Εγκαινιάστηκε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Λήμνου
Εγκαινιάστηκε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Λήμνου
Το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου εκσυγχρονισμού του νοσοκομείου
Στη Λήμνο προκειμένου να εγκαινιάσει το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου, το οποίο αναβαθμίστηκε μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Οι εργασίες αναβάθμισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ολοκληρώθηκαν με συνολικό προϋπολογισμό 500.326 ευρώ. Το νέο ΤΕΠ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από τις 7 Μαρτίου, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές και βελτιωμένες συνθήκες για την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού.
Παράλληλα, προχωρά ένα ακόμη σημαντικό έργο για το νοσοκομείο, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο της δημοπράτησης η συνολική αναβάθμιση των υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου, προϋπολογισμού 5.290.204,15 ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ) και αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών, καθώς και στη συνολική ενίσχυση της λειτουργικότητας της νοσηλευτικής μονάδας.
Σε δήλωσή του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το νοσοκομείο της Λήμνου διαθέτει πλέον ένα πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, με σύγχρονο εξοπλισμό και το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.
Η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη
«Το νοσοκομείο της Λήμνου έχει πια εντελώς καινούργια τμήματα επειγόντων περιστατικών, λειτουργικά, πλήρως εξοπλισμένα και με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να σώζουμε ζωές. Είμαστε περήφανοι γιατί δεν αφήσαμε την μεγάλη ευκαιρία που μας δόθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να πάει χαμένη και ολοκληρώσαμε την αποστολή μας για να φτιάξουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Και συνεχίζουμε με μαζικές προσκλήσεις πρόσληψης μονίμων γιατρών εδώ στο νοσοκομείο της Λήμνου».
Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροϊλός, η δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα και ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Μάνος, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεος Γ΄.
Οι εργασίες αναβάθμισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ολοκληρώθηκαν με συνολικό προϋπολογισμό 500.326 ευρώ. Το νέο ΤΕΠ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από τις 7 Μαρτίου, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές και βελτιωμένες συνθήκες για την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού.
Παράλληλα, προχωρά ένα ακόμη σημαντικό έργο για το νοσοκομείο, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο της δημοπράτησης η συνολική αναβάθμιση των υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου, προϋπολογισμού 5.290.204,15 ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ) και αποσκοπεί στην κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών, καθώς και στη συνολική ενίσχυση της λειτουργικότητας της νοσηλευτικής μονάδας.
Σε δήλωσή του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το νοσοκομείο της Λήμνου διαθέτει πλέον ένα πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, με σύγχρονο εξοπλισμό και το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.
Η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη
«Το νοσοκομείο της Λήμνου έχει πια εντελώς καινούργια τμήματα επειγόντων περιστατικών, λειτουργικά, πλήρως εξοπλισμένα και με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να σώζουμε ζωές. Είμαστε περήφανοι γιατί δεν αφήσαμε την μεγάλη ευκαιρία που μας δόθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να πάει χαμένη και ολοκληρώσαμε την αποστολή μας για να φτιάξουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Και συνεχίζουμε με μαζικές προσκλήσεις πρόσληψης μονίμων γιατρών εδώ στο νοσοκομείο της Λήμνου».
Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροϊλός, η δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα και ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Μάνος, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεος Γ΄.
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