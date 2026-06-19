Στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα αποκαλεί χαιρέκακους τους ψηφοφόρους της ΝΔ - «Πάλι διχασμός;» απάντησε η Συρεγγέλα, δείτε βίντεο
Στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ του Τσίπρα αποκαλεί χαιρέκακους τους ψηφοφόρους της ΝΔ - «Πάλι διχασμός;» απάντησε η Συρεγγέλα, δείτε βίντεο
Η βουλευτής της ΝΔ χαρακτήρισε τη δήλωση απαράδεκτη - Δεν ανακάλεσε ο Χάρης Αθανασιάδης
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι δηλώσεις του στελέχους της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), Χάρη Αθανασιάδη, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης στο OPEN, ο οποίος να χαρακτήρισε χαιρέκακους τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας με την βουλευτή της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, να αντιδρά έντονα στους χαρακτηρισμούς.
Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή το ζήτημα της ακρίβειας, των τιμών στα βασικά αγαθά και της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο Χάρης Αθανασιάδης υποστήριξε ότι το ποσοστό των πολιτών που εξακολουθεί να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις πως θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί εκείνο το τμήμα της κοινωνίας που «κερδίζει» από τις κυβερνητικές πολιτικές.
Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση της κ. Συρεγγέλα, όταν ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το 25% που συνεχίζει να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που κερδίζει. Και όχι μόνο κερδίζει, χαιρεκακεί ενάντια στους άλλους που χάνουν και προσπαθούν να βγάλουν τον μήνα».
Η βουλευτής της ΝΔ χαρακτήρισε τη δήλωση απαράδεκτη. «Είναι δυνατόν να λέτε ότι όσοι ψηφίζουν ΝΔ χαιρεκακούν έναντι στους υπόλοιπους; Κάνατε rebranding υποτίθεται, τα ίδια πάλι; Πάλι διχασμός;». Σημείωσε πως είναι «αδιανόητο στέλεχος ενός κόμματος που επιδιώκει να εισέλθει στη Βουλή να χαρακτηρίζει χαιρέκακους τους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος». Μάλιστα, ζήτησε διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της αναφοράς, με τον κ. Αθανασιάδη να επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση χωρίς να την ανακαλεί.
Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή το ζήτημα της ακρίβειας, των τιμών στα βασικά αγαθά και της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο Χάρης Αθανασιάδης υποστήριξε ότι το ποσοστό των πολιτών που εξακολουθεί να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις πως θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί εκείνο το τμήμα της κοινωνίας που «κερδίζει» από τις κυβερνητικές πολιτικές.
Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση της κ. Συρεγγέλα, όταν ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το 25% που συνεχίζει να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που κερδίζει. Και όχι μόνο κερδίζει, χαιρεκακεί ενάντια στους άλλους που χάνουν και προσπαθούν να βγάλουν τον μήνα».
Η βουλευτής της ΝΔ χαρακτήρισε τη δήλωση απαράδεκτη. «Είναι δυνατόν να λέτε ότι όσοι ψηφίζουν ΝΔ χαιρεκακούν έναντι στους υπόλοιπους; Κάνατε rebranding υποτίθεται, τα ίδια πάλι; Πάλι διχασμός;». Σημείωσε πως είναι «αδιανόητο στέλεχος ενός κόμματος που επιδιώκει να εισέλθει στη Βουλή να χαρακτηρίζει χαιρέκακους τους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος». Μάλιστα, ζήτησε διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της αναφοράς, με τον κ. Αθανασιάδη να επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση χωρίς να την ανακαλεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα