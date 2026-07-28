Γιάννης Παπαμιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου
Γιάννης Παπαμιχαήλ για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου
Ο γιος της αείμνηστης ηθοποιού έθεσε συγκεκριμένα όρια σχετικά με τη διαχείριση της εικόνας της
Μια δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη χρήση του ονόματος και της εικόνας της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη έκανε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, τονίζοντας πως πρώτα θα πρέπει να δίνει ο ίδιος έγκριση.
Ο γιος της αείμνηστης ηθοποιού και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ δημοσίευσε την Τρίτη 28 Ιουλίου στον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Instagram μια ανακοίνωση, μέσω της οποίας ξεκαθαρίζει πως δεν επιτρέπει τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας της χωρίς τη δική του άδεια.
Παράλληλα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τόνισε πως δεν επιθυμεί να γίνεται επεξεργασία φωτογραφιών της μητέρας του μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI), θέλοντας να θέσει συγκεκριμένα όρια στη διαχείριση της εικόνας της.
Στο Instagram story αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI».
Δείτε την ανάρτηση
Ο γιος της αείμνηστης ηθοποιού και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ δημοσίευσε την Τρίτη 28 Ιουλίου στον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Instagram μια ανακοίνωση, μέσω της οποίας ξεκαθαρίζει πως δεν επιτρέπει τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας της χωρίς τη δική του άδεια.
Παράλληλα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τόνισε πως δεν επιθυμεί να γίνεται επεξεργασία φωτογραφιών της μητέρας του μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI), θέλοντας να θέσει συγκεκριμένα όρια στη διαχείριση της εικόνας της.
Στο Instagram story αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI».
Δείτε την ανάρτηση
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