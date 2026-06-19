Απειλούσαν 13χρονο στον Βόλο για βεγγαλικά και τον ανάγκασαν να τους δώσει 370.000 ευρώ, πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Μαθητής Ανήλικος Εκβιασμός

Απειλούσαν 13χρονο στον Βόλο για βεγγαλικά και τον ανάγκασαν να τους δώσει 370.000 ευρώ, πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Συνελήφθη ένας 34χρονος - Εμπλέκονται ακόμη 4 ανήλικοι

Απειλούσαν 13χρονο στον Βόλο για βεγγαλικά και τον ανάγκασαν να τους δώσει 370.000 ευρώ, πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση
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Στη σύλληψη ενός 34χρονου που, μαζί με ακόμη τέσσερις ανήλικους, φέρονται να εκβίαζαν ένα 13χρονο παιδί αποσπώντας του περίπου 370.000 ευρώ προχώρησαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εφιάλτης του ανήλικου μαθητή που είναι γιος εύπορου επιχειρηματία, ξεκίνησε όταν προμηθεύτηκε κάποια βεγγαλικά για τα γενέθλιά του. Τότε ένας από τους φίλους του ζήτησε μερικά και αργότερα του είπε ότι τα έδωσε σε έναν 34χρονο ο οποίος συνελήφθη από την Αστυνομία.

Στη συνέχεια τον απείλησαν ότι θα κατηγορηθεί και ο ίδιος για την υπόθεση αλλά και οι γονείς του αναγκάζοντάς τον με αυτόν τον τρόπο να τους παραδώσει τμηματικά μέσα σε ενάμιση μήνα περίπου 370.000 ευρώ.

Οι γονείς του παιδιού αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν χρήματα από το σπίτι και τότε ο 13χρονος του αποκάλυψε το τι έχει συμβεί. Έγινε καταγγελία στην Αστυνομία και, μετά από έρευνες, ο 34χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και τέσσερις ανήλικοι.
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