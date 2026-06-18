Το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Ερντογάν λέει ότι δεν θα επιτραπεί «κανένα τετελεσμένο» στο ψευδοκράτος

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Ειδική αναφορά στην Κύπρο και το ψευδοκράτος γίνεται στο ανακοινωθέν του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη υπό την προεδρία τουΣε ανακοίνωση που εκδόθηκε αμέσως μετά τη συνεδρίασή του, επισημαίνεται ότι «η Τουρκία υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας χώρας, είναι ικανή και αποφασισμένη να λάβει κάθε μέτρο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων». Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο υπογραμμίζει με έμφαση ότι «δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε τετελεσμένο που θα έβλαπτε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της 'ΤΔΒΚ' και θα διατάρασσε το κλίμα ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο».Αναλυτικά η ανακοίνωση:Το εθνικό συμβούλιο ασφαλείας συνεδρίασε στις 18 Ιουνίου 2026 υπό την προεδρία του προέδρου της δημοκρατίας της Τουρκίας, κυρίου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης:1.Παρουσιάστηκαν πληροφορίες στο συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξάγονται με προσήλωση, αποφασιστικότητα και επιτυχία, εντός και εκτός της χώρας, κατά κάθε είδους απειλής και κινδύνου που στρέφεται εναντίον της εθνικής μας ενότητας, αλληλεγγύης και υπόστασης [ή επιβίωσης], πρωτίστως κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και DAESH, καθώς και σχετικά με τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις.2. Αξιολογήθηκαν οι εργασίες που διεξάγονται με σκοπό την επίτευξη των στόχων της «Τουρκίας χωρίς Τρομοκρατία» και της «Περιοχής χωρίς Τρομοκρατία», οι οποίοι έχουν κρίσιμη σημασία για το μέλλον της χώρας μας και της περιοχής μας και επιβεβαιώθηκε η ισχυρή βούληση για την απαλλαγή του έθνους μας και των γειτόνων μας από το βαρύ φορτίο της τρομοκρατίας.3. Εξετάστηκαν οι επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, υπογραμμίστηκε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο την απόλυτη διαφύλαξη της ειρήνης και της ασφάλειας όλων των πολιτών μας, πρωτίστως των παιδιών και των νέων μας, θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα.4. Τονίστηκε ότι η Τουρκία, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας χώρας, είναι ικανή και αποφασισμένη να λάβει κάθε μέτρο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων. Σημειώθηκε ότι δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε τετελεσμένο που θα έβλαπτε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της 'ΤΔΒΚ' και θα διατάρασσε το κλίμα ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.5. Εκφράστηκε ικανοποίηση για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, και τονίστηκε η σημασία του να μην διαταραχθεί η πορεία της διαδικασίας. Επισημάνθηκε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στις προσπάθειες για την εξασφάλιση μόνιμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.6. Αναφέρθηκε ότι χαιρετίζεται με ικανοποίηση η πρόοδος που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης ειρήνης, σταθερότητας και γαλήνης στη Συρία και υπογραμμίστηκε ότι η υποστήριξή μας προς τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ενότητας και ακεραιότητας της Συρίας, καθώς και για την ανάπτυξή της, θα συνεχιστεί.7. Σημειώθηκε ότι οι επιθετικές ενέργειες της Ισραηλινής Διοίκησης, η οποία συνεχίζει τις παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα, την τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Όχθη, τις επιθέσεις κατά του καθεστώτος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του Τεμένους Αλ-Άκσα, και προσβάλλει την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες για την εγκαθίδρυση ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.