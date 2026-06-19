Μητσοτάκης για Στενά του Ορμούζ: Σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε

Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή - Στο τραπέζι ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος της καταρχάς συμφωνίας που έχει επιτευχθεί.



«Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.



Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διεθνής νομιμοποίηση σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. «Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή η οποία θα πρέπει να έχει διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε, διευκρινίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και ότι ο σκοπός είναι η επιστροφή στο προηγούμενο status quo.



















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Στο μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον νέο κανονισμό επιστροφών «ακόμη ένα όπλο» στη φαρέτρα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Όπως είπε, η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα αυτό και η εμπειρία από τις επιστροφές στην Αίγυπτο έδειξε ότι, όταν άρχισαν να πραγματοποιούνται, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των Αιγυπτίων που έφταναν παράνομα στην Κρήτη.



Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης Ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε αποστολή για την ασφάλεια στην περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διεθνής νομιμοποίηση σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. «Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή η οποία θα πρέπει να έχει διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε, διευκρινίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και ότι ο σκοπός είναι η επιστροφή στο προηγούμενο status quo.Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι πριν από την έναρξη του πολέμου η διέλευση από τα Στενά ήταν απολύτως ελεύθερη και ότι δεν υπήρχε συζήτηση ούτε για επιβολή τελών ούτε για ειρηνευτική αποστολή. «Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε».Για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές και ότι, αν και στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης έως το τέλος του έτους, το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. «Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση. Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του χρόνου», αλλά «αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις». Για την Ελλάδα, όπως υπογράμμισε, η διαφύλαξη των πόρων για συνοχή και ΚΑΠ αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», ενώ η Αθήνα εμφανίζεται ικανοποιημένη από την πρόβλεψη αυξημένων πόρων για τη μετανάστευση.Σε ερώτηση για το ποιος μπορεί να συνομιλεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν εκ μέρους της Ευρώπης, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή. Τόνισε, ωστόσο, ότι εφόσον απαιτηθεί δίαυλος επικοινωνίας, αυτός θα πρέπει να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τη σύγκρουση αφορούν το σύνολο των ευρωπαίων ηγετών. Όπως είπε, «στην περίπτωση αυτή πρέπει να το αναδείξει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».Στο μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον νέο κανονισμό επιστροφών «ακόμη ένα όπλο» στη φαρέτρα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Όπως είπε, η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα αυτό και η εμπειρία από τις επιστροφές στην Αίγυπτο έδειξε ότι, όταν άρχισαν να πραγματοποιούνται, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των Αιγυπτίων που έφταναν παράνομα στην Κρήτη.

Αναφερόμενος στην προοπτική δημιουργίας κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι πρόκειται για θέμα που συζητείται εδώ και καιρό και πλέον μπορεί να εξεταστεί ως επιλογή. Για την Ελλάδα, ωστόσο, όπως είπε, η άμεση προτεραιότητα είναι ο περιορισμός των ροών από την ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για σημαντική μείωση στα χερσαία και ανατολικά σύνορα, καθώς και για ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της ανατολικής Λιβύης. «Έχουμε αναπτύξει ένα καλό δίαυλο, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε σε πρώτη φάση ότι οι ροές από την περιοχή του Τομπρούκ προς την Κρήτη τους επόμενους μήνες θα περιοριστούν σημαντικά», ανέφερε.



Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι ήδη καταγράφεται «ευκαταφρόνητη μείωση» στις τιμές της βενζίνης και του diesel, εξηγώντας ότι κατά κανόνα μεσολαβεί περίπου μία εβδομάδα από τη μείωση της τιμής της πρώτης ύλης έως τη μετακύλισή της στην αντλία. Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται «επί ποδός», ώστε να εξασφαλιστεί ότι η μείωση θα περάσει στον καταναλωτή, είτε πρόκειται για βενζίνη είτε για πετρέλαιο κίνησης, το οποίο για τον συγκεκριμένο μήνα έχει και πρόσθετη επιδότηση 0,15 ευρώ.



Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη μείωση των ενεργειακών τιμών και με την πορεία του πληθωρισμού, εκτιμώντας ότι όσο υποχωρεί η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στην ενέργεια, τόσο θα αποτυπώνεται και αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Όπως είπε, η αύξηση των τελευταίων μηνών οφείλεται αποκλειστικά στις διεθνείς εξελίξεις.



Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα συνεργασίας στον τομέα των μη επανδρωμένων οχημάτων. «Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μίας συμφωνίας η οποία θα επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που οι Ουκρανοί έχουν αναπτύξει σε μη επανδρωμένα οχήματα, είτε αυτά είναι ιπτάμενα είτε είναι χερσαία ή υποθαλάσσια», ανέφερε. Ο πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, δήλωσε όμως αισιόδοξος ότι η συζήτηση «μπορεί να ωριμάσει πολύ γρήγορα».