγκεντρώθηκαν. Από σήμερα, η μητέρα του δεν χρειάζεται να αναρωτιέται πώς θα καταφέρει να σώσει το χεράκι του παιδιού της. Μπορεί να αφιερώσει όλη της τη δύναμη εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Στον Γιωργάκη. Αλλα επειδή όλα για κάποιον λόγο γίνονται … ήταν φαίνεται μοιραίο ο @nikos_oikonomopoulos_official να μάθει για τον μικρό μας ήρωα. Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα. Ρώτησε απλώς πόσα υπολείπονται. Δεν υπολόγισε το ποσό. Δεν αναζήτησε δημοσιότητα. Έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά», σημειώνεται αρχικά.
Στην ανάρτηση αναφέρεται ακόμη πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος Οικονομόπουλος βοηθά το σωματείο και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη: «Χτες πολύ αργά τη νύχτα, κατέθεσε ολόκληρο το ποσό που υπολειπόταν, 10.000 ευρώ, κλείνοντας οριστικά την οικονομική εκκρεμότητα και, μαζί με αυτήν, έναν τεράστιο κύκλο αγωνίας για μια μητέρα που δίνει καθημερινά τη μάχη μόνη της. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν η πρώτη φορά. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, αθόρυβα, με σεβασμό και με πολλή αγάπη, χωρίς να επιδιώκει προβολή. Το γνωρίζουμε γιατί οι ίδιοι οι γονείς μάς έχουν μεταφέρει, ιστορίες στήριξης που έλαβαν από εκείνον στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σπουδαίο απ' όλα. Να μπορεί κάποιος να κάνει τόσο μεγάλο καλό, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να το διαφημίσει. Τέτοιες πράξεις δεν αλλάζουν μόνο τη ζωή ενός παιδιού. Μας θυμίζουν και σε όλους εμάς πόση δύναμη μπορεί να έχει η αληθινή ανθρωπιά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν σε κάθε έναν από εσάς. Σε όσους προσφέρατε από το υστέρημά σας. Σε όσους κοινοποιήσατε. Σε όσους στείλατε μια ευχή, μια προσευχή, έναν καλό λόγο. Αυτό είναι η Παιδική Χαρά. Μια μεγάλη οικογένεια ανθρώπων που πιστεύει ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα».
Δείτε την ανάρτηση
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