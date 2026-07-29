Μάγερ: «Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξει η ΑΕΚ στο Champions League»
SPORTS
Λόβρο Μάγερ ΑΕΚ Champions League

Μάγερ: «Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξει η ΑΕΚ στο Champions League»

Τι είπε ο Κροάτη στις πρώτες δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ

Μάγερ: «Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξει η ΑΕΚ στο Champions League»
Ο Λόβρο Μάγερ πήγε στην Ολλανδία, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και τέθηκε αμέσως στη διάθεση του Μάρκο Νίκολις με τον Κροάτη να εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

«Νιώθω πολύ καλά, χαρούμενος, από όταν ήρθα και όλα τα τεστ πήγαν πολύ καλά. Αισθάνομαι καλά. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι εδώ. Η ΑΕΚ είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, αν όχι η μεγαλύτερη. Φυσικά είναι σημαντικό αυτό. Παλεύει για τον τίτλο και έχει την πιθανότητα να παίξει στο Champions League και θα κάνουμε τα πάντα να παίξουμε και να προσπαθήσουμε να έχουμε ξανά μια φανταστική σεζόν», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Γνωρίζω σε ποιο μεγάλο κλαμπ έρχομαι, είμαι κι εγώ χαρούμενος που οι οπαδοί χάρηκαν που ήρθα στην ομάδα και ανυπομονώ να νιώσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου και να παίξω το ποδόσφαιρο που μου αρέσει. Ανυπομονώ, είδα βίντεο, σίγουρα όταν είσαι εκεί, είναι διαφορετικά, πολύ καλύτερα και ανυπομονώ να παίξω».

Μάγερ: «Να έχουμε μια φανταστική σεζόν»! | AEK F.C.

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