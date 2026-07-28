Μητσοτάκης από Λέρο: Οι ακρίτες είχαν πονέσει από την πολιτική ανοικτών συνόρων, αντιμετωπίσαμε τη μάστιγα του μεταναστευτικού

«Το μεγάλο δίλημμα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της ΕΕ» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - «Είστε ο πρώτος πρωθυπουργός, εν ενεργεία, που έρχεται στον Δήμο, επιθεωρεί ολοκληρωμένα έργα 8 εκατομμυρίων ευρώ», είπε ο δήμαρχος Λέρου