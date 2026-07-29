Στις φυλακές οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος που θα χτυπούσε τον Ντογιάκο με χειροβομβίδα
Στις φυλακές οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος που θα χτυπούσε τον Ντογιάκο με χειροβομβίδα
Αναζητείται ένα ακόμη άτομο, ενώ ερευνάται ακόμη και ένα τέταρτο άτομο, το οποίο εκτιμάται ότι έδωσε την άνωθεν εντολή στον ισοβίτη κρατούμενο
Μετά την απολογία του, με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος ο 30χρονος Αιγύπτιος οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου με την οποία σχεδίαζε επίθεση.
Στην ίδια υπόθεση εμπλεκόμενοι είναι άλλα δύο άτομα ο ένας είναι έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης και ένας Έλληνας, ηλικίας 27 ετών, με βαρύ ποινικό παρελθόν, που καταγράφεται σε οπτικό υλικό να δίνει τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο, μέσα σε ένα χάρτινο ποτήρι καφέ μαζί με ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ.
Παράλληλα, αναζητείται ένα ακόμη άτομο, ενώ ερευνάται ακόμη και ένα τέταρτο άτομο, το οποίο εκτιμάται ότι έδωσε την άνωθεν εντολή στον ισοβίτη κρατούμενο.
Ήδη, μαζί με τον 30χρονο Αιγύπτιο, οδηγήθηκε στον ανακριτή και ο έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης, ο οποίος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
Ο κατηγορούμενος , ο οποίος απολογήθηκε για διακεκριμένη κατοχή όπλου, φέρεται να επανέλαβε στον ανακριτή όσα είχε πει και κατά την προανάκριση. Ότι δηλαδή, είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση , να τοποθετήσει την χειροβομβίδα έναντι αμοιβής ύψους 2.500 χιλιάδων ευρώ στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού.
Κατά την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., ο 30χρονος σχεδίαζε με την χειροβομβίδα «να χτυπήσει» στην Αττική, με πιθανούς στόχους περίπου δέκα άτομα, ανάμεσα στα οποία ήταν και εισαγγελείς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα πρόσωπα που αξιολογήθηκαν ως στόχοι περιλαμβάνεται και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος.
Για τον λόγο αυτό άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. είχαν ενημερώσει περίπου δέκα πρόσωπα ότι ενδέχεται να αποτελούν πιθανούς στόχους, ενισχύοντας παράλληλα τη φύλαξη στις κατοικίες τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους συνέστησαν να απομακρυνθούν προσωρινά από τα σπίτια τους.
Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν διακριτικά τον 30χρονο, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι προετοιμαζόταν για επίθεση, έπειτα από εντολές που φέρεται να λάμβανε από 31χρονο ομοεθνή του, ισοβίτη στις φυλακές Διαβατών για υποθέσεις ανθρωποκτονίας και ληστειών και έτσι συνελήφθη το περασμένο Σάββατο 25.7.2026.
Στην ίδια υπόθεση εμπλεκόμενοι είναι άλλα δύο άτομα ο ένας είναι έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης και ένας Έλληνας, ηλικίας 27 ετών, με βαρύ ποινικό παρελθόν, που καταγράφεται σε οπτικό υλικό να δίνει τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο, μέσα σε ένα χάρτινο ποτήρι καφέ μαζί με ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ.
Παράλληλα, αναζητείται ένα ακόμη άτομο, ενώ ερευνάται ακόμη και ένα τέταρτο άτομο, το οποίο εκτιμάται ότι έδωσε την άνωθεν εντολή στον ισοβίτη κρατούμενο.
Ήδη, μαζί με τον 30χρονο Αιγύπτιο, οδηγήθηκε στον ανακριτή και ο έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης, ο οποίος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
Ο κατηγορούμενος , ο οποίος απολογήθηκε για διακεκριμένη κατοχή όπλου, φέρεται να επανέλαβε στον ανακριτή όσα είχε πει και κατά την προανάκριση. Ότι δηλαδή, είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση , να τοποθετήσει την χειροβομβίδα έναντι αμοιβής ύψους 2.500 χιλιάδων ευρώ στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού.
Κατά την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., ο 30χρονος σχεδίαζε με την χειροβομβίδα «να χτυπήσει» στην Αττική, με πιθανούς στόχους περίπου δέκα άτομα, ανάμεσα στα οποία ήταν και εισαγγελείς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα πρόσωπα που αξιολογήθηκαν ως στόχοι περιλαμβάνεται και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος.
Για τον λόγο αυτό άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. είχαν ενημερώσει περίπου δέκα πρόσωπα ότι ενδέχεται να αποτελούν πιθανούς στόχους, ενισχύοντας παράλληλα τη φύλαξη στις κατοικίες τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους συνέστησαν να απομακρυνθούν προσωρινά από τα σπίτια τους.
Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν διακριτικά τον 30χρονο, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι προετοιμαζόταν για επίθεση, έπειτα από εντολές που φέρεται να λάμβανε από 31χρονο ομοεθνή του, ισοβίτη στις φυλακές Διαβατών για υποθέσεις ανθρωποκτονίας και ληστειών και έτσι συνελήφθη το περασμένο Σάββατο 25.7.2026.
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