Ο Μανώλης Μητσιάς απάντησε για την απαγόρευση ερμηνείας τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι: Ήταν πολύ λυπηρό, ο λαός τελικά έδωσε τη λύση

Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του Νίκου Γκάτσου σε μουσική του πατέρα του





Την Κυριακή 26 Ιουλίου, ένα απρόοπτο σημάδεψε τη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, καθώς







Η συναυλία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Δίον της Πιερίας και, όπως ανακοινώθηκε από μικροφώνου, ο



Ως αποτέλεσμα, ο Μανώλης Μητσιάς, υποχρεώθηκε, όπως ανέφερε, να απαγγείλει για πρώτη φορά στα 50 χρόνια της πορείας του το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς». Λίγο πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου μέρους της συναυλίας, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος, ενημέρωσε τους θεατές διαβάζοντας το ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε λάβει στις 3 Ιουλίου.







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Από την πλευρά του, ο Μανώλης Μητσιάς εξήγησε στο κοινό τη σημασία της στιγμής για τον ίδιο, λέγοντας: «Είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι που δεν το τραγουδάω, το απαγγέλω».





Στην απαγόρευση που τον υποχρέωσε να απαγγείλει, αντί να τραγουδήσει, τον «Γιάννη τον φονιά» σε μουσική του Μάνου Χατζιδάκι , σε πρόσφατη συναυλία του, αναφέρθηκε ο Μανώλης Μητσιάς , χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πολύ λυπηρό» και πρόσθεσε πως τελικά το κοινό έδωσε τη λύση.Την Κυριακή 26 Ιουλίου, ένα απρόοπτο σημάδεψε τη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, καθώς δεν δόθηκε άδεια να ερμηνευτούν συνθέσεις του Μάνου Χατζιδάκι . Ο ερμηνευτής αναγκάστηκε να απαγγείλει, αντί να τραγουδήσει, το κομμάτι «Ο Γιάννης ο φονιάς». Μιλώντας στο Ogdoo.gr περιέγραψε πώς βίωσε το συγκεκριμένο περιστατικό.Αναφερόμενος στην απαγόρευση και στη σχέση που έχει με το έργο του Μάνου Χατζιδάκι και του Νίκου Γκάτσου , ο Μανώλης Μητσιάς δήλωσε: «Ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός για εμένα που έχω μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο και έχω ερμηνεύσει τόσα σημαντικά τραγούδια τους. Η Αγαθή Δημητρούκα έλαβε μήνυμα από την μεριά Χατζιδάκι ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τραγούδια σε μουσική του Μάνου. Προσπάθησα να επικοινωνήσω για να δω τι συμβαίνει αλλά δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο» και εξήγησε πως η αντίδραση του κοινού τη δεδομένη στιγμή ήταν πολύ σημαντική: «Όταν άρχισα να απαγγέλω το τραγούδι "Ο Γιάννης ο φονιάς" ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδησε και τον "Τσάμικο", εγώ δεν μπορούσα να τους συνοδεύσω. Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του».Η συναυλία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Δίον της Πιερίας και, όπως ανακοινώθηκε από μικροφώνου, ο Γιώργος Χατζιδάκις , γιος του σπουδαίου συνθέτη, δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του πατέρα του στο συγκεκριμένο αφιέρωμα.Ως αποτέλεσμα, ο Μανώλης Μητσιάς, υποχρεώθηκε, όπως ανέφερε, να απαγγείλει για πρώτη φορά στα 50 χρόνια της πορείας του το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς». Λίγο πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου μέρους της συναυλίας, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος, ενημέρωσε τους θεατές διαβάζοντας το ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε λάβει στις 3 Ιουλίου.Στο μήνυμα αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι: «Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».Η ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις από το κοινό, με ορισμένους να φωνάζουν «αίσχος». Τότε η Αγαθή Δημητρούκα πρόσθεσε: «Η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας». Στη συνέχεια, προλογίζοντας την ιδιαίτερη αυτή στιγμή της βραδιάς, η ίδια είπε: «Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το φονιά αλλά θα τον απαγγείλει».Από την πλευρά του, ο Μανώλης Μητσιάς εξήγησε στο κοινό τη σημασία της στιγμής για τον ίδιο, λέγοντας: «Είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι που δεν το τραγουδάω, το απαγγέλω».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Voria.gr, το Υπουργείο Πολιτισμού όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό της πλευράς Χατζιδάκι ότι επειδή το 2026 είναι «Αφιερωματικό έτος στον Χατζιδάκι» αλλάζει κάτι στο καθεστώς διαχείρισης των έργων του συνθέτη απάντησε «η ανακήρυξη του 2026 ως "Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι" δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».