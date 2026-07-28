Μητσοτάκης από Λέρο: Οι ακρίτες είχαν πονέσει από την πολιτική ανοικτών συνόρων, αντιμετωπίσαμε τη μάστιγα του μεταναστευτικού
Μητσοτάκης από Λέρο: Οι ακρίτες είχαν πονέσει από την πολιτική ανοικτών συνόρων, αντιμετωπίσαμε τη μάστιγα του μεταναστευτικού
«Το μεγάλο δίλημμα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της ΕΕ» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - «Είστε ο πρώτος πρωθυπουργός, εν ενεργεία, που έρχεται στον Δήμο, επιθεωρεί ολοκληρωμένα έργα 8 εκατομμυρίων ευρώ», είπε ο δήμαρχος Λέρου
Με καθαρό εκλογικό δίλημμα για την άνοιξη του 2027 άνοιξε την ομιλία του στη Λέρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την επόμενη κάλπη με την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν εκείνη την περίοδο για τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό.
«Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως διαθέτει «τη γνώση, την αξιοπιστία, το κύρος και τη δυνατότητα» να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη όσα είναι ωφέλιμα για τη χώρα, βάζοντας στο επίκεντρο το ερώτημα της σταθερότητας και της αποτελεσματικής εκπροσώπησης της Ελλάδας.
Δείτε βίντεο από την επίσκεψη Μητσοτάκη
«Στις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας, όχι γι’ αυτά που κάναμε», είπε, αλλά για το σχέδιο της επόμενης περιόδου και τον αναπτυξιακό χάρτη της Ελλάδας, της Λέρου και του Αγαθονησίου με ορίζοντα το 2030.
Όσα έχουν ήδη υλοποιηθεί, πρόσθεσε, αποτελούν «το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας», ώστε οι πολίτες να μπορούν να εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, «διότι θα θυμηθούν ότι αυτά που σας είπαμε, τα έχουμε κάνει».
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε και το ισχυρό ποσοστό που κατέγραψε η Νέα Δημοκρατία στη Λέρο στις εκλογές του 2023, φτάνοντας το 52%. «Όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό που λαμβάνει κανείς, τόσο πιο υψηλό είναι και το αίσθημα της ευθύνης», σημείωσε.
«Ας αφήσουμε στη μιζέρια αυτούς που θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν. Αλλά η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτήν που βρισκόταν το 2019», ανέφερε.
«Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως διαθέτει «τη γνώση, την αξιοπιστία, το κύρος και τη δυνατότητα» να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη όσα είναι ωφέλιμα για τη χώρα, βάζοντας στο επίκεντρο το ερώτημα της σταθερότητας και της αποτελεσματικής εκπροσώπησης της Ελλάδας.
Δείτε βίντεο από την επίσκεψη Μητσοτάκη
«Στις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας, όχι γι’ αυτά που κάναμε», είπε, αλλά για το σχέδιο της επόμενης περιόδου και τον αναπτυξιακό χάρτη της Ελλάδας, της Λέρου και του Αγαθονησίου με ορίζοντα το 2030.
Όσα έχουν ήδη υλοποιηθεί, πρόσθεσε, αποτελούν «το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας», ώστε οι πολίτες να μπορούν να εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, «διότι θα θυμηθούν ότι αυτά που σας είπαμε, τα έχουμε κάνει».
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε και το ισχυρό ποσοστό που κατέγραψε η Νέα Δημοκρατία στη Λέρο στις εκλογές του 2023, φτάνοντας το 52%. «Όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό που λαμβάνει κανείς, τόσο πιο υψηλό είναι και το αίσθημα της ευθύνης», σημείωσε.
«Ας αφήσουμε στη μιζέρια όσους τα βλέπουν όλα μαύρα»Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε τους τόνους απέναντι σε όσους, όπως είπε, επιμένουν να παρουσιάζουν μια σκοτεινή εικόνα για τη χώρα.
«Ας αφήσουμε στη μιζέρια αυτούς που θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν. Αλλά η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτήν που βρισκόταν το 2019», ανέφερε.
Και πρόσθεσε: «Σας εγγυώμαι ότι το 2030, με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι βρίσκεται σήμερα».
«Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Κανείς δεν θα επένδυε εδώ, αν έβλεπε την εικόνα που υπήρχε πριν από κάποια χρόνια», είπε.
Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι οι κάτοικοι των νησιών μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, καθώς «ουδέποτε η χώρα είχε πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις από αυτές που έχει σήμερα».
«Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει γίνει πράξη, αν δεν υπήρχε μία απαράβατη προϋπόθεση: η ασφάλεια, η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος», ανέφερε.
Άσκησε ευθεία κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση, λέγοντας ότι ακολουθούσε μια πολιτική που «θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα» και ότι τα νησιά μπορούσαν να λειτουργούν ως κέντρα υποδοχής για οποιονδήποτε έμπαινε στη χώρα.
«Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί», τόνισε.
«Τώρα δεν βλέπω πρόσφυγες και μετανάστες. Βλέπω πολλούς επισκέπτες και πολλούς Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται και αξιοποιούν τη visa express», πρόσθεσε.
«Εδώ βλέπετε πού πηγαίνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης», είπε, δείχνοντας τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται στο νησί.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι επιστρέφοντας στη Λέρο βλέπει πρόοδο, εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και κατοίκους που αντιμετωπίζουν πλέον το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
«Η Λέρος αλλάζει στο επίπεδο των υποδομών. Είναι ένα νησί που αναπτύσσεται γρήγορα και μπαίνει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη», είπε, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του νησιού και να συνδυαστεί η ανάπτυξη με τον βιώσιμο τουρισμό και τις μεγάλες επενδύσεις.
Για τις ανάγκες στον τομέα της Υγείας, ανέφερε ότι για πρώτη φορά καταγράφηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων, ενώ στάθηκε ειδικά στην έλλειψη καρδιολόγου.
«Ξέρω ότι έχουμε πρόβλημα με τον καρδιολόγο. Θα το λύσουμε και αυτό, γιατί μας αρέσει να ασχολούμαστε με τις λεπτομέρειες των θεμάτων», είπε.
Αναφέρθηκε ακόμη στον μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά, πλην της Ρόδου, σημειώνοντας ότι γνωρίζει τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα.
«Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι όπου πηγαίνω, σε όλη την Ελλάδα, βλέπω παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε κέντρα υγείας, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά ως προς την υγεία, έπιασαν τόπο», τόνισε ο Πρωθυπουργός.
«Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, με έμφαση στις υποδομές, στις προληπτικές εξετάσεις, στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός.
Οι παρεμβάσεις στο νοσοκομείο της Λέρου είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, της καρδιολογικής, της παθολογικής, της γυναικολογικής και της παιδιατρικής μονάδας νοσηλείας, των χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, δυναμικής 10 θέσεων, αλλά και κοινόχρηστων χώρων, ενώ δρομολογείται και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτίσματος.
«Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο νοσοκομείο της Λέρου τον κ. Πρωθυπουργό για να του δείξουμε από κοντά την πολύ μεγάλη πρόοδο που κάναμε με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής των ΤΕΠ και των κλινικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτές τις ημέρες υπογράφεται και η ένταξη στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ του μεγάλου έργου ενεργειακής αναβάθμισης, που σημαίνει ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα είναι όλο το νοσοκομείο κυριολεκτικά καινούργιο», σημείωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
«Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αρωγή σας στην προσπάθειά μας. Το έργο που μόλις περιηγηθήκατε είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη θητεία, ολοκληρώθηκε στη δική μας θητεία. Συνεχίζεται η αναπτυξιακή προσπάθεια», ανέφερε ο Διοικητής Σ. Καρδάσης.
Τα έργα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης των Δωδεκανήσων, με δεδομένο ότι πέρυσι το νοσοκομείο Λέρου υποδέχτηκε περισσότερους από 33.500 ασθενείς, εκ των οποίων 10.000 νοσηλεύτηκαν στο ΤΕΠ.
Επόμενη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το ιστορικό «Ξενοδοχείο Λέρος» στο Λακκί, το οποίο έχει αποκατασταθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες αχρησίας, και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο ώστε να αξιοποιηθεί ως πολυχώρος για πολιτιστικά δρώμενα και ως ξενώνας φιλοξενίας καλλιτεχνών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένου του εσωτερικού αιθρίου, όπου θα λειτουργήσει θερινός κινηματογράφος.
Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψη στο Δημαρχείο Λέρου
Χαίρομαι, Δήμαρχε, που το νησί έχει κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια του κ. Περιφερειάρχη και φυσικά με τη βοήθεια και των συναδέλφων και των Υφυπουργών Νησιωτικής Πολιτικής.
Και είναι πάντα μεγάλη ικανοποίηση για εμένα να επισκέπτομαι έναν τόπο και να βλέπω έργα ολοκληρωμένα, δρομολογημένα τα οποία βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.
Η Λέρος είναι ένα νησί που έχει μπει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη, με πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, με υποχρέωση να μπορούμε να παρέχουμε και στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες τις κατάλληλες υποδομές και να διαφυλάξουμε αυτό το μοναδικό πολιτιστικό αλλά και φυσικό πλούτο που διαθέτει το νησί.
Αλλά, φυσικά, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει, Δήμαρχέ μου, εάν δεν είχαμε αντιμετωπίσει το κρίσιμο πρόβλημα, τη μάστιγα του μεταναστευτικού. Θυμάσαι την κατάσταση που παραλάβαμε το 2019.
Θυμάμαι τις πρώτες μου επισκέψεις στα νησιά της Δωδεκανήσου και του βορειοανατολικού Αιγαίου,τα οποία «πλημμύριζαν» τότε από μετανάστες και από πρόσφυγες σε μία διαδικασία η οποία ήταν τελείως ανεξέλεγκτη.
Σήμερα αντί για μετανάστες και πρόσφυγες βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι χαμογελαστοί χαίρονται να περνάνε τις διακοπές τους εδώ, στα νησιά της πατρίδας μας.
Αυτό ίσως είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη, διότι χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Είναι κάτι που τα νησιά μας εδώ και οι ακρίτες μας το γνωρίζουν πολύ καλά.
Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως Πρωθυπουργού είναι να κάνω τη χώρα ασφαλή. Χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων μας.
Εγώ το λέω πάντα ότι εδώ και η σημαία κυματίζει λίγο πιο γαλάζια και η θάλασσα είναι πιο γαλάζια και ο ουρανός είναι πιο γαλάζιος.
Και βέβαια και πολιτικά η Λέρος μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο γαλάζιο ποσοστό, το οποίο και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε.
Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψη στο νοσοκομείο Λέρου
Το κτήριο του νοσοκομείου της Λέρου, κ. Υπουργέ, κ. Διοικητά, όπως ξέρετε καλύτερα από εμένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτήριο το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωής. Αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και κάνοντας και πρώτες παρεμβάσεις στο υπόλοιπο κτήριο.
Πολύ σύντομα θα εκταμιευθούν ακόμα 6 εκατομμύρια ευρώ ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η σημαντική επέμβαση στο κτήριο, μέσω μιας πολύ ουσιαστικής ενεργειακής αναβάθμισης.
Ταυτόχρονα, πέραν των κτηρίων, η πρώτη μέριμνα του Υπουργείου είναι πάντα η στελέχωση, ειδικά των δομών μας στα νησιά, με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ξέρω ότι αυτή είναι πάντα μια δύσκολη άσκηση η οποία και εμάς μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ.
Χαίρομαι διότι στις πρόσφατες προκηρύξεις οι οποίες έγιναν, η ανταπόκριση ήταν πολύ σημαντικότερη και πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό είναι μια πρώτη καλή ένδειξη ότι έχουμε βρει πια ένα πλαίσιο κινήτρων ώστε να μπορούμε να φέρνουμε γιατρούς, νοσηλευτές στα νησιά μας έτσι ώστε τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας να μην είναι υποστελεχωμένες.
Σε σχέση με το 2019 θα υπηρετούν περί τους 20 περισσότερους γιατρούς. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε ουσιαστικά για ένα νησί 10.000 κατοίκων, το οποίο τελικά θα έχει παραπάνω από 50 γιατρούς για να καλύπτουν τις βασικές του ανάγκες.
Εγώ θέλω να συγχαρώ την διοίκηση, να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, υποστηρικτικό προσωπικό του νοσοκομείου για την μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλλετε. Ξέρω ότι ειδικά το καλοκαίρι ο όγκος της δουλειάς αυξάνεται. Αλλά θέλω να γνωρίζετε ότι έχετε την αρωγή μας έτσι ώστε το νοσοκομείο της Λέρου να γίνεται ολοένα και καλύτερο.
Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι όπου πηγαίνω, σε όλη την Ελλάδα, βλέπω παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε κέντρα υγείας, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά ως προς την υγεία, έπιασαν τόπο.
Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, με έμφαση στις υποδομές, στις προληπτικές εξετάσεις, στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Ασφάλεια πριν από την ανάπτυξηΣτη συνέχεια, ο πρωθυπουργός έβαλε την ασφάλεια και τη σταθερότητα στον πυρήνα της αναπτυξιακής προοπτικής των ακριτικών νησιών.
«Η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Κανείς δεν θα επένδυε εδώ, αν έβλεπε την εικόνα που υπήρχε πριν από κάποια χρόνια», είπε.
Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι οι κάτοικοι των νησιών μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, καθώς «ουδέποτε η χώρα είχε πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις από αυτές που έχει σήμερα».
«Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της»Περνώντας στο μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε τη σημερινή εικόνα της Λέρου με εκείνη των προηγούμενων ετών, όταν το νησί βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης.
«Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει γίνει πράξη, αν δεν υπήρχε μία απαράβατη προϋπόθεση: η ασφάλεια, η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος», ανέφερε.
Άσκησε ευθεία κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση, λέγοντας ότι ακολουθούσε μια πολιτική που «θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα» και ότι τα νησιά μπορούσαν να λειτουργούν ως κέντρα υποδοχής για οποιονδήποτε έμπαινε στη χώρα.
«Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί», τόνισε.
«Τώρα δεν βλέπω πρόσφυγες και μετανάστες. Βλέπω πολλούς επισκέπτες και πολλούς Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται και αξιοποιούν τη visa express», πρόσθεσε.
«Εδώ βλέπετε πού πηγαίνουν τα χρήματα»Απαντώντας στην κριτική για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, ο πρωθυπουργός παρουσίασε τα έργα στη Λέρο ως απάντηση στον ισχυρισμό ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν μόνο στους μεγάλους.
«Εδώ βλέπετε πού πηγαίνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης», είπε, δείχνοντας τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται στο νησί.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι επιστρέφοντας στη Λέρο βλέπει πρόοδο, εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και κατοίκους που αντιμετωπίζουν πλέον το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
«Η Λέρος αλλάζει στο επίπεδο των υποδομών. Είναι ένα νησί που αναπτύσσεται γρήγορα και μπαίνει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη», είπε, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του νησιού και να συνδυαστεί η ανάπτυξη με τον βιώσιμο τουρισμό και τις μεγάλες επενδύσεις.
Για τις ανάγκες στον τομέα της Υγείας, ανέφερε ότι για πρώτη φορά καταγράφηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων, ενώ στάθηκε ειδικά στην έλλειψη καρδιολόγου.
«Ξέρω ότι έχουμε πρόβλημα με τον καρδιολόγο. Θα το λύσουμε και αυτό, γιατί μας αρέσει να ασχολούμαστε με τις λεπτομέρειες των θεμάτων», είπε.
Αναφέρθηκε ακόμη στον μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά, πλην της Ρόδου, σημειώνοντας ότι γνωρίζει τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα.
Κυρ. Μητσοτάκης: Ολοκληρώνουμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς τουΝωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Κρατικό Θεραπευτήριο - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ευρείας επένδυσης που υλοποιείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
«Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι όπου πηγαίνω, σε όλη την Ελλάδα, βλέπω παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε κέντρα υγείας, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά ως προς την υγεία, έπιασαν τόπο», τόνισε ο Πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κωττάκη, ξεναγήθηκε στους χώρους από τον διοικητή του νοσοκομείου Σταμάτη Καρδάση και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη του προσωπικού, το οποίο έχει ενισχυθεί.
Μητσοτάκης από νοσοκομείο Λέρου: Η μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές το... https://t.co/rAzbUQxPg0 μέσω @YouTube— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 28, 2026
«Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, με έμφαση στις υποδομές, στις προληπτικές εξετάσεις, στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός.
Οι παρεμβάσεις στο νοσοκομείο της Λέρου είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, της καρδιολογικής, της παθολογικής, της γυναικολογικής και της παιδιατρικής μονάδας νοσηλείας, των χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, δυναμικής 10 θέσεων, αλλά και κοινόχρηστων χώρων, ενώ δρομολογείται και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτίσματος.
«Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο νοσοκομείο της Λέρου τον κ. Πρωθυπουργό για να του δείξουμε από κοντά την πολύ μεγάλη πρόοδο που κάναμε με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής των ΤΕΠ και των κλινικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτές τις ημέρες υπογράφεται και η ένταξη στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ του μεγάλου έργου ενεργειακής αναβάθμισης, που σημαίνει ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα είναι όλο το νοσοκομείο κυριολεκτικά καινούργιο», σημείωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
«Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την αρωγή σας στην προσπάθειά μας. Το έργο που μόλις περιηγηθήκατε είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη θητεία, ολοκληρώθηκε στη δική μας θητεία. Συνεχίζεται η αναπτυξιακή προσπάθεια», ανέφερε ο Διοικητής Σ. Καρδάσης.
Τα έργα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης των Δωδεκανήσων, με δεδομένο ότι πέρυσι το νοσοκομείο Λέρου υποδέχτηκε περισσότερους από 33.500 ασθενείς, εκ των οποίων 10.000 νοσηλεύτηκαν στο ΤΕΠ.
Ουσιαστικές επενδύσεις στις λιμενικές και πολιτιστικές υποδομέςΟ Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη, επίσης, στον λιμένα του Λακκίου, όπου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτελέστηκαν σημαντικά έργα συντήρησης και έχει δρομολογηθεί η επέκταση της κεντρικής προβλήτας, με στόχο την γενικότερη αναβάθμιση της δομής. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ακόμη το νέο αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών, για το οποίο προχωρά η αδειοδοτική διαδικασία και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 70 σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας τη δυνατότητα του νησιού να υποδεχτεί θαλάσσιο τουρισμό.
Επόμενη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το ιστορικό «Ξενοδοχείο Λέρος» στο Λακκί, το οποίο έχει αποκατασταθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες αχρησίας, και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο ώστε να αξιοποιηθεί ως πολυχώρος για πολιτιστικά δρώμενα και ως ξενώνας φιλοξενίας καλλιτεχνών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένου του εσωτερικού αιθρίου, όπου θα λειτουργήσει θερινός κινηματογράφος.
Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψη στο Δημαρχείο Λέρου
Χαίρομαι, Δήμαρχε, που το νησί έχει κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια του κ. Περιφερειάρχη και φυσικά με τη βοήθεια και των συναδέλφων και των Υφυπουργών Νησιωτικής Πολιτικής.
Και είναι πάντα μεγάλη ικανοποίηση για εμένα να επισκέπτομαι έναν τόπο και να βλέπω έργα ολοκληρωμένα, δρομολογημένα τα οποία βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.
Η Λέρος είναι ένα νησί που έχει μπει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη, με πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, με υποχρέωση να μπορούμε να παρέχουμε και στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες τις κατάλληλες υποδομές και να διαφυλάξουμε αυτό το μοναδικό πολιτιστικό αλλά και φυσικό πλούτο που διαθέτει το νησί.
Αλλά, φυσικά, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει, Δήμαρχέ μου, εάν δεν είχαμε αντιμετωπίσει το κρίσιμο πρόβλημα, τη μάστιγα του μεταναστευτικού. Θυμάσαι την κατάσταση που παραλάβαμε το 2019.
Θυμάμαι τις πρώτες μου επισκέψεις στα νησιά της Δωδεκανήσου και του βορειοανατολικού Αιγαίου,τα οποία «πλημμύριζαν» τότε από μετανάστες και από πρόσφυγες σε μία διαδικασία η οποία ήταν τελείως ανεξέλεγκτη.
Σήμερα αντί για μετανάστες και πρόσφυγες βλέπουμε Τούρκους επισκέπτες, οι οποίοι χαμογελαστοί χαίρονται να περνάνε τις διακοπές τους εδώ, στα νησιά της πατρίδας μας.
Αυτό ίσως είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη, διότι χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Είναι κάτι που τα νησιά μας εδώ και οι ακρίτες μας το γνωρίζουν πολύ καλά.
Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως Πρωθυπουργού είναι να κάνω τη χώρα ασφαλή. Χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων μας.
Εγώ το λέω πάντα ότι εδώ και η σημαία κυματίζει λίγο πιο γαλάζια και η θάλασσα είναι πιο γαλάζια και ο ουρανός είναι πιο γαλάζιος.
Και βέβαια και πολιτικά η Λέρος μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο γαλάζιο ποσοστό, το οποίο και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε.
Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψη στο νοσοκομείο Λέρου
Το κτήριο του νοσοκομείου της Λέρου, κ. Υπουργέ, κ. Διοικητά, όπως ξέρετε καλύτερα από εμένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτήριο το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωής. Αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και κάνοντας και πρώτες παρεμβάσεις στο υπόλοιπο κτήριο.
Πολύ σύντομα θα εκταμιευθούν ακόμα 6 εκατομμύρια ευρώ ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η σημαντική επέμβαση στο κτήριο, μέσω μιας πολύ ουσιαστικής ενεργειακής αναβάθμισης.
Ταυτόχρονα, πέραν των κτηρίων, η πρώτη μέριμνα του Υπουργείου είναι πάντα η στελέχωση, ειδικά των δομών μας στα νησιά, με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ξέρω ότι αυτή είναι πάντα μια δύσκολη άσκηση η οποία και εμάς μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ.
Χαίρομαι διότι στις πρόσφατες προκηρύξεις οι οποίες έγιναν, η ανταπόκριση ήταν πολύ σημαντικότερη και πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό είναι μια πρώτη καλή ένδειξη ότι έχουμε βρει πια ένα πλαίσιο κινήτρων ώστε να μπορούμε να φέρνουμε γιατρούς, νοσηλευτές στα νησιά μας έτσι ώστε τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας να μην είναι υποστελεχωμένες.
Σε σχέση με το 2019 θα υπηρετούν περί τους 20 περισσότερους γιατρούς. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε ουσιαστικά για ένα νησί 10.000 κατοίκων, το οποίο τελικά θα έχει παραπάνω από 50 γιατρούς για να καλύπτουν τις βασικές του ανάγκες.
Εγώ θέλω να συγχαρώ την διοίκηση, να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, υποστηρικτικό προσωπικό του νοσοκομείου για την μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλλετε. Ξέρω ότι ειδικά το καλοκαίρι ο όγκος της δουλειάς αυξάνεται. Αλλά θέλω να γνωρίζετε ότι έχετε την αρωγή μας έτσι ώστε το νοσοκομείο της Λέρου να γίνεται ολοένα και καλύτερο.
Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι όπου πηγαίνω, σε όλη την Ελλάδα, βλέπω παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, σε κέντρα υγείας, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά ως προς την υγεία, έπιασαν τόπο.
Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, με έμφαση στις υποδομές, στις προληπτικές εξετάσεις, στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
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