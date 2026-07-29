Στις φυλακές οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος που θα χτυπούσε τον Ντογιάκο με χειροβομβίδα

Αναζητείται ένα ακόμη άτομο, ενώ ερευνάται ακόμη και ένα τέταρτο άτομο, το οποίο εκτιμάται ότι έδωσε την άνωθεν εντολή στον ισοβίτη κρατούμενο