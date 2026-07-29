Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, βόρειο Αιγαίο, σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας

Σε μερική επιφυλακή το Πυροσβεστικό Σώμα - Θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από την Πυροσβεστική, την ΕΛΑΣ και τις Ένοπλές Δυνάμεις