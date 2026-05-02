Μαρινάκης: Γνώριζαν οι εν δυνάμει εταίροι του Ανδρουλάκη για τις συνομιλίες του με την κυβέρνηση; - Τσουκαλάς: Ανακαλέστε τα ψεύδη γιατί θα εκτεθείτε

« Ανακαλέστε τα ψεύδη γιατί θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα»

Σε ανοιχτή σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης καιγια τις Ανεξάρτητες Αρχές, με αιχμές για συνεννοήσεις, υπαναχωρήσεις και αντιθεσμικές μεθοδεύσεις.Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τη χθεσινή Διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή, όπου το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε με την πρόταση για τον διορισμό τηςστη θέση της ΑΠΔΠΧ, ενώ διαφώνησε με την πρόταση για τονμε αποτέλεσμα η διαδικασία να αναβληθεί.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «προσωπικούς χαρακτηρισμούς και φθηνά τσιτάτα», υποστηρίζοντας ότι οείχε επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης«στο πλαίσιο της ανάγκης εύρεσης προσώπων κοινής αποδοχής».«Είναι αλήθεια ότι, μετά από τις συζητήσεις αυτές, είχαμε καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής;» διερωτάται, προσθέτοντας: «Γνώριζαν οι εν δυνάμει νέοι “εταίροι” τους από τον “θαυμαστό” κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες τουμε την Κυβέρνηση;».«Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι “μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα”», κατέληξε.

Για «ψεύδη» έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι «έχει μαλώσει με την αλήθεια. Άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά».

Ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε τον κ. Μαρινάκη να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, «διαφορετικά ας κάνει ό,τι κάνει πάντα μετά τις τζάμπα μαγκιές, να επιλέξει την άτακτη υποχώρηση».

«Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη. Όταν δεν τη βολεύει η αλήθεια, επιλέγει την πολιτική αλητεία. Ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος. Ανακαλέστε τα ψεύδη γιατί θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα», τόνισε.

«Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει»

