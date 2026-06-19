Εξαφανίστηκε ο ενοικιαστής που θεωρείται βασικός ύποπτος για την αγνοούμενη Σταυρούλα από την Κρήτη

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράδοση των χρημάτωνωστόσο από εκείνο το χρονικό σημείο ή ένδειξη για την πορεία της.Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις Αρχές αρκετές ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου, από τον αδελφό της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθυστέρηση οφείλεται σε οικογενειακές δυσκολίες και στην περιορισμένη επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν ιδιαίτερα στενές τα τελευταία χρόνια, η Σταυρούλα επισκεπτόταν το πατρικό τους σπίτι και η 45χρονη δεν είχε εκφράσει πότε ανησυχίες ή προβληματισμούς που θα μπορούσαν να προμηνύουν μια τέτοια εξέλιξη.Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο γύρω από την υπόθεση, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανησυχητική. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία τραπεζική συναλλαγή, ανάληψη χρημάτων ή άλλη οικονομική δραστηριότητα που να συνδέεται με την 45χρονη μετά την ημέρα της εξαφάνισής της.Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εργαζόταν σε, δεν χρησιμοποιούσε συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν οδηγούσε, στοιχεία που δυσκολεύουν περαιτέρω την προσπάθεια εντοπισμού της και τον σχηματισμό μιας πιο ξεκάθαρης εικόνας για τις κινήσεις της.Καθώς περνούν οι ημέρες χωρίς κανένα ίχνος ζωής, η αγωνία της οικογένειας αλλά και των τοπικών Αρχών κορυφώνεται. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να συλλέγουν και να αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στην υπόθεση και να οδηγήσει στον εντοπισμό της 45χρονης.