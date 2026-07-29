Κατασχέθηκαν περισσότερα από 92 κιλά κάνναβης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η αξία τους ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Ναρκωτικά Ηγουμενίτσα Ιταλία Φορτηγό Σύλληψη Έλεγχος Λιμενικό Σώμα

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 92 κιλά κάνναβης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η αξία τους ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε φορτηγό από την Ιταλία -  Συνελήφθη ένας 54χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 92 κιλά κάνναβης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η αξία τους ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ
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Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα δύο εκατ. ευρώ, εντόπισαν και κατάσχεσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στον λιμένα εξωτερικού της Ηγουμενίτσας.

Στο πλαίσιο στοχευμένου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/7), συνελήφθη ένας 54χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή Ομάδας Κ-9 και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.


Κατασχέθηκαν περισσότερα από 92 κιλά κάνναβης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η αξία τους ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ


Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε φορτηγό όχημα με επικαθήμενο, το οποίο μόλις είχε εκφορτωθεί από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προερχόμενο από λιμάνι της Ιταλίας, εντοπίστηκαν 82 αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, τύπου «skunk», συνολικού μικτού βάρους 92 κιλών και 510 γραμμαρίων. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο φιαλίδια με μεθαδόνη, συνολικού μικτού βάρους 108,3 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων Αρχών, η διοχέτευση των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών στην παράνομη αγορά θα απέφερε στους διακινητές έσοδα άνω των δύο εκατ. ευρώ.


Κατασχέθηκαν περισσότερα από 92 κιλά κάνναβης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η αξία τους ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ
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Εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και το φορτηγό όχημα με το επικαθήμενο. Το όχημα πρόκειται να παραδοθεί στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, ενώ εξετάζεται η διαδρομή του φορτίου, ο τελικός προορισμός του και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στο κύκλωμα διακίνησης.
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