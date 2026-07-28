Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία, επενδύσεις €5,4 δισ. με 11.000 νέες θέσεις εργασίας

«Η Δυτική Μακεδονία δεν είχε ποτέ στο παρελθόν τόσο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο οποίος επικεφαλής κλιμακίου 7 υπουργών, επισκέφθηκε την περιοχή και εργοτάξια τόσο της ΔΕΗ όσο και ιδιωτικών εταιρειών